Stimmen zum Remis gegen Ajax: Kovac „weiß, was Stunde geschlagen hat“

Der FC Bayern muss sich gegen Ajax Amsterdam mit einem Punkt begnügen. Die Stars der Roten rätseln, warum es aktuell nicht wirklich läuft. Die Stimmen aus der Allianz Arena.

München - Wieder nicht gewonnen - das 1:1 gegen Ajax Amsterdam war das dritte sieglose Spiel nacheinander für den FC Bayern. Dabei schienen die Roten nach der frühen Führung alles im Griff zu haben, doch am Ende hätte beinahe sogar die zweite Heimniederlage nacheinander in der Champions League gestanden. Entsprechend enttäuscht waren die Protagonisten in Rot nach den 90 aufregenden, aber keinesfalls hochklassigen Minuten im Duell zweier Rekordmeister. Wir haben die Stimmen gesammelt.

Niko Kovac über...

...die den Auftritt seiner Mannschaft: „Heute hat ein bisschen mehr gefehlt als das, was ich mir erwartet habe. Du baust den Gegner auf und verlierst Selbstvertrauen. Das war für uns ein gewonnener Punkt. Wir müssen unsere Leistung immer wieder abrufen, wir können nicht ein Prozent weniger bringen, jeder Einzelne. Das müssen wir ganz klar analysieren. So haben wir, so habe ich persönlich mir das nicht vorgestellt.“

...Ansätze für Verbesserungen: „Wir müssen jetzt wieder das zeigen, was uns in den ersten sieben Spielen ausgezeichnet hat. Wenn man hinfällt, hat man immer wieder die Möglichkeit aufzustehen. Vielleicht ging es vorher zu einfach. Jetzt müssen wir die Ärmel hochkrempeln. Ich weiß, was die Stunde geschlagen hat. Wir müssen uns ganz klar wieder auf das Wesentliche konzentrieren, die Basics - die Zweikämpfe annehmen und Fehlpässe minimieren.“

...die Verletzung von Mats Hummels: „Er hat einen Cut und wurde genäht.“

Thomas Müller über...

...die Leistung der Bayern: „Wir haben sehr gut angefangen, die ersten 15 Minuten richtig mit Schwung, dann haben wir Ajax zu sehr ins Spiel kommen lassen. Nach 20 Minuten sind sie mit langen Bällen über uns drüber und in ihren Rhythmus gekommen. Wir haben zu wenig klare Torchancen herausgespielt und es nicht geschafft, uns in der gegnerischen Hälfte festzuspielen. Wir müssen weiter positiv bleiben. Aber sicher ging es zu viel hin und her mit zu vielen Ballverlusten.“

...das Gegentor zum 1:1: „Sie spielen gut in die Zwischenräume. Wir sind vielleicht am Anfang zu passiv - da war der Ball aber noch 20, 30 Meter weg vom Tor.“

...die Situation mit drei Spielen ohne Sieg: „Natürlich geht es nicht spurlos an uns vorbei, wenn wir zweimal nicht gewonnen haben und Ajax dann aufkommt. Wir sind auch nur Menschen. Wir hatten sicher eine bessere Phase in dieser Saison gehabt. Zu Saisonbeginn hatte man das Gefühl, wir können schalten und walten wie es uns passt. Zur Zeit machen wir einige Dinge auch falsch. Jetzt stimmen die Ergebnisse nicht und das Spiel muss auch wieder besser werden. Wir müssen die Knochen sortieren. Im Fußball muss mal nach vorne schauen, auch wenn es nicht das Gelbe vom Ei war. Dementsprechend sind wir nicht zufrieden. Wir wissen auch, dass wir an einigen Stellschrauben drehen müssen.“

Manuel Neuer über...

...die Partie gegen Ajax: „Grundsätzlich wollen wir jedes Heimspiel gewinnen, aber Ajax hat es uns einfach nicht leicht gemacht. Wir haben nicht die Riesenchancen gehabt. Ich denke, wir haben gut begonnen und viel Sicherheit ausgestrahlt, alles im Griff gehabt. Wir haben Ajax dann spielen lassen Das war unser Problem. Sie waren aggressiv und wollten den Ball haben. Am Ball sind sie stark, das wussten wir aus der Analyse vor dem Spiel.“

...die Situation der Bayern: „Jetzt steht dieses 1:1 da und wir haben vier Punkte aus zwei Spielen. Grundsätzlich war es keine einfache Partie für uns. Auch wenn man die Spiele davor sieht, ist es jetzt zu wenig.“

...die Gründe für die maue Phase: „Die Mentalität war da und jeder wollte - das hat man gemerkt. Ich glaube, das Glück wird auch wieder zurückkehren.“

