Stürzt Goretzka ab? Sowohl Tuchel als auch Flick senden deutliche Signale

Bayern-Star droht Bankplatz

Quo vadis, Leon Goretzka? Dem Mittelfeldstar droht beim FC Bayern und der deutschen Nationalmannschaft die Bank. Die Signale von Tuchel und Flick sind eindeutig.

München – Mit Spannung wird auf die Personalie Leon Goretzka geblickt. Der deutsche Nationalspieler ist sowohl beim FC Bayern München als auch im DFB-Team nicht mehr gesetzt, die Trainer Thomas Tuchel und Hansi Flick sendeten bereits deutliche Signale. Der 28-Jährige sieht seine Felle davonschwimmen. Stürzt Goretzka ab?

Leon Goretzka Geboren: 6. Februar 1995 (Alter 28 Jahre), Bochum Verein: FC Bayern München Position: Zentrales Mittelfeld Marktwert: 45 Millionen Euro

Leon Goretzka droht beim FC Bayern unter Tuchel die Bank

Aktuell sieht es mehr denn je danach aus. Goretzka erlebte am letzten Spieltag der Vorsaison, als der FC Bayern die Last-Minute-Meisterschaft feierte, eine seiner bittersten Stunden als Profi. Der Nationalspieler wurde erst Mitte der zweiten Halbzeit eingewechselt und nur 14 Minuten später schon wieder ausgewechselt. Im Anschluss ließ das Verhalten von Bayern-Star Goretzka tief blicken.

Zur neuen Saison sollte alles besser werden. Goretzka legte im Heimaturlaub sogar Extraschichten ein und joggte mit einer spontanen Bekanntschaft. Zurück beim FC Bayern kam es für den gebürtigen Bochumer aber knüppeldick. Direkt zu Beginn des Tegernsee-Trainingslagers wurde Goretzka von Bayern-Coach Thomas Tuchel angezählt – Ehrenpräsident Uli Hoeneß legte umgehend nach. Spätestens die Kopfschüttel-Szene zwischen Tuchel und Goretzka ließ erahnen, was die Stunde geschlagen hat.

Goretzka beim FC Bayern von Neuzugang Laimer verdrängt

Goretzka ist beim FC Bayern nur noch „hinten dran“, wie eine unmissverständliche Stammplatz-Ansage von Tuchel verlauten lässt. Der Trainer ergriff auf der Pressekonferenz nach dem 1:0 gegen Kawasaki Frontale, die bereits offiziell beendet war, doch nochmal das Wort: „Grundsätzlich ist es schon so, dass ich so schnell wie möglich eine Elf finden will. Wer hinten dran ist, muss schauen, reinzukommen.“

Goretzka saß in der Saisonvorbereitung in allen drei Testspielen zunächst auf der Bank und wurde erst zur zweiten Halbzeit eingewechselt, gegen Kawasaki war er nahezu unsichtbar. Neuzugang Konrad Laimer, der keine Eingewöhnungszeit beim FC Bayern brauchte, bekam den Vorzug und besticht durch Balleroberungen und schnelles Umschaltspiel – ein erster Tuchel-Fingerzeig für den Bayern-Maschinenraum. Dort dürfte es für Goretzka eng werden, sein langjähriger Mittelfeldpartner Joshua Kimmich ist gesetzt.

Stürzt Goretzka ab? Sowohl Tuchel als auch Flick senden deutliche Signale

Und auch in der deutschen Nationalmannschaft droht Goretzka seinen Stammplatz zu verlieren. Bundestrainer Hansi Flick will in Richtung Heim-EM 2024 in Deutschland auf ein Gerüst „mit fünf, sechs, sieben oder acht Positionen, auf denen wir die Nummer eins benennen“, setzen. Goretzka zählt offenbar nicht dazu!

„Toni Rüdiger ist hinten klar, er hat Erfahrung, ist schnell, zweikampfstark, kann eine Führungsrolle einnehmen. Dazu sehe ich Joshua Kimmich, Emre Can, Ilkay Gündogan“, nannte Flick im Kicker-Interview Namen. Auffällig: Während der Ex-Bayern-Coach Goretzka mit keiner Silbe erwähnte, spielen mit Kimmich, Can und Gündogan drei andere Mittelfeldspieler eine wichtige Rolle in Flicks Überlegungen.

Goretzka darf den Verein verlassen – bekennt sich aber zum FC Bayern

Der 28-Jährige muss in den kommenden Wochen wieder an sein früheres Leistungsniveau anknüpfen, um seinen verlorenen Stammplatz sowohl beim FC Bayern als auch im DFB-Team zurückzuerobern. Ob es dazu kommt, ist ungewiss, denn Goretzka darf den FC Bayern verlassen. Allerdings hat Goretzka ein klares Bekenntnis zum FC Bayern abgegeben. (ck)

