Effenberg rät: Bayern muss es wie Dortmund machen

Stefan Effenberg hat mit dem FC Bayern München einiges erlebt. Aktuell rät er dem Rekordmeister, sich am größten Konkurrenten zu orientieren - am BVB aus Dortmund.

München - Stefan Effenberg rät dem FC Bayern München, sich mehr an Borussia Dortmund zu orientieren. Sein Ex-Klub wartet seit Wochen auf ein Erfolgserlebnis, während der BVB die Tabelle anführt.

Die Dortmunder spielen einen "tollen Fußball", sagte Effenberg zu Sport1, jedoch hätten sich die Westfalen am Anfang der Saison „nur mit Ergebnisfußball" die nötige Sicherheit geholt. "Dadurch konnten sie dann immer befreiter aufspielen und die Tabellenspitze erobern. Genau diesen Weg muss jetzt auch Bayern gehen", sagte der 50-Jährige.

Der BVB werde aktuell zu Recht gehypt, so Effenberg. Die Bundesligatabelle nach sieben Spieltagen sei dennoch „nur eine Momentaufnahme“. Kein Team außer dem FCB und dem BVB komme laut Effenberg für den Titel in Frage.

Effenberg: Bayern haben „keine handfeste Krise“

Ohnehin sieht Effenberg beim FC Bayern nach vier sieglosen Pflichtspielen in Folge die Lage zwar "angespannt", aber er erkennt „keine handfeste Krise“.

"In den letzten sechs Jahren hatten sie eine solche Situation genau einmal. Vor ziemlich genau einem Jahr unter Carlo Ancelotti. Damals sind sie kurzzeitig hinterhergelaufen, aber haben das Blatt aufgrund ihrer Qualität schnell gewendet. Heute ist es ähnlich", so der „Tiger“.

+ Champions League 2001 - Stefan Effenberg als Triumphator. © picture alliance / dpa / Peter Kneffel

Effenberg sieht Führungsspieler des FC Bayern in der Pflicht

Effenberg kann dem Negativ-Lauf etwas Positives abgewinnen: "Manchmal muss man solche Spiele haben, um nachzudenken. [...] Wenn du verlierst, kommst du ins Grübeln. Dann reflektierst du. Vor allem, wenn du auch in der Öffentlichkeit angeschossen wirst. Dann fängst du an, dir Gedanken zu machen. Und das ist gut so."

In der Pflicht sieht der Ex-Bayer nun die Führungsspieler: "Verantwortung übernehmen müssen, wie in der Nationalmannschaft, Neuer, Hummels, Boateng. Aber auch Arjen Robben und Franck Ribéry sind aufgrund ihrer großen Erfahrung gefordert."

Genau diese Spieler müssten nun "den Karren aus dem Dreck ziehen".

cg