Spielt Werders Serge Gnabry schon bald beim FC Bayern?

München - Gibt es sie nun oder gibt es sie nicht? Die Gerüchte um eine Ausstiegsklausel zugunsten des FC Bayern halten sich auch ein halbes Jahr nach dem Transfer von Serge Gnabry zu Werder Bremen immer noch hartnäckig.

Im Sommer wechselte der 21-Jährige vom FC Arsenal an die Weser – und wird seitdem immer wieder mit dem Rekordmeister in Verbindung gebracht. Er selbst traut sich die Herausforderung zu. „Definitiv. Ich bin einer, der Aufgaben annimmt“, sagte der Flügelspieler über einen möglichen Wechsel nach München. Spielt Serge Gnabry schon bald beim FC Bayern? In der Hinrunde hat er jedenfalls mächtig auf sich aufmerksam gemacht. Er erzielte ein Drittel aller Bremer Tore, dank seiner sieben Treffer steht Werder noch vor den Abstiegsrängen. Seine guten Leistungen bescherten ihm sogar eine Einladung von Jogi Löw. Gleich im ersten Länderspiel gegen San Marino traf der Debütant dreifach und machte mit seinem furiosen Auftritt Lust auf mehr. Für acht Millionen Euro soll er Werder am Ende der Saison verlassen dürfen – in Richtung FCB? Am Samstag darf Gnabry vorspielen gegen die Bayern. Sein Magen-Darm-Infekt, wegen dem er am vergangenen Wochenende gegen den BVB nach 27 Minuten vom Feld musste, ist auskuriert. Der hatte übrigens nicht nur bei Gnabry für Verstimmung gesorgt, sondern auch im Bremer Umfeld.

Schon vor der Partie soll er sich schlecht gefühlt haben, dies aber vor Trainer und Teamkollegen verheimlicht haben. „Der Junge wollte unbedingt alles für die Mannschaft geben. Da gibt es keine Vorwürfe an ihn“, verteidigte ihn Coach Alexander Nouri gestern. Heute soll der Rechtsfuß wieder mit dem Team trainieren. Nouri ist guter Dinge, dass sein Offensivstar am Samstag wieder bei 100 Prozent ist. Dass Gnabry die Gerüchte um einen Wechsel zum FCB beeinflussen, glaubt sein Trainer indes nicht. „Ich denke, dass er einfach ein gutes Spiel machen will“, so Nouri. Der 37-Jährige weiß: Wenn er die Bayern ärgern will, braucht er einen gut aufgelegten Gnabry. Einen, der die FCB-Abwehr mit einem Dribbling durcheinanderwirbeln kann.

In Bremen hat der Rechtsfuß voll eingeschlagen, nachdem er bei Arsenal schon auf dem Abstellgleis gelandet war. Ein einziger Einsatz stand für ihn in den letzten beiden Jahren in der Premier League zu Buche, ehe der gebürtige Stuttgarter bei den Olympischen Spielen im Sommer förmlich explodierte. Mit sechs Treffern in sechs Spielen hatte der Lockenschopf großen Anteil an der Silbermedaille der deutschen Auswahl. Damit lenkte er die Aufmerksamkeit einiger Bundesligisten auf sich, am letzten Tag der Transferperiode wechselte er dann zu Werder. Angeblich sollen auch die Bayern in das Geschäft involviert gewesen sein und sich im Zuge dessen ein Vorkaufsrecht auf den Nationalspieler gesichert haben. Während die Münchner Verantwortlichen schweigen, widerspricht Werders Manager Frank Baumann den Gerüchten bei jeder Gelegenheit. „Es gibt keine Vereinbarung mit dem FC Bayern. Wir waren liquide genug, um diesen Transfer alleine zu stemmen“, betonte er. Ein ganz normaler Deal war der Gnabry-Transfer aber nicht, darauf lassen die Aussagen von Werders Aufsichtsratmitglied Willi Lemke schließen. „Ich finde es sehr clever und kreativ, was Frank Baumann hinbekommen hat. So wie es gelaufen ist, finde ich es prima“, sagte Lemke kurz nach dem Transfer.

Übrigens: Tim Wiese warnt Gnabry vor einem frühem Wechsel zu Bayern.

