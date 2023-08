Thomas Müller veröffentlicht nächstes Buch: Titel und Datum bereits bekannt

Von: Alexander Kaindl

Thomas Müller hat viele Talente. Neben dem Fußballplatz trat er schon vermehrt als Buchautor auf – nun schreibt er in dieser Geschichte das nächste Kapitel.

München – Für Thomas Müller ist es keine einfache Saisonvorbereitung. Der Offensivmann des FC Bayern München fällt schon seit längerer Zeit mit Hüftproblemen aus, konnte die Asien-Reise gar nicht mit antreten. Deshalb tüftelt der 33-Jährige nun an der Säbener Straße an seinem Comeback – und hat nebenbei noch Zeit für andere Projekte.

Thomas Müller Geboren: 13. September 1989 (Alter 33 Jahre), Weilheim in Oberbayern Verein: FC Bayern München Erfolge (u. a.): Weltmeister, Champions-League-Sieger, Deutscher Meister, DFB-Pokalsieger

Bayern-Star Müller verwirklicht sich einmal mehr als Buchautor

Denn: Der Nationalspieler geht mal wieder unter die Autoren: Mit seinem Buch „Meine erste Meisterschaft“ will Müller einmal mehr Kinder ab sieben Jahren „für das Lesen begeistern. Das ist für mich ein wichtiges Anliegen“.

Auf 16 Seiten erzählt der Weltmeister von 2014 im Comic-Stil nun „eine neue Geschichte aus meiner Fußball-Karriere“. Neben einem altersgerecht gestalteten Text verspricht Müller auch „aufgelockerte Anteile wie Bilder und Rätsel, die es den Kindern ermöglichen, Lesepausen zu machen und selbst aktiv zu sein. Wir wollen ja schließlich nicht, dass die Kids die Motivation verlieren“.

Spaß haben – für Bayern-Star Thomas Müller in allen Lebenslagen eine wichtige Grundlage. © MIS / Imago

Das Buch erscheint am 11. September – zwei Tage vor Müllers 34. Geburtstag – im Oetinger-Verlag. Müller hat zusammen mit Sportjournalist Julien Wolff bereits „Mein Weg zum Fußballprofi“, „Mein Weg in die Startelf“ und „Mein Weg zum Traumverein“ veröffentlicht.

Jenen Traumverein wird Müller bald wieder unterstützen können. Die Bayern kehren am Donnerstag, 3. August aus Asien zurück, relativ bald danach soll der Routinier dann wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Bayern-Trainer Thomas Tuchel sagte über die derzeit verletzten Stars – Müller, Neuer und Choupo-Moting – jüngst: „Manuel und Thomas sind im Reha-Training, gemeinsam mit Eric Maxim Choupo-Moting. Sie versuchen, so schnell wie möglich zurückzukommen, jeder auf seinem individuellen Weg. Das läuft alles nach Plan.“

Thomas Müller verpasste Teile der Vorbereitung verletzt

Der Coach sei „die ganze Zeit informiert über die Ärzte und Physiotherapeuten, dass alle drei ihr Bestmögliches tun, um so schnell wie möglich zurückzukommen“. Zeitpunkte nannte Tuchel allerdings nicht.

Auch Bundestrainer Hansi Flick beobachtet die Entwicklungen bei Neuer und Müller genau und ist mit den beiden Weltmeistern von 2014 im Austausch. Beide Routiniers würden noch gerne die Heim-Europameisterschaft 2024 spielen. Für Flick geht es aktuell darum, dass beide Bayern-Stars zunächst „richtig fit“ werden, wie er dem Kicker sagte. Für den Start in die EM-Saison mit den Länderspielen am 9. September in Wolfsburg gegen Japan sowie drei Tage später in Dortmund gegen Frankreich wird das Münchner Duo noch kein Thema sein. Neuer kann wohl auch erst nach der ersten Länderspielpause wieder im Bayern-Tor stehen. Zu dieser Zeit wird Müller einmal mehr ein Buch veröffentlicht haben.

Währenddessen wird bei den Bayern weiter fleißig über Neuzugänge diskutiert. Nun gibt es neue Gerüchte um eine angebliche Deadline im Kane-Poker. (akl/dpa/sid)