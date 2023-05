Kimmich als Kroos-Nachfolger? Real Madrid schmiedet Transferplan um Bayern-Star

Bayern-Sechser im Visier der Königlichen

Real Madrid hat ein gigantisches Mittelfeld. 2024 soll es aber für Toni Kroos und Luka Modric vorbei sein. Dann laut spanischen Medien im Visier: Bayern-Star Joshua Kimmich.

München – Dieser Transfer wäre die Königslösung – nicht für den FC Bayern, aber für Real Madrid! Spanischen Medienberichten zufolge sollen sich die Königlichen mit einer Verpflichtung von Joshua Kimmich (28) befassen. Präsident Florentino Perez (76) steht auf große Namen und im Sommer 2024 reize ihn eben die Investition in den deutschen Sechser sehr.

Joshua Walter Kimmich Geboren: 8. Februar 1995 in Rottweil Verein: FC Bayern München Vorherige Stationen: RB Leipzig Länderspiele: 76 (5 Tore) für Deutschland

Wird Kimmich nach Kroos und Modric Reals neuer Mittelfeld-Leader?

Fakt ist: Das Mittelfeld von Real ist aktuell gigantisch besetzt. Die Routiniers Luka Modric (37) und Toni Kroos (33) ziehen seit Jahren die Fäden, führten den Verein seit Sommer 2014 zu vier Champions-League-Titeln. Mit Aurelien Tchouameni (23), Federico Valverde (24) und Eduardo Camavinga (20), der aktuell oft als Linksverteidiger aufläuft, ist Real im zentralen Mittelfeld auch auf Sicht sehr gut aufgestellt. Im kommenden Sommer soll Dortmund-Juwel Jude Bellingham (19) für viel Geld dazukommen.

Auch das ist Teil der Wahrheit: Modric und Kroos sollen ihre auslaufenden Verträge noch einmal bis 2024 verlängern. Für die Zeit nach den Super-Oldies bräuchte Real ab dem kommenden Jahr dann einen neuen etablierten Anführer im Youngster-Mittelfeld.

Joshua Kimmich kann sich einen Wechsel ins Ausland gut vorstellen

Real und Kimmich? Das könnte passen. Ein Wechsel in diesem Sommer kommt für den aktuellen Bayern-Kapitän aber nicht infrage. Sein Vertrag läuft noch bis 2025. Der deutsche Rekordmeister will seinen Leistungsträger freilich nicht vorzeitig abgeben. Doch sollte man sich nicht auf eine Verlängerung seines Arbeitspapiers einigen können, müssten die Münchner Kimmich im Sommer 2024 verkaufen, um noch eine ordentliche Ablösesumme zu kassieren.

Dem Vernehmen nach steht Kimmich einem Wechsel ins Ausland offen gegenüber. Darauf angesprochen sagte er 2022 dem französischen Fußball-Magazin So Foot: „Das wäre eine interessante Herausforderung.“ Er wisse nicht, was in ein paar Jahren passieren werde. Er habe beim FC Bayern sehr viel Spaß, „aber irgendwo in meinem Kopf gibt es immer diese berufliche und persönliche Herausforderung, eines Tages neue Horizonte zu entdecken“.

Joshua Kimmich: Real Madrid könnte gut zu dem ehrgeizigen Profi passen

2015 wechselte Kimmich zum FC Bayern. Mit dem Rekordmeister hat der zentrale Mittelfeldspieler auf Vereinsebene quasi alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Mit dem Höhepunkt des Champions-League-Triumphs 2020 in Lissabon. Sollte Kimmich wechseln, dann nur zu einem absoluten Top-Klub mit Chancen auf den Titel in der Königsklasse. Champions-League-Rekordsieger Real könnte da gut passen.

Die Madrilenen haben mit deutschen Stars in der Vergangenheit exzellente Erfahrungen gemacht. Neben Kroos gewannen auch Bodo Illgner (56), Günter Netzer (78), Uli Stielike (68), Paul Breitner (71), Bernd Schuster (63), Christoph Metzelder (42), Mesut Özil (34), Sami Khedira (36) und Toni Rüdiger (30) als Spieler Trophäen mit Real. Philipp Kessler, Manuel Bonke

