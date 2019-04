Strittiger Bayern-Elfmeter im Pokal: Video-Schiri gesteht Fehler ein

Mein Gott dieses ganze Theater - schlechter Verlierer würde ich mal sagen. Den Elfmeter kann man geben oder eben nicht und der Schiri hat ihn gegeben, in so einer Spielphase muss ich mich halt auch im 16er bissal zurückhalten und nocht so Sau blöd rein gehen - selbst schuld! Was wäre wohl gewesen wenn Werder den Elfmeter bekommen hätte, ich bin mir sicher dann Wäre in der Presse zu lesen, die Bayern stellen sich dumm an und kassieren zu recht Elfmeter oder Toller Sieg der Bremer Bayern könnten Führung nicht halten. So oder so ähnlich wäre es sicherlich zu lesen gewesen. Das ist wirklich so traurig und es ist so unglaublich nervig. Der FC-BAYERN ist und bleibt der Beste Club der Bundesliga und die ewigen Neider sollten aufhören zu jammern und zu meckern sondern lieber selbst ihre Hausaufgaben machen!