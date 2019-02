Schon vor der Partie! Fans rasten wegen Sky-Panne aus

Beim Achtelfinale der Champions League zwischen dem FC Liverpool und dem FC Bayern München gab es bei Sky wieder einmal Probleme. Die Fans rasten aus.

Liverpool - Es ist ein Kracher, auf den sich jeder Fußball-Fan richtig gefreut hat. Der FC Liverpool empfängt den FC Bayern München an der Anfield Road im Achtelfinale der Champions League. Doch für manche Fans ist der CL-Hammer kein Genuss, sondern eine Qual.

Denn wie schon so oft in der Vergangenheit haben die Fußball-Fans Probleme mit den Online-Angeboten von Sky. Der hauseigene Streaming-Dienst Sky-Go ist zeitweise nicht abrufbar und hat immer wieder große Bild-Probleme. Das stört die Fans natürlich ungemein und einige verschaffen sich via Twitter ein wenig Luft.

Lesen Sie auch: CL-Sonderaktion geplatzt: Sky funkt den Bayern dazwischen

FC Liverpool gegen FC Bayern München: „Ihr wollt mich doch verarschen“

So schreibt ein Twitter-User bereits vor der Partie an Sky: „Ihr wollt mich doch sicher verarschen, dass ich hier kein vernünftiges Bild bei Sky-Go rein bekomme, oder?“

@SkySportDE ihr wollt mich doch sicher verarschen, dass ich hier kein vernünftiges Bild bei #skygo reinbekomme oder???? #skycl #LIVBAY — Johnhenri (@johnhenri92) 19. Februar 2019

Und ein anderer beschwert sich über den Kundenservice des Bezahlsenders: „Sky Service ‚Schreiben Sie uns Ihr Problem bitte per Direktnachricht.‘ Man teil ihnen das per Direktnachricht mit...15 Minuten keine Antwort. Sehr guter Service.“

Sky Service "Schreiben Sie uns Ihr Problem bitte per Direktnachricht".



Man teilt Ihnen das per Direktnachricht mit..



15 min keine Antwort.

Sehr guter Service. #ChampionsLeague #LIVFCB #SkyCL — Daniel (@Arwin9_) 19. Februar 2019

Lesen Sie auch: TV-Panne bei Bayern-Spiel löst Beziehungsstreit aus: Sky entschuldigt sich doppelt

FC Liverpool gegen FC Bayern München: „Streamen im 18. Jahrhundert“

Ein anderer User, auch noch vor der Partie, kann einfach nur noch lachen: „Haha, bei SkySport läuft es einfach unfassbar gut. Streamen im 18.ten Jahrhundert.“

Und das sind nicht die einzigen Nutzer, die noch vor Anpfiff ihrem Ärger Luft machen. So schreibt ein anderer User: „Euer Ernst Skygo? Ich habe Freunde hier aus etlichen Kilometern Entfernung und im Raum wo wir es gucken wollen geht es nur über Skygo. Was soll der Mist???? Immer nur Probleme mit euch! Wofür zahlt man seit Premiere Zeiten immer pünktlich?“

Euer Ernst @skygo??? Ich habe Freunde hier aus etlichen Kilometern Entfernung und im Raum wo wir es gucken wollen geht es nur über Skygo. Was soll der Mist???? Immer nur Probleme mit euch! Wofür zahlt man seit Premiere Zeiten immer pünktlich? #skygo #down — Danny Ocean (@Meazza1704) 19. Februar 2019

FC Liverpool gegen FC Bayern München: „Soll das ein Witz sein?“

Ein weiterer schreibt: „Soll das ein Witz sein? ‚Der Andrang für das Spiel heute Abend ist riesig, daher dauert alles ein bisschen länger‘ Wie lange denn, in 30 Minuten ist Anpfiff?!?“



Soll das ein Witz sein? "Der Andrang für das Spiel heute Abend ist riesig, daher dauert alles ein bisschen länger" Wie lange denn, in 30 Minuten ist Anpfiff?!? #skygo #fail @SkyDeutschland — Nicolas Meseth (@nicolasmeseth) 19. Februar 2019

Die Bildqualität ist auch wieder einmal ein Thema: „Wenn der Pixelsalat von Skygo schon 40 Minuten vor Anpfiff wieder so angerichtet ist, dass man nicht mal die Aufstellung entziffern kann - ein weiterer magischer Abend mit SkyDeutschland steht bevor.“

Wenn der Pixelsalat von #skygo schon 40 Minuten vor Anpfiff wieder so angerichtet ist, dass man nicht mal die Aufstellung entziffern kann - ein weiterer magischer Abend mit @SkyDeutschland steht bevor #LFCFCB — Marcel Romahn (@Marcel_Romahn) 19. Februar 2019

Ein anderer Nutzer hat einfach gar kein Verständnis für den Münchner Bezahlsender:

FC Liverpool gegen FC Bayern München: „SkyGo, der Trump unter den Streaming Diensten.“

Der Bezahlsender scheint seine Probleme nicht in den Griff zu bekommen: „Läuft bei Skygo ... NICHT ... wie lange dauert das noch SkyDeutschland?“



Und ein anderer Nutzer zieht gar einen Vergleich zum US-Präsidenten: „SkyGo, der Trump unter den Streaming Diensten.“



#SkyGo, der Trump unter den Streaming Diensten. — faulenzen (@v_lenzen) 19. Februar 2019

FC Liverpool gegen FC Bayern München: Auch während der Partie Probleme

Und auch während der Partie gehen die Probleme bei den Sky-Nutzern weiter. So schreibt eine Nutzerin: „Über Sky Ticket gucken - fühlt sich an wie Kino.to zu seinen besten Zeiten - verschwommenes Bild, Ruckeln - fehlt nur der Typ, der durch das Bild läuft und das Popcorn-Geraschel.“

#LFCFCB über Sky Ticket gucken - fühlt sich an wie https://t.co/PR0HTr83Hp zu seinen besten Zeiten - verschwommenes Bild, Ruckeln - fehlt nur der Typ, der durchs Bild läuft und das -Geraschel... — Anna De (@deschke_anna) 19. Februar 2019

Ein weiterer Nutzer hat nur ein einziges Wort übrig: „Erbärmlich.“

Repräsentativ für viele weitere verärgerte Fans: „Spinnt nur bei mir SkyGo permanent?“ Die Antwort gibt Twitter selbst - die Probleme tauchen bei sehr vielen Sky-Usern auf.

Verfolgen Sie die Partie zwischen dem FC Liverpool und dem FC Bayern München in unserem Live-Ticker

sdm