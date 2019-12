Sky-Kommentator knutscht mit TV-Kollegin in der Allianz Arena - zweideutiger Kommentar trübt die Romantik

So kennt man Sky-Kommentar Wolff-Christoph Fuss sonst gar nicht: Ungewohnt romantisch gab er sich nach Spielschluss. Seine Kusspartnerin ist keine Unbekannte.

Wolff-Christoph Fuss kommentierte am Mittwochabend das Heimspiel der Bayern gegen Tottenham.

kommentierte am Mittwochabend das Heimspiel der Bayern gegen Tottenham. Der FCB gewann auch das sechste Champions-League-Gruppenspiel in Folge.

in Folge. Nach dem Spiel knutschte er auf dem Rasen der Allianz Arena für ein Selfie.

München - Romantik pur nach dem sechsten Gruppenspiel-Spiel des FC Bayern in der Champions League. Nach dem 3:1 der Bayern genossen Sky-Kommentar Wolff-Christoph Fuss und seine attraktive TV-Kollegin Anna Kraft (früher ZDF, jetzt Eurosport) den Abend. Das Paar knutschte nach Abpfiff auf dem „heiligen Rasen“ der Allianz Arena. Das ist jetzt keine Liebes-Enthüllung, doch so mancher Fan der Blondine wusste anscheinend noch nicht, dass die beiden schon länger liiert sind. Im Jahr 2018 wurden sie darüber hinaus sogar Eltern einer Tochter. Das lässt sich an einigen entrüsteten und eifersüchtigen Kommentaren unter dem Kuss-Selfie auf Instagram ablesen: „Ihr seid zusammen?“, “Böses Foul!“, „Buuuh!“.

Andere gönnen den beiden ihr Liebesglück: „Absolut hinreißender Filmkuss!“, schreibt beispielsweise ein Fan. Und auch Sky-Kollegin Britta Hoffmann schenkte dem Bild ein Instagram-Herzchen. Richtige Fußballromantik verströmt auch der Foto-Beschreibungstext von Anna Kraft zu dem Foto: „My love... der Mann und das Spiel“.

Ein zweideutiger Kommentar unter dem Bild könnte die „Love is in the air“-Stimmung aber etwas trüben. „Hoffentlich wird man euch auch über 2021 hinaus in der Champions League sehen...“, schrieb ein Fan. Eine Anspielung darauf, dass Sky die Live-Übertragungsrechte an der Königsklasse ab der Saison 2021/22 verloren hat. Das Liebesglück dagegen sollte diesen Rückschlag für den Arbeitgeber von Wolff-Christoph Fuss aber locker überstehen und auch nach 2021 weiter bestehen - hoffentlich.

Nach FC-Bayern-Spiel: Hatte Anna Kraft nicht ein Date mit José Mourinho?

Kurios war noch die Nachfrage eines anderen Fans. Unter ein Instagram-Foto zuvor postete Kraft den Hashtag #DatemitMourinho. Nun fragte der Fan nach: „Und was ist mit José Mourinho? Wo ist das Selfie?“ „Ja Mensch, der wollte nicht mit aufs Bild“, antwortete Anna Kraft augenzwinkernd. Nach der Niederlage dürfte dem Neu-Trainer der Londoner aber auch die Lust auf Zärtlichkeiten vergangen sein.

Zuletzt sorgte auch Fuss selbst auf seiner Instagram-Seite für Aufsehen, als er sich gegen Anfeindungen aus dem Netz wehrte.

