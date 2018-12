Kimmich nach Derby-Sieg forsch: „Jetzt zeigt sich, ob wir Typen in der Mannschaft haben“

Joshua Kimmich lobt seinen Doppelsechs-Partner und äußert sich zur abgeschafften Rotation. Wir haben Stimmen zum Sieg der Bayern gegen Nürnberg gesammelt.

München - Der FC Bayern München hat mit einer souveränen Vorstellung und dank Doppelpacker Robert Lewandowski im 190. bayerisch-fränkischen Derby den ersten Bundesliga-Heimsieg seit fast drei Monaten eingefahren. Der deutsche Rekordmeister schoss sich beim 3:0 (2:0) gegen den erschreckend schwachen 1. FC Nürnberg für das "Finale" um den Gruppensieg in der Champions League am Mittwoch bei Ajax Amsterdam warm. Die Stimmen zum Spiel:

Niko Kovac, Trainer FC Bayern über ...

... die Leistung seines Teams: „Mit der Leistung bin ich zufrieden. Wichtig war, dass wir zu Null gespielt haben. Positive Ergebnisse sind immer wichtig für Sportler.“

... die neue Doppelsechs: „Goretzka und Kimmich haben ein gutes Fußballverständnis. Das ist auch gut für die Nationalmannschaft. Das ist eine Achse, die Spaß macht.“

... die überstandene Krise: „Die letzten drei Spiele - das ist das, wo wir hin wollen. Aber es sind noch drei Spiele. Wenn man mir vor drei Wochen gesagt hätte, dass es eine entspannte Weihnachtsfeier wird - das hätte ich mir genau so gewünscht.“ (Die Mannschaft hat Samstagabend Weihnachtsfeier, d. Red.)

... das Spiel: „Wir haben über 90 Minuten so gut wie gar nichts zugelassen haben, wir selbst hatten viele Möglichkeiten, dazu zweimal Aluminium und ein Tor, das uns aberkannt wurde. Mit der Leistung bin ich zufrieden, wichtig war, dass wir endlich auch mal zu null gespielt haben und eine Führung nicht abgegeben haben oder durch einen Gegentreffer unruhig geworden sind. Wir haben das konzentriert runtergespielt, wissend, dass wir in vier Tagen wieder ein schweres Spiel haben in Amsterdam. Ich bin sehr zufrieden, es ist keiner verletzt.“

Joshua Kimmich, FC Bayern über ...

... die Doppelsechs mit Leon Goretzka: „Leon und ich ergänzen uns ganz gut. Wir haben in der U21-Nationalmannschaft schon mal zusammen da gespielt. Es macht Spaß mit ihm. Leon hat mehr Tiefe in seinem Spiel, Thiago geht eher auf Ballkontakte. Es ist mit beiden gut, beide sind Riesen-Fußballer.“

... die überstandene Krise: „Ich bin noch nicht so lange bei Bayern, aber so etwas habe ich auch noch nicht erlebt. Die Situation ist spannend, weil es nicht nur steil bergauf geht. Jetzt zeigt sich, ob wir Typen in der Mannschaft haben.“

... die abgeschaffte Rotation: „Es ist gut, zu wissen, dass man nächste Woche auch wieder spielt. Aber wir haben keinen Freifahrtschein. Jeder muss trotzdem an seinem Maximum spielen. Es ist gut für den Rhythmus, wenn man dauerhaft im Team ist.“

Nürnberg-Trainer Michael Köllner

„Meiner Hand geht es wieder gut (er war am Morgen beim Jogging ausgerutscht und hatte sich die Hand verstaucht, d. Red.). Wenn man 0:3 verliert, kann man nicht zufrieden sein. Wir haben defensiv sehr gut gespielt. Mit null Punkten heimzufahren, ist trotzdem nicht so schön. Wir haben sicherlich zu große Ehrfurcht gezeigt und zu körperlos gespielt. Wir hätten mehr Präsenz zeigen müssen. Es ist allerdings auch nicht so einfach, gegen die schnellen Bayern in die Zweikämpfe zu kommen. Wir haben heute nicht unser Spiel auf den Platz gebracht. Nach dem 0:1 ist eine Lawine nach der anderen angerollt. Wir sind froh, dass wir mit 0:3 noch einigermaßen davon gekommen sind. Wir wollen am Freitag gegen Wolfsburg ein anderes Gesicht zeigen. Das ist ein Spiel, das wir mit Punkten abschließen wollen und müssen."

Andreas Bornemann, Manager 1. FC Nürnberg

„Wir haben damit gerechnet, dass man auch mal in Rückstand geraten kann. Die Art und Weise der Niederlage ist etwas schade. Wir waren in der ersten Halbzeit etwas zu ängstlich, auch der Torhüter. Wir haben in der 41. Minute zum ersten Mal Foul gespielt. Ich sage nicht, dass wir überhart spielen sollen, aber ein bisschen mehr Körperlichkeit wäre nicht schlecht gewesen. In der Summe war das ein hochverdienter Sieg für die Münchner.“

Georg Margreitter, Kapitän des 1. FC Nürnberg

„Wir wollten uns gut und so teuer wie möglich verkaufen. Wir haben schon öfter gegen große Gegner eine Klatsche bekommen. Trotzdem, wir sind zu zaghaft gewesen, hätten rauer spielen müssen. Wir sind eine junge Mannschaft, das merkt man in solchen Begegnungen. Der Matchplan blieb nach dem 0:1 derselbe. Das wäre sinnlos bei den Bayern. In der zweiten Halbzeit ist es uns besser gelungen, sie zu verteidigen. Wir müssen unser Spiel, das wir in der Aufstiegssaison auf dem Platz bekommen haben, wieder hinbekommen.“

Lukas Mühl, 1. FC Nürnberg

„Wir haben es grundsätzlich gegen den Ball nicht so schlecht gemacht. Da haben wir gegen Dortmund oder Leipzig anders ausgesehen. Trotzdem bekommen wir zu einfache Tore. Dann kommt so ein 0:3 raus. Es ist auf dem Platz nicht so einfach, wie es von außen aussieht. Es stimmt, wir müssen mehr in die Zweikämpfe kommen, aber es war für viele das erste Mal gegen die Bayern hier in der Allianz Arena. Gegen Wolfsburg müssen wir wieder offensiver spielen.“