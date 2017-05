Fans feiern Lahm und die Meister-Bayern - Ribéry als Anheizer

Die Meisterfeier auf dem Marienplatz war ein emotionaler Abschied für Philipp Lahm vom FC Bayern. Frank Ribéry gab den Anheizer und Uli Hoeneß kündigte weitere Titel an.

München - Philipp Lahm und der FC Bayern haben sich bei ihrer großen Titelparty von tausenden Fans auf dem Marienplatz feiern lassen. Als der rote Vorhang auf dem Rathausbalkon beiseite gezogen wurde, hielt der scheidende Kapitän Lahm der jubelnden Anhängerschar die Meisterschale entgegen (die Meisterfeier im Ticker zum Nachlesen). „Es ist für mich immer etwas Besonderes hier oben zu stehen. Ich möchte mich bei jedem Einzelnen bedanken für die unglaubliche Unterstützung“, sagte der 33-Jährige, der bei seiner Dankesrede mit den Tränen kämpfen musste. Die Teamkollegen skandierten „Philipp Lahm, Philipp Lahm“.

Die Meister-Münchner feierten nach dem 4:1-Erfolg im letzten Saisonspiel gegen Freiburg in Tracht, Trainer Carlo Ancelotti genoss seine Balkonpremiere. „Vielen Dank für Eure fantastische Unterstützung. Wir alle sind deutscher Meister“, rief der Italiener den Fans zu. „Wir wollen zusammen noch viele Titel gewinnen. Mia san Mia.“ Dann sind außer Lahm auch Xabi Alonso und Tom Starke nicht mehr dabei.

„Viele sagen es ist langweilig, ich bin ganz sicher der Meinung, gewinnen wird nie langweilig“, sagte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) nach der 27. deutschen Meisterschaft der Bayern, der fünften in Serie. Ganz nach dem Geschmack von FCB-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. „Es gibt nichts Schöneres, als deutsche Meisterschaften zu feiern“, sagte Rummenigge bei einem Empfang des Bürgermeisters.

Bilder: Bayern feiern mit tausenden Fans - Abschied von Lahm

Hoeneß: Bayerns "Single"-Saison soll Ausnahme bleiben

Präsident Uli Hoeneß von Bayern München sieht die "Single"-Saison des FC Bayern mit nur einem Titel als Abweichung von der Norm. "Ich bin überzeugt, dass das nur eine Ausnahme ist, dass wir nur einen Titel haben. Mit dieser Mannschaft, mit diesem Geist wird es wieder möglich sein, mehr zu erreichen", rief Hoeneß am Samstagabend bei der Meisterfeier auf dem Marienplatz den rund 15.000 Fans zu.

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge schlug etwas andere Töne an. "Liebe Fans, das ist ein großartiger Tag, lasst euch nicht erzählen, das ist ein Trostpreis, das ist ein super Titel", sagte er: "Wir haben ein gutes Jahr erlebt." Fünf Meisterschaften hintereinander sei etwas "Außergewöhnliches". Und: "Wenn man in fünf Jahren 82 Punkte vor Borussia Dortmund steht, dann ist das auch was Außergewöhnliches."

Bilder: Bayern hat die Schale - und die Bierduschen folgen promt Zur Fotostrecke

Ribéry zwingt Lahm zu einer Rede

Bei der launigen Sause übernahm Fan-Liebling Franck Ribéry zwischenzeitlich das Kommando und unterhielt den Anhang mit seinen Sprüchen. Den scheidenden Kapitän Philipp Lahm "zwang" er mit den Worten "Das ist wichtig, das ist das letzte Mal hier" zu einer Rede. Lahm bedankte sich artig und sichtlich gerührt bei den Fans.

Die Mannschaft sang Lahm zum Abschied angeführt von Thomas Müller und David Alaba das Lied "Weus'd a Herz host wia a Bergwerk" von Rainhard Fendrich. Lahm stimmte mit versonnenem Blick, die Schale in der Hand, mit ein. Danach trat Trainer Carlo Ancelotti ans Mikro und gab "I migliori anni della nostra vita" (Die besten Jahre unseres Lebens) von Renato Zero zum Besten.

dpa/SID