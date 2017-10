Bayern selbstkritisch: „Wir spielen schlecht mit einem Mann mehr“

Das mit Spannung erwartete Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig wird zur einseitigen Angelegenheit. Die Roten sind dennoch nicht vollends zufrieden. Die Stimmen.

München - Der FC Bayern grüßt nach zehn Spieltagen wieder von der Tabellenspitze. Beim 2:0 über RB Leipzig feiern die Roten ihren fünften Erfolg im fünften Spiel unter Trainer Jupp Heynckes und lassen rein gar nichts anbrennen. Dennoch finden einige Stars des Rekordmeisters zumindest ein Haar in der Suppe. Die Stimmen zum Topspiel.

Jupp Heynckes über ...

...das Spiel gegen Leipzig: „Nach dem Pokalfight am Mittwoch über 120 Minuten haben wir sehr motiviert und engagiert begonnen. Wenn man in solch einem Match nach 14 Minuten mit zehn Mann agieren muss, ist das natürlich ein Nachteil. Wir haben mit Lewandowskis Kopfball und Thiago noch Chancen, um höher zu gewinnen.“

...die Taktik in der zweiten Hälfte: „Es ging auch darum, hinten sicher zu stehen und kein Gegentor zuzulassen. Wichtig sind die drei Punkte und der Sieg. Wir spielen jetzt am Dienstag wieder und haben drei Spiele in einer Woche absolviert – deshalb muss man damit auch mal zufrieden sein. Wichtig war, dass die Defensive gut gearbeitet hat. Auf uns warten noch viele Herausforderungen.“

...die Verletzung von Robert Lewandowski: „Ich denke, dass es nicht ganz so schlimm ist, dass es keine abrupte Muskelverletzung ist, weil er ja rechtzeitig ausgewechselt wurde. Er kämpft vorne immer gegen zwei oder drei Mann und hat zu wenig Unterstützung.“

...die Verletzung von Kingsley Coman: „Coman hat das Training vor dem Spiel mit Beschwerden in Knie und Oberschenkel abbrechen müssen. Er hat gesagt, dass er im Knie und in der Oberschenkelmuskulatur leichte Beschwerden hat. Ich wollte kein Risiko eingehen.“

Jerome Boateng über ...

…das Spiel gegen Leipzig: „Wir haben sehr gut angefangen. Damit war das Spiel fast gegessen. In der ersten Hälfte spielen wir gut und machen schnell die beiden Tore. Da haben wir sie unter Druck gesetzt und schnelle Passagen gehabt.“

...die Taktik in der zweiten Hälfte: „Die zweite Hälfte müssen wir besprechen, weil es geht so nicht. Das war zu viel 'kleinklein' und viele Ballverluste. Wir spielen schlecht mit einem Mann mehr, das müssen wir auf jeden Fall besprechen.“

...die kommenden Aufgaben: „Es ist noch nicht alles super, aber wir haben einen Schritt nach vorne gemacht. Jetzt wartet ein schweres Auswärtsspiel in Dortmund.“

David Alaba über ...

...das Spiel gegen Leipzig: „Die frühe Rote Karte hat uns in die Klarten gespielt. Das 2:0 geht in Ordnung.“

...die Taktik in der zweiten Hälfte: „Uns ist allen bewusst, dass wir in der zweiten Hälfte nachgelassen habe. Wir wollten eigentlich da weitermachen, wo wir vor der Pause aufgehört haben.“

...die kommenden Aufgaben: „Die Tabellenführung war unser erstes Ziel heute – das haben wir erreicht. Jetzt wollen wir in den nächsten Wochen da oben bleiben und auch am Ende der Saison ganz oben stehen.“

Bayern besiegt RB auch in der Liga - einer bekommt die Note 1 Zur Fotostrecke

Diego Demme über ...

…das Spiel beim FC Bayern: „Nach der Roten Karte und dem Gegentor war das Spiel schnell entschieden. Erst hatten wir noch die Hoffnung auf einen Konter, aber dann fiel das 2:0.“

...den Platzverweis gegen Willi Orban: „Wenn er letzter Mann ist, ist die Rote Karte vertretbar. Bayern hat es gut gespielt und das zweite Tor nachgelegt.“

Ralph Hasenhüttl über ...

...das Spiel beim FC Bayern: „In der Halbzeit hätten wir eigentlich nach Hause gehen können. Wir haben schon in den Verwaltungsmodus geschaltet und Spieler geschont, die wir Mittwoch brauchen. Zum Glück hat auch der Gegner zwei Gänge zurückgeschaltet. Gott sei Dank war es nicht so intensiv.“

...die Rote Karte gegen Willi Orban: „Letzter Mann - räumt ihn weg - regelkonform. Kann man geben.“

...die Umstellungen nach dem Platzverweis: „Bis zum 1:0 haben wir mit Klostermann innen gespielt - dann habe ich doch ausgewechselt. Zum Glück habe wir nicht zu viele Körner vergeudet.“

Vor Bayern-Duell: Celtic Glasgow verpatzt Generalprobe

mg

WhatsApp-News zum FC Bayern gratis aufs Handy: tz.de bietet einen besonderen Service für FCB-Fans an. Sie bekommen regelmäßig die neuesten Nachrichten zu den Roten direkt per WhatsApp auf Ihr Smartphone. Und das kostenlos: Hier anmelden!