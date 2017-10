Sorgen um Lewandowski: Erst Tor, dann angeschlagen raus

Kurz nach seinem Treffer gegen RB Leipzig im Bundesliga-Topspiel musste Robert Lewandowski vom FC Bayern angeschlagen ausgewechselt werden.

Erst ein Tor und nur wenige Minuten später vom Feld - die Fans des FC Bayern sorgen sich um Robert Lewandowski. Der Pole traf für den Rekordmeister im Bundesliga-Topspiel gegen RB Leipzig in der 38. Minute zum 2:0 für die Hausherren, musste aber rund sieben Minuten später, noch vor dem Pausenpfiff, ausgewechselt werden (der Spielverlauf im Live-Ticker). Für ihn kam Arturo Vidal. Schon kurz nach dem Treffer griff sich der Stürmer an den Oberschenkel, ließ sich an der Bayern-Bank behandeln.

Die Frage, die sich viele jetzt stellen: Ist Robert Lewandowski ernsthafter am Oberschenkel verletzt? Mit Blick auf den Kader fällt nicht zum ersten Mal auf: Einen echten Ersatzmann für den Toptorjäger hat der FC Bayern eigentlich nicht in seinen Reihen. Nähere Infos zu den Hintergründen der Auswechslung und einer möglichen Verletzung liegen derzeit noch nicht vor.