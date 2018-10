DFB-Pokal: FC Bayern München beim SV Rödinghausen im Live-Ticker

Auch wenn der FC Bayern München in der zweiten Runde des DFB-Pokals auf Viertligist SV Rödinghausen trifft, sollten sich die Münchner nicht zu sicher sein.

SV Rödinghausen - FC Bayern München -:- (Di, 20.45 Uhr)

Rödinghausen: --- FC Bayern: --- Tore: --- Schiedsrichter: Timo Gerach (Landau)

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom DFB-Spiel des SV Rödinghausen gegen den FC Bayern München! Der Ball im Auswärtsspiel gegen den Viertligisten aus Nordrhein Westfalen rollt ab 20.45 Uhr. Normalerweise dürfte das Spiel reine Formsache sein, aber bekanntlich gibt es im Pokal eigene Gesetze.

DFB-Pokal: FC Bayern München gegen SV Rödinghausen

Rödinghausen ist die kleinste Gemeinde der verbliebenen Vereine im DFB-Pokal. Die knapp 10.000 Einwohner könnten am Dienstag nicht einmal das für gut 16.000 Zuschauer ausgelegte Stadion in Osnabrück füllen, in das der Viertligist ausweichen muss. Macht aber nichts, da aus dem Umland genügend Fans anreisen werden. In Rödinghausen selbst gibt es im angestammten Häcker Wiehenstadion ein Public Viewing, wie msl24.de berichtet.* Für die Kicker des Teams aus dem Kreis Herford ist es das "Spiel des Lebens". Sie könnten den FC Bayern mit einer spannenden Partie ordentlich ärgern.

Bislang kann sich der FC Bayern mit einem knappen 1:0 gegen SV Drochtersen/Assel in der ersten Runde des DFB-Pokal nämlich nicht allzu sicher sein. Gegner SV Rödinghausen zeigte dagegen in der ersten DFB-Partie eine starke Mannschaft und setzte sich mit 3:2 gegen Dynamo Dresden durch. Der FC Bayern dagegen startet gegen den Viertligisten zwar aus der eindeutigen Favoriten-Position, zeigte in den vergangenen Wochen jedoch, dass in der Mannschaft durchaus Verbesserungspotenzial herrscht. Durch die letzten gewonnen Partien dürften die Münchner jedoch genug Aufwind für ein spannendes Spiel haben. Es bleibt spannend!

