Verliert Ancelotti wichtigen Mann? Agentur berichtet von Gesprächen

Blitz-Wechsel möglich

München - Chefcoach Carlo Ancelotti könnte beim FC Bayern München mitten in der Saison seinen wichtigsten Assistenten verlieren. Angeblich gab es schon Gespräche.

Nach englischen Medienberichten bemüht sich der Premier-League-Club Swansea City intensiv um eine Verpflichtung von Paul Clement als Cheftrainer. Der 44 Jahre alte Engländer hat seine Arbeit beim deutschen Fußball-Rekordmeister gemeinsam mit Ancelotti im vergangenen Sommer aufgenommen. Sein Vertrag läuft wie der des italienischen Cheftrainers bis 2019. Clement war schon beim FC Chelsea, Paris St. Germain und Real Madrid Ancelottis Assistent.

Agentur berichtet von Gesprächen mit Swansea - Kommt's zum Blitz-Wechsel?

Nach Informationen der englischen Nachrichtenagentur Press Association (PA) befand sich Clement über den Jahreswechsel in Gesprächen mit Swansea. Der Tabellenletzte ist ganz dringend auf der Suche nach dem bereits dritten Cheftrainer in dieser Saison. Die Verpflichtung von Clement solle noch vor dem wichtigen Auswärtsspiel von Swansea am Dienstag beim Tabellen-17. Crystal Palace über die Bühne gehen, berichtete PA. Der FC Bayern äußerte sich wie üblich nicht zu dem anscheinend bestehenden Interesse von Swansea.

Clement hat schon einmal als Cheftrainer in England gearbeitet. Beim Zweitligisten Derby County war er im Februar 2016 nach nur acht Monaten schon wieder entlassen worden. Swansea hatte sich nach der 1:4-Niederlage zum Hinrundenabschluss gegen West Ham United von Trainer Bob Bradley nach nur 85 Tagen Amtszeit getrennt.

Der FC Bayern startet am Dienstag in die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte. Diese beginnt mit einem Trainingslager bis zum 11. Januar in Katar. Neben Clement fungieren Ancelotti-Sohn Davide und Hermann Gerland als weitere Assistenztrainer beim Rekordmeister.

