Geheimer Comeback-Plan? Tegernsee-Auftritt von Manuel Neuer sorgt für Gesprächsstoff

Von: Florian Schimak

Manuel Neuer trainierte am Donnerstag beim Bayern-Trainingslager individuell. Fotos erlaubte er nicht - und heizt somit die Spekulationen an.

Rottach-Egern – Der Kapitän arbeitet weiter an seinem Comeback – allerdings lieber geheim!

Als die restlichen Teammitglieder beim FC Bayern gerade in den Bus beziehungsweise auf ihre Räder gestiegen waren, stand Manuel Neuer am Donnerstagvormittag schon längst auf dem Trainingsplatz.

Manuel Neuer Geburtsdatum: 27. März 1986 (37 Jahre) Verein: FC Bayern München (Vertrag bis 2024) Position: Torhüter Marktwert: 7 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Gemeinsam mit Torwarttrainer Michael Rechner absolvierte der 37-Jährige im Rahmen des Reha-Programms eine Einheit auf dem Nebenplatz des Stadions am Birkenmoos – allerdings sollte diese nicht die Öffentlichkeit erreichen.

Mehrfach und nachdrücklich wiesen Ordner die anwesenden Journalisten und Fotografen darauf hin, dass Neuer keine Aufnahmen dulde. Von Spekulationen um seinen Gesundheitszustand hat Neuer wohl genug.

Manuel Neuer absolvierte am Donnerstag eine Einheit auf dem Sportplatz des FC Rottach. © IMAGO/Ulrich Wagner

Manuel Neuer arbeitet am Comeback: Bayern-Keeper fliegt nicht mit nach Asien

Allerdings sorgte Neuers Wunsch nicht zwingend dafür, dass diese weniger wurden. Warum wollte der Keeper sich nicht beim öffentlichen Training aufnehmen lassen? Probleme oder gar ein Rückschlag waren auf keinen Fall zu erkennen – im Gegenteil.

Auf der Asien-Reise, die die Bayern am kommenden Montag antreten, wird Neuer nicht beim Team dabei sein, sondern an der Säbener Straße an seinem Comeback schuften. Vermutlich aber nicht alleine.

FC Bayern am Tegernsee: Thomas Müller und Eric Maxim Choupo-Moting reisen ab

Bei Thomas Müller und Eric Maxim Choupo-Moting, die sich im Trainingslager am Tegernsee verletzen und anschließend pausierten, ist laut Trainer Thomas Tuchel noch keine Entscheidung gefallen. Müller hatte lediglich am Samstag mit der Mannschaft trainieren können, ehe er wegen Hüftproblemen zurück nach München reiste. Choupo-Moting verletzte sich beim Testspiel gegen den FC Rottach (27:0) und trainierte am Donnerstag nur individuell im Fitnesszelt. (smk/hlr)

Aus dem Bayern-Trainingslager in Rottach-Egern berichten Florian Schimak und Hanna Raif