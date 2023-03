Popo-Tritt für Sané, Klapps für Reservist – So lief das erste Tuchel-Training beim FC Bayern

Von: Florian Schimak

Thomas Tuchel leitete erstmals an der Säbener Straße das Training des FC Bayern. Zwei Stars standen dabei direkt im Fokus.

München – Fast scheint es so, als würde das Wetter die Ankunft von Thomas Tuchel beim FC Bayern untermalen wollen. War es am Samstag bei dessen Vorstellung stark böig („Er bringt frischen Wind“), so schien bei Tuchels erstem Training am Dienstagvormittag die Sonne („Es herrscht wieder eitler Sonnenschein“).

Der lang ersehnte Aufgalopp unter Tuchel an der Säbener Straße war auf dem Platz letztlich aber weniger imposant besucht. Neben Torwart Sven Ulreich trainierten aus der Profi-Mannschaft nur Thomas Müller, Leroy Sané, Bouna Sarr, Joao Cancelo und Eric Maxim Choupo-Moting bei dem in den ersten 15 Minuten für die Medien öffentlichen Training.

Name: Leroy Sané Geburtsdatum: 11. Januar 1996 (27 Jahre) Verein: FC Bayern München Position: Rechtsaußen Marktwert: 70 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Erstes Bayern-Training unter Thomas Tuchel: Musiala fehlt bei Aufgalopp an der Säbener Straße

Gute Nachricht: Für Angreifer Choupo-Moting war es das erste Teamtraining seit dem PSG-Spiel. Damit dürfte einem Einsatz im Topspiel gegen den BVB am Samstag wenig im Wege stehen. Jamal Musiala (Muskelfaserriss) fehlte noch. Bei ihm fällt die Entscheidung erst am Wochenende.

Wirklich viel konnte man beim ersten Tuchel-Training also nicht erspähen. Am Vortag absolvierten Müller & Co. bereits eine intensive Einheit mit Fitness-Coach Holger Broich. Insofern stand am Dienstag erst einmal entspanntes Einlaufen auf dem Programm.

Tritt in den Hintern für Sané: So lief das erste Tuchel-Training beim FC Bayern

Bevor es aber losging, bekam Sané, der von Bundestrainer Hansi Flick nicht für die DFB-Testspiele gegen Peru (2:0) und Belgien (Dienstag, 20.45 Uhr im Live-Ticker) nominiert wurde, von Tuchel erst einmal einen Tritt in den Hintern!

Die Spieler machten sich gerade bereit für die Warmlaufrunde, als Tuchel dem 27-Jährigen spaßeshalber in den Allerwertesten trat. Ob es sinnbildlich gemeint war? Die Bayern-Bosse hoffen, dass Tuchel den Hochbegabten künftig konstant auf ein Weltklasse-Level hebt.

Thomas Tuchel stand am Dienstag das erste Mal als Trainer des FC Bayern auf dem Platz. © IMAGO / Sven Simon

Thomas Tuchel bergüßt Journalisten mit „Guten Morgen“ im ersten Bayern-Training

Generell zeigte sich der neue Coach gut gelaunt, auch wenn sein „Guten Morgen“ beim Betreten des Trainingsplatzes um 11.07 Uhr nicht unbedingt überschwänglich war. Bei der Begrüßungsansprache in der kleinen Trainingsgruppe war Tuchel nicht zu hören. Offenbar sprach der Trainer bewusst leise, damit die lauschenden Journalisten nichts hören konnten.

Im Anschluss ans Warmmachen standen Pass- und Laufeinheiten auf dem Programm. Dabei wurde es dann wieder lauter! Tuchel steuerte gemeinsam mit Co-Trainer Arno Michels die Abläufe („Gut gemacht!“) und gab Anweisungen in Deutsch und Englisch („Half a minute“).

Klapps für Reservist Sarr: Tuchel zeigt sich bei erstem Bayern-Training gut gelaunt

Bei den Passübungen kam es zur nächsten kuriosen Szene. Sarr schoss den Trainer nämlich unabsichtlich ab. Doch der nahm‘s mit Humor, nahm den Senegalesen in den Arm und neckte ihm liebevoll auf den Kopf.

Als nach knapp 20 Minuten die öffentliche Einheit für die Medien beendet wurde, versammelten sich die Bayern-Stars an der Seitenlinie zur Spielform. Dabei schoss Sané, mit dem Tuchel auch ein längeres Einzelgespräch führte, drei Mal den Ball an die Bande in Richtung der abwandernden Journalisten.

Darauf reagierte der Wettergott aber nicht. Ein Donnergrollen war am Himmel nämlich nicht zu vernehmen. (smk)

Von der Säbener Straße berichtet Florian Schimak