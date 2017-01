So sehen Sie FC Bayern München gegen KAS Eupen im Live-Stream

von Florian Weiß schließen

München/Doha - Am Dienstag bestreitet der FC Bayern in Doha ein Testspiel gegen KAS Eupen aus der belgischen ersten Liga. So sehen Sie die Partie im Live-Stream.

Der FC Bayern schuftet seit dem 3. Januar in Doha (Katar), um möglichst gut vorbereitet in die Rückrunde der Fußball-Bundesliga zu starten. Diese startet für den deutschen Rekordmeister ist am Freitag, den 20. Januar um 20.30 Uhr, dann müssen die Roten beim Bundesliga-.Aufsteiger SC Freiburg ran.

Beste Bedingungen für eine optimale Vorbereitung fand der FC Bayern in Doha vor. Es ist bekanntlich nicht das erste Mal, dass die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti am Persischen Golf seine Zelt aufschlug. In den vergangenen sieben Jahren flogen die Münchner im Winter stets nach Katar, um dort in der Aspire Academy zu trainieren. Und bekanntlich fuhren die Roten seit 2012 stets Titel ein - ein gutes Omen quasi. „Fußball hat auch was mit Aberglauben zu tun", sagte Rummenigge zuletzt im einem Interview mit der Bild.

Allerdings ist die stetige Reise des FC Bayern nach Katar auch ein kontrovers diskutierter Streitpunkt. Der Wüstenstaat ist Ausrichter der Fußball-WM 2022 und steht nicht erst seit der Ernennung als Austragungsort in der Kritik. Die Arbeitsbedingungen auf den Baustellen werden angeprangert, einige Arbeiter sind bereits verstorben. Grund hierfür ist das Sponsoring-System (“Kafala“), über das die Arbeiter aus Nepal, Bangladesch und Indien rekrutiert werden. „Wir fordern die gründliche Überarbeitung, besser noch die Abschaffung, des Sponsorensystems“, sagte Regina Spöttl von Amnesty International im Gespräch mit unserer Onlineredaktion. Dass Vereine wie der FC Bayern dennoch nach Katar reisen, wird dabei kritisch gesehen.

FC Bayern München gegen KAS Eupen: Testspiel in der Aspire Academy

Fakt aber ist: Der FC Bayern findet in der Aspire Academy beste Trainingsbedingungen vor. Training alleine aber reicht nicht aus, um sich gut auf die Rückrunde vorzubereiten. Deshalb wird der FC Bayern einen Tag vor der Abreise aus Doha ein Testspiel austragen. Gegner am Dienstag, den 10. Januar wird der belgische Erstligist KAS Eupen sein. Gespielt wird auf einem Trainingsplatz der Aspire Academy vor rund 750 Zuschauern, Anstoß ist um 16 Uhr deutscher Zeit (18 Uhr in Doha).

Wie Sie das Testspiel live sehen können, das erklären wir Ihnen hier.

Testspiel FC Bayern München gegen KAS Eupen nicht im Free-TV

Einige Fans haben sicherlich gehofft, dass das Testspiel FC Bayern München gegen KAS Eupen von einem TV-Sender im Free-TV übertragen wird. In der Vergangenheit schlug beispielsweise Sport1 des Öfteren zu, wenn der Rekordmeister ein Testspiel im Ausland bestritt. Doch diese Hoffnung bleibt diesmal unerfüllt, kein Sender hat sich die Rechte an einer Übertragung gesichert. Ein Grund dafür ist wohl auch der Gegner, denn KAS Eupen gehört nun definitiv nicht zu den attraktiveren Vereinen in Europa.

Testspiel FC Bayern München gegen KAS Eupen im Live-Stream

Aber es gibt auch eine gute Nachricht für die Fans des FC Bayern. Denn der Rekordmeister selbst wird das Testspiel gegen KAS Eupen auf seinem Internetportal im Live-Stream übertragen. Auf seiner Internet-TV-Plattform „FC Bayern.TV“ werden die Roten pünktlich ab dem Anstoß um 16 Uhr deutscher Zeit das Testspiel FC Bayern München gegen KAS Eupen live und in voller Länge übertragen.

Die Sache hat aber einen Haken: Wer das Testspiel live sehen möchte, benötigt einen Zugang zu FC Bayern.TV plus - und der ist kostenpflichtig. Ein Monatszugang kostet vier Euro, ein Halbjahres-Pass 20 Euro und ein Jahrespass 36 Euro.

Ein wichtiger Hinweis an dieser Stelle: Achten Sie bei der Nutzung eines Live-Streams auf mobilen Endgeräten auf eine stabile WLAN-Verbindung. Andernfalls kann das Datenvolumen ihres Mobilfunkvertrags schnell aufgebraucht sein und somit höhere Kosten verursachen.

Testspiel FC Bayern München gegen KAS Eupen bei uns im Live-Ticker

Natürlich berichten auch wir in gewohnter Weise vom Testspiel FC Bayern München gegen KAS Eupen. Wie schon während des gesamten Trainingslagers in Doha werden wir auch von dieser Partie im Live-Ticker auf unserem Portal berichten.