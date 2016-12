Bayerns Champagnerfußball

Stilvoll in die Weihnachtsferien

Triumphal hat sich der FC Bayern in die Weihnachtsferien verabschiedet. Die bloße Existenz eines ernsthaften Konkurrenten trieb die Münchner im richtigen Moment zu einer eindrucksvollen Leistung.

München – Halbvoll oder halbleer, diese Frage sagt nicht viel über den Pegelstand eines Glases aus, aber eine ganze Menge über die Betrachtungsweise. Als Karl-Heinz Rummenigge am Mittwochabend die Interviewzone der Münchner Arena betrat, hielt er ein Champagnerglas in der Hand. Es war definitiv halbleer, was in diesem Fall aber ein Zeichen von enormer Zufriedenheit war.

Der Vorstandsboss des FC Bayern hatte nach dem rauschenden 3:0-Sieg über RB Leipzig umgehend mit dem Feiern begonnen, und man darf ihm getrost unterstellen, dass er das Glas ganz bewusst mitnahm, als er die wartenden Medien ansteuerte. Sie sollten schon sehen, wie sehr er diesen Erfolg genoss. Die Bayern haben sich auch in den letzten Jahren als Tabellenführer und mit einer bombastischen 3-D-Show in die kurzen Winterferien verabschiedet, aber so wuchtig wie diesmal gelang ihnen der letzte Akzent nie.

Das lag vor allem an der Konstellation (Erster gegen Zweiter) und am Gegner. „Wenn wir so gereizt werden, ist es schwierig, unsere Mannschaft zu stoppen“, berichtete Rummenigge. Provokant sind die Leipziger zwar – abgesehen von der umstrittenen Vereinsgeschichte – fast ausschließlich durch ihren Erfolg und ihre Konstanz gewesen, ansonsten verhielten sie sich dezent und diplomatisch. Doch in der Welt der Bayern wird ein Konkurrent allein schon dadurch zum Reizobjekt, dass er ihnen nahe rückt. Der Vortrag der Münchner war ein Muster an Entschlossenheit, taktischer Disziplin und Finesse. Kurioserweise kam der Rekordmeister in der grandiosen ersten Halbzeit regelrecht im Gewand des Aufsteigers daher, so draufgängerisch und unermüdlich. „Die Bayern“, fasste RB-Sportchef Ralf Rangnick ernüchtert zusammen, „haben mit unseren Waffen geglänzt.“

„Fast eine Demonstration“ hatte nicht nur Rummenigge gesehen. „Wir haben von Anfang an gezeigt, dass für Leipzig hier nichts zu holen ist“, berichtete Kapitän Philipp Lahm. Während vor dem Spitzenspiel über die blitzgescheiten, taktisch hochmodernen Bullen debattiert worden war, stand nachher mit Carlo Ancelotti ein Trainer im Mittelpunkt, der in seinen ersten Münchner Monaten wie ein Vertreter der alten Schule wirkte. Erst vor wenigen Wochen hat er das Repertoire der Bayern um ein System erweitert – sie haben nun zwei. Pep Guardiola brauchte für diese Zahl in manchen Spielen keine Viertelstunde.

Doch es war Ancelotti, der Liebhaber des 4-3-3, der die entscheidenden Akzente setzte. Sein Entschluss, Thiago im Zentrum um eine Position nach vorne zu versetzen und ihn beinahe hinter den Spitzen agieren zu lassen, war die Schlüsselpersonalie. Der kleine Spanier gefiel vorne mit seiner Übersicht und den geschmeidigen Bewegungen, war sich aber auch für Balleroberungen in der eigenen Hälfte nicht zu schade. Leidtragender war Thomas Müller, der das Spitzenspiel über 90 Minuten aus der ungewohnten Zuschauerrolle verfolgte. Das kurze Hoch der vergangenen Wochen, das einherging mit Ancelottis Umstellung auf ein 4-2-3-1, ist wieder abgeflacht. Der Trainer agierte zwar erneut mit vier Offensiven. Nur eben ohne Müller.

Am Ende einer Hinrunde, in der der ewige Aufsteiger erstmals die Härten des Fußballerlebens voll zu spüren bekommen hat, ist das in der Wahrnehmung der Bayern-Bosse ein Einzelschicksal. Bemerkenswert nüchtern wies Karl-Heinz Rummenigge darauf hin, dass der Grundsatz „Elf Freunde müsst Ihr sein“ ziemlich „antiquiert“ sei. Man brauche schon 16, 17, 18 Top-Kräfte. Wer draußen bleibe, sei eben beim nächsten Mal noch motivierter. „Das ist hier der Fall.“

Rummenigge spricht von „Rasenballsport“

Es sind ja nach wie vor nur drei Punkte, die den Rekordmeister vom ersten Verfolger trennen, den Leipzigern. Rummenigge war es am Mittwoch wichtig zu betonen, wie stil- und respektvoll man dem Aufsteiger gegenübergetreten sei, nicht so primitiv und beleidigend wie vor wenigen Tagen die Fans von Hertha BSC Berlin. Aber es war gewiss kein Zufall, dass er RB, mit dem Champagnerglas in der Hand, wiederholt als „Rasenballsport“ titulierte („so heißen sie ja“) und damit ganz beiläufig die steife Künstlichkeit des Vereinskonstrukts zum Ausdruck brachte. Der Aufsteiger mag den Bayern gefährlich nahe gekommen sein in den letzten Wochen und sie kurzzeitig auch überholt haben. Aber um dauerhaft in der Achtung der Münchner zu steigen, muss er schon ein bisschen mehr liefern.

Bei allem Respekt fand Rummenigge deshalb die etlichen ablehnenden, teilweise auch drastischen Transparente der Fans gar nicht schlimm. Die Urheber seien nun mal „Nostalgiker und Romantiker“, denen Tradition und eigenhändig erschaffene Werte und Erfolge viel bedeuten. Leipzig, den Rasenballsportklub aus der Retorte, führt Rummenigge eher in der Kategorie „solche Vereine“. Wie Hoffenheim oder Leverkusen. Und ganz stilvoll erwähnte er noch den begrüßenswerten Umstand, dass die Bundesliga endlich wieder „einen Verein aus dem Osten“ habe. Da habe echter Bedarf bestanden „seit dem Abstieg von Cottbus“. Und damit waren die Relationen aus Münchner Sicht endgültig wieder zurechtgerückt.