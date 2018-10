DFB-Pokal im Live-Ticker: FC Bayern führt souverän - aber verballert Elfmeter

Auch wenn der FC Bayern München in der zweiten Runde des DFB-Pokals auf Viertligist SV Rödinghausen trifft, sollten sich die Münchner nicht zu sicher sein - die Partie im Live-Ticker.

SV Rödinghausen - FC Bayern München 0:2 (-:-)

Rödinghausen: 30 Heimann - 19 Knystock, 3 Flottmann, 5 Velagic, 22 Wolff - 6 Kunze, 10 Meyer - 14 Lunga, 32 Pfanne, 28 von Piechowski - 9 Engelmann FC Bayern: 1 Neuer - 13 Rafinha, 8 Martinez, 4 Süle, 27 Alaba - 18 Goretzka, 6 Thiago, 35 Sanches - 25 Müller, 7 Ribery, 2 Wagner Tore: 0:1 Wagner (7. Minute), 0:2 Müller (12.Minute) Bes. Vorkommnis: Sanches schießt Elfer an die Latte (21. Minute) Schiedsrichter: Timo Gerach (Landau)

Halbzeitfazit: Natürlich starteten die Münchner als Favorit in die Partie, die ersten zwei Tore waren reine Formsache. Der verschossene Elfmeter durch Sanches dürfte Niko Kovac jedoch ärgern. Obwohl Gastgeber Rödinghausen zunächst keine Chance zu haben schien, schlägt sich der Viertligist wacker. Zwei tolle Chancen können die Westfalen verbuchen und machten den Bayern besonders gegen Ende der ersten Halbzeit die Partie sichtbar schwerer. Die Bayern dagegen nahmen den Druck raus und ließen sichtbar nach. Bleibt abzuwarten ob die Münchner ihrer Rolle als Favorit gerecht werden oder ob Gastgeber Rödinghausen den Rekordmeister weiter ärgern kann.

45. Minute: Halbzeit

44. Minute: Optimistischer Torschuss von Sandro Wagner aus weiter Ferne, der Ball landet nicht im Netz.

43. Minute: Ecke für die Bayern: Sanches schießt jedoch weit drüber hinaus - ein drittes Tor wird vor der Pause vermutlich nicht mehr fallen.

41. Minute: Und erneut machen Velagic und Engelmann Druck: ein Doppelpass spielt den Ball gefährlich nah in die gegnerische Hälfte. In letzter Konsequenz fehlt jedoch das Glück zum ersten Tor.

39. Minute: Die Viertligisten finden immer mehr ins Spiel. Eigentlich sollten die Bayern die Partie längst für sich entschieden haben - können die Gastgeber das Spiel nochmal drehen?

37. Minute: Freistoß für den SVR: Velagic vom SV Rödinghausen schießt aufs Tor, Alaba kann abfälschen. Trotzdem: die Bayern sind eindeutig nicht mehr so fokussiert wie noch zu Beginn der Partie. Die Gastgeber machen eindeutig Druck.

36. Minute: Erneute Chance für die Gastgeber!

35. Minute: Die Bayern mit kontinuierlichem Ballbesitz. Der Ball will aber einfach nicht mehr Richtung Tor gespielt werden. Nur nicht nachlassen Jungs!

33. Minute: Die Westfalen können sich den Ball endlich sichern, die Bayern machen jedoch kurzen Prozess und bringen die Kugel wieder in die eigene Hälfte.

31. Minute: Jetzt nur nicht nachlassen! Knapp eine Viertelstunde vor der Halbzeit scheinen die Bayern den Druck rauszunehmen. Die Underdogs aus Rödinghausen scheinen nach ihrer ersten großen Chance Blut geleckt zu haben und schlagen sich wacker.

28. Minute: Auch wenn die Münchner die Partie bislang in sicherer Hand haben, scheint Trainer Niko Kovac nicht ganz zufrieden zu sein. Der missglückte Elfmeter von Renato Sanches dürfte Kovac ordentlich ärgern.

25. Minute: Das war knapp! Die erste Chance für den SV Rödinghausen! Engelmann schnappt sich die Kugel. Leider ist der Stürmer allein - der Ball geht knapp daneben. Das hätte durchaus schief gehen können. Man merkt den Gastgebern den Willen an - die Bayern lassen den Viertligisten jedoch keine Chance.

