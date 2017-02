Herthaner angefressen: „Das ist der Bayern-Bonus“

Berlin - Hertha BSC und der FC Bayern teilen nach einer aufreibenden Schlussminute die Punkte. Nach Abpfiff ist niemand so wirklich zufrieden - die Stimmen zur Partie.

Bis in die 96. Minute hinein bekämpften sich Hertha BSC und die Roten auf dem Platz. Nach dem Last-Minute-Ausgleich der Gäste durch Robert Lewandowski zum 1:1 war aber so niemand wirklich zufrieden. Die Stimmen zum Spiel.

Thomas Müller über ...

... das Spiel: „Ich weiß nicht, ob es der Wahnsinn ist. Wir wollten unbedingt - das hat man das ganze Spiel über gesehen. Wir geraten durch einen Standard in Rückstand. Dann hat Hertha das gemacht, was sie immer machen - verteidigen und Zeit schinden. Das 1:1 fühlt sich jetzt vielleicht gut an, aber eigentlich wollten wir hier gewinnen.“

... die niedergeschlagenen Berliner: „Hertha hat das ganze Spiel über viel dafür getan, dass wir nicht so viel Verständnis für sie haben.“

... seine Leistung: „Ich weiß nicht, ob es gut ist, dass ich nach jedem Spiel einen Kommentar zu meiner Leistung abgebe. Ich versuche immer, mein Bestes zu geben.“

Carlo Ancelotti: „Wir sind glücklich, denn es war schwierig. Hertha hat eine gute erste Halbzeit gespielt, mit viel Einsatz. Die zweite Halbzeit war anders, wir haben mehr Druck gemacht. Robert Lewandowski ist ein fantastischer Spieler und sehr wichtig für uns. Am Ende ist es ein faires Ergebnis."

Manuel Neuer: „Die Berliner haben immer wieder mit Krämpfen auf dem Rasen gelegen. Sie hatten ja zuletzt auch viele englische Wochen und haben Champions League gespielt. Wir haben immer weiter gemacht.“

Philipp Lahm: „Wir sind rausgegangen, um das Spiel zu gewinnen. Eigentlich haben wir nicht so schlecht gespielt, Räume zwischen Mittelfeld und Abwehr gefunden. Die Mannschaft glaubt bis zum Ende daran, ist immer da.“

Mats Hummels: „Wir haben für diesen Punkt alles gegeben und ihn uns verdient. Hertha hat versucht, das Spiel langsam zu machen - über die Nachspielzeit braucht sich keiner beschweren. Wir haben einfach bis zum Ende alles versucht, bis zum Ende daran geglaubt.“

Robert Lewandowski: „Wenn du in der 96. Minute ein Tor machst, ist das immer etwas Besonderes!“

Pal Dardai über ...

... das Spiel: „Das Spiel ist schwer einzuordnen. Ein Punkt gegen die Bayern ist eigentlich wunderbar, aber es tut schon weh. Der Sieg wäre nicht unverdient gewesen. Aber ich bin stolz auf die Jungs und die Fans, uns hat nur eine Minute zur großen Überraschung gefehlt.“

... die Gründe für den verpassten Sieg: „Wir haben es verpasst, das zweite Tor zu machen. Die Chancen hatten wir. Leider gab es sehr viel Nachspielzeit. Das ist der Bayern-Bonus. Tut mir leid, da kann jeder beleidigt sein. Aber wir sind hier ja nicht bei einem Pokalspiel, das 120 Minuten dauert.“

Sebastian Langkamp: „Ich glaube, dass wir das Spiel unseres Lebens gemacht haben. Wir hatten die Bayern am Rande einer Niederlage. Aber es ist wohl ein ungeschriebenes Gesetzt, dass man gegen die Bayern nicht gewinnen kann.“

