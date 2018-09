War es einfach zu viel? Effenberg hat Rat an Kovac

Nach nur einem Punkt aus zwei Ligaspiele gehen die Bayern in die Ursachenforschung. Ex-Profi Stefan Effenberg hat bereits einen Ansatzpunkt und verrät diesen auch.

München - Der richtige Riecher? Der frühere Kapitän Stefan Effenberg hat bereits vor dem 0:2 bei Hertha BSC einen Rat für Bayern-Trainer Niko Kovac parat. In seiner neuen Kolumne für das Nachrichtenportal „t-online.de“ schreibt er über das 1:1 am fünften Spieltag der Bundesliga gegen den FC Augsburg von einem „Warnschuss.“ Effenberg: „Man hat gesehen: Niko Kovac muss die Rotation in den nächsten Wochen ein Stück weit einstellen - trotz der möglicherweise vorhandenen Müdigkeit einiger Spieler.“ Der Champions- League-Sieger von 2001 erklärt: „Er hat mit fünf Änderungen im Vergleich zum Spiel zuvor auf Schalke einfach zu viele vorgenommen.“