22. Minute: Renato Sanches scheitert! Torhüter Heimann ist an der Kugel und verhindert den weiteren Ausbau der Bayern-Führung. Macht nichts - die Bayern sind jetzt voll im Spiel!

21. Minute: Nach einer eindeutigen Großchance von Leon Goretzka fälscht Velagic ab, greift dazwischen und verhindert somit das dritte Tor der Bayern. Der Schiedsrichter entscheidet wieder klar: gelbe Karte für Velagic und ein Elfmeter für die Münchner.

21. Minute: Und noch ein Elfmeter für die Bayern!!

18. Minute: Die Viertligisten versuchen sich ins Spiel zurückzukämpfen doch Sanches klärt die Situation sofort. Die Münchner lassen auch nach zwei Toren nicht nach.

15. Minute: Die Bayern zeigen bislang ein tolles Spiel und lassen den Gastgebern kaum Luft. Das dritte Tor liegt förmlich in der Luft. Ist die Partie jetzt schon entschieden?

13. Minute: Den Spielern vom Viertligisten merkt man den frühen Rückstand sichtbar an: die Gegner greifen immer härter an.

12. Minute: Die Chance durch den Elfmeter haben sich die Bayern natürlich nicht entgehen lassen. Thomas Müller verwandelt ihn souverän und baut den Vorsprung der Roten weiter aus. So kanns weiter gehen Jungs!

12. Minute: Noch ein TOOOOOOOOR für die Münchner!

11. Minute: Nachdem Sanches beim Pass sichtbar durch Flottmann von den Gastgebern am Trikot gezogen wird, bleibt dem Schiedsrichter nichts anderes übrig: Gelb für Flottmann und ein Elfmeter für die Bayern!

11. Minute: Elfmeter für die Bayern!

9. Minute: Und erneute Chance für Leon Goretzka! Das nächste Tor liegt spürbar in der Luft. Gegner Rödinghausen kämpft sichtbar.

7. Minute: Ein Traumtor von Sandro Wagner nach Vorlage von Sanches! Die Nummer 2 der Münchner kann den Ball locker ins Tor schieben. Na wenn da nicht noch einige Tore heute fallen werden!

7. Minute: Tor für die Bayern!

5. Minute: Auch wenn die Bayern als haushoher Favorit in die Partie starten, könnten die Gastgeber die Münchner ordentlich ärgern. Die Bayern schaffen trotz Ballbesitz den Schuss aufs Tor einfach nicht.

3. Minute: Und wie erwartet: die erste große Chance durch Goretzka! Leider kann der Torhüter vom SV Rödinghausen halten, trotzdem ein erster starker Auftritt des FC Bayern.

2. Minute: Wie erwartet, zeigen die Münchner gleich von Beginn an, dass sie als eindeutiger Favorit in die Partie gehen. Die Bayern können sich von Anfang an den Ball sichern.

1. Minute: Anpfiff! Der Ball rollt!

20.27 Uhr: Hasan Salihamidžić zeigt sich vor der Partie zuversichtlich: „Wenn wir ein frühes Tor machen, dann werden wir auch gewinnen“. Zu der umstrittenen Pressekonferenz der Bayern-Bosse und dem anhaltenden Echo meint der 41-Jährige: „Man darf einfach nicht so viel lesen. Wir müssen uns auf unsere Arbeit konzentrieren und dann wird das schon werden“.

20.15 Uhr: Und auch die Aufstellung der Gastgeber ist da!

19.42 Uhr: Die größte Überraschung der Aufstellung dürften Joshua Kimmich und Robert Lewandowski sein. Die beiden werden von Trainer Niko Kovac vorerst nur auf die Bank gesetzt. Jeong, Früchtl und Shabani dürfen als Nachwuchsspieler ebenfalls auf einen Einsatz heute Abend hoffen.

19.40 Uhr: Die Aufstellung der Bayern ist da!

19.22 Uhr: Und noch immer warten die Fans auf die Bekanntgabe der Aufstellungen der beiden Mannschaften. Einen kurzen Einblick gaben die Bayern jedoch bereits auf ihrem Social-Media-Kanal. In knapp einer Stunde rollt der Ball in Osnabrück, vermutlich im strömenden Regen.

DFB-Pokalspiel in Rödinghausen: Die voraussichtliche Aufstellung des FC Bayern München

Knapp drei Stunden vor dem DFB-Pokalspiel des FC Bayern München gegen SV Rödinghausen steigt die Spannung, noch immer sind die endgültigen Aufstellungen der beiden Mannschaften noch nicht veröffentlicht worden. Klar ist jedoch: die Münchner reisen ohne fünf Stars zu dem Zweitrundenspiel nach Osnabrück. Natürlich bleibt nun viel Raum für Spekulationen, Trainer Niko Kovac bleiben einige Varianten für die Auswahl.

