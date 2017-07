Sportdirektor-Suche beim FCB: Stichtag am 4. September

Uli Hoeneß will mit einem neuen Sportdirektor in die neue Saison gehen. Zwei mögliche Kandidaten - Oliver Kahn und Mark van Bommel - dementieren jedoch Kontakt.

München - Uli Hoeneß rutschte auf seinem Stuhl hin und her, er überlegte. Und in diesen ein, zwei Sekunden, bevor der Bayern-Präsident diesen einen Satz aussprach, sah man ihm auch an, dass er mit sich haderte. Sagen – und den üblichen Spekulations-Mechanismus lostreten? Oder schweigen – und sich nicht unter Druck setzen lassen?

Er entschied sich in diesem klitzekleinen Moment für Variante eins, und es dauerte freilich nicht lang, bis die bisher interessanteste Nachricht der PR-Reise aus Singapur in den Morgenstunden in der Heimat eingetroffen war. „Innerhalb der nächsten sechs Wochen“ wird der Rekordmeister also einen neuen Sportdirektor präsentieren. Heißt konkret: Spätestens am 4. September soll der seit mehr als einem Jahr vakante Posten besetzt sein. Dieses Datum haben nun alle im Kopf.

„Das ein oder andere Gespräch“ auf langen Autofahrten

Man hat von den Bayern-Machern auch schon mal unbedachte Worte gehört, solche, die intern nicht abgestimmt waren und auch nicht immer gut ankamen. Die Botschaft, die der 65-Jährige aber da gestern auf der letzten Station der zwölftägigen Reise loswerden wollte, war bewusst platziert. Er sei in Shanghai und Shenzhen gemeinsam mit Karl-Heinz Rummenigge „viel Auto gefahren. Da haben wir das ein oder andere Gespräch geführt“, berichtete Hoeneß. Nun, da die Kaderplanung nach den Einkäufen von Corentin Tolisso und James weitestgehend abgeschlossen ist, galt es auf der Rückbank, eine Lösung für das leidige Thema Sportdirektor zu finden. Ein Bindeglied zwischen Mannschaft und Vorstand halten beide Bosse für zwingend notwendig. Obwohl sie sich nach den Absagen von Philipp Lahm und Max Eberl auf der Suche Zeit lassen wollten, deutet sich nun eine überraschend schnelle Lösung an. Man will mit einem Sportvdirektor in die Saison gehen.

Oliver Kahn war der erste Name, der kursierte, sowohl von Hoeneß als auch vom ehemaligen Welttorhüter selbst aber umgehend via „Sport Bild“ dementiert wurde. Auch der von „Eurosport“ als Hoeneß’ Wunschkandidat bezeichnete Mark van Bommel galt nur so lange als Favorit, bis dessen Schwiegervater Bert van Marwijk bei „Sport1“ sagte: „Mark wird nicht Sportdirektor bei Bayern. Wenn er zu Bayern gehen oder mit denen verhandeln würde, hätte ich es gewusst.“ Der ehemalige Kapitän sei als U-19-Trainer bei der PSV Einhoven glücklich. Tatsächlich hatte van Bommel im Frühjahr, als die Bayern einen U-23-Coach suchten, gesagt: „Ich bin offen für Anfragen. Aber nicht für die nächste Saison.“

Kahn und van Bommel hätten ins Profil gepasst

Beide Ex-Spieler hätten ins Profil gepasst, das in Anbetracht der Vorgänger Christian Nerlinger und Matthias Sammer (der auch im Vorstand saß) relativ klar erscheint. Man sucht einen Mann, der über Feingespür im Umgang mit den Spielern, aber auch Fachwissen und Erfahrung verfügt. Im Idealfall einen Ex-Spieler wie Mehmet Scholl, den man schon nach Sammers Abschied im Vorjahr von einem Engagement überzeugen wollte. Auch Michael Ballack, Thomas Linke oder Augsburgs Sportchef Stefan Reuter würden ins Raster passen.

Hoeneß will „nicht auf den Basar gehen“ und stellte klar: „Wir werden das rechtzeitig mitteilen.“ Überhaupt hatte der Präsident in der rund 30-minütigen Plauderstunde auch noch einige andere Sachen auf dem Herzen. Unter anderem bezeichnete er die Strapazen der PR-Reise als „grenzwertig“ und kündigte an, das diesjährige Prozedere mit vier Spielen in zwei Ländern „auf den Prüfstand“ zu stellen. Und auch an die internationale Konkurrenz – wie etwa dem FC Chelsea, Gegner im heutigen Testspiel (13.35 Uhr/Sport1) – hatte er etwas mitzuteilen. „Nicht der teuerste Transfer ist der beste, sondern der, der auf dem Platz am meisten leistet.“

Mia san mia heiße nicht „mia san Euros oder Dollars“. Vielmehr gehe es „in diesem Haifischbecken“ darum, ein Konzept zu entwickeln, „wie wir dem Wahnsinn auf FC-Bayern-Art begegnen können“, sagte er. Klar ist: Mit einem Sportdirektor.

Das ist jetzt ausgesprochen.