Tor: Durch den Ausfall des Ersatz-Keepers Sven Ulreich ist glasklar: auch im Zweitrundenspiel des DFB-Pokals werden die Bayern auf den mehrfachen Welttorhüter Manuel Neuer bauen. Während Sven Ulreich seiner hochschwangeren Frau beisteht, wird Manuel Neuer im Tor stehen.

Abwehr: Bei den Verteidigern sieht die Sache jedoch nicht mehr ganz so gestärkt aus. Hier muss Trainer Niko Kovac gleich auf mehrere Spieler verzichten. Während Mats Hummels sich noch im letzten Bundesligamatch verletzte, erkrankte Jerome Boateng und kann ebenfalls nicht an der Partie gegen den SV Rödinghausen teilnehmen. Bei der Innenverteidigung könnten Javi Martinez und Niklas Süle eine entscheidende Rolle spielen. In der Rechtsverteidigung wird Kovac auf Joshua Kimmich zurückgreifen, Links könnte David Alaba als Ersatz dienen. Auf Rafinha kann Kovac auf beiden Positionen zurückgreifen.

Mittelfeld: Bei Leon Goretzka besteht trotz Verletzung noch Hoffnung auf einen Einsatz in Osnabrück. Ebenfalls als Option möglich: Thiago, Javi Martinez (falls nicht schon in der Abwehr eingesetzt) und Renato Sanches. Auf James müssen die Münchner ebenfalls verzichten: auch er erkrankte und kann an der Partie nicht teilnehmen.

Angriff: Auch hier gibt es für Trainer Niko Kovac einen Ausfall zu beklagen: Arjen Robben wird wegen einer Blockade nicht am Spiel teilnehmen können. Wahrscheinlich ist deshalb ein Einsatz von Thomas Müller, Franck Ribery, Robert Lewandowski oder Serge Gnabry. Gegen den Viertiligisten könnte jedoch auch Sandro Wagner auf einen Einsatz in der Mannschaft hoffen.

DFB-Pokal: Die voraussichtliche Aufstellung des FC Bayern München gegen SV Rödinghausen im Überblick

Aufstellung: Neuer - Kimmich, Alaba, Rafinha, Süle - Martinez, Sanches, Thiago - Lewandowski, Ribery, Müller

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom DFB-Spiel des SV Rödinghausen gegen den FC Bayern München! Der Ball im Auswärtsspiel gegen den Viertligisten aus Nordrhein Westfalen rollt ab 20.45 Uhr. Normalerweise dürfte das Spiel reine Formsache sein, aber bekanntlich gibt es im Pokal eigene Gesetze.

DFB-Pokal: FC Bayern München gegen SV Rödinghausen

Rödinghausen ist die kleinste Gemeinde der verbliebenen Vereine im DFB-Pokal. Die knapp 10.000 Einwohner könnten am Dienstag nicht einmal das für gut 16.000 Zuschauer ausgelegte Stadion in Osnabrück füllen, in das der Viertligist ausweichen muss. Macht aber nichts, da aus dem Umland genügend Fans anreisen werden. In Rödinghausen selbst gibt es im angestammten Häcker Wiehenstadion ein Public Viewing, wie owl24.de berichtet.* Für die Kicker des Teams aus dem Kreis Herford ist es das "Spiel des Lebens". Sie könnten den FC Bayern mit einer spannenden Partie ordentlich ärgern.

Bislang kann sich der FC Bayern mit einem knappen 1:0 gegen SV Drochtersen/Assel in der ersten Runde des DFB-Pokal nämlich nicht allzu sicher sein. Gegner SV Rödinghausen zeigte dagegen in der ersten DFB-Partie eine starke Mannschaft und setzte sich mit 3:2 gegen Dynamo Dresden durch. Der FC Bayern dagegen startet gegen den Viertligisten zwar aus der eindeutigen Favoriten-Position, zeigte in den vergangenen Wochen jedoch, dass in der Mannschaft durchaus Verbesserungspotenzial herrscht. Durch die letzten gewonnen Partien dürften die Münchner jedoch genug Aufwind für ein spannendes Spiel haben. Es bleibt spannend!

