Beute bei Müller-Einbruch höher als bisher vermutet – 17 Uhren sind weg

Von: Carolin Metz

Hat gerade eine Pechsträhne: Thomas Müller beim 0:1 gegen den FC Augsburg © IMAGO/osnapix / Titgemeyer

Thomas Müller muss sich derzeit mit einigen Problemen auseinandersetzen. Der FC Bayern ist in der Krise und bei ihm wurde eingebrochen. Nun stellt sich heraus: Die Täter erbeuteten mehr als bisher angenommen.

München – Thomas Müller hat zurzeit eine Pechsträhne: Beim FC Bayern läuft es alles andere als rund. Nach der 0:1-Pleite gegen den FC Augsburg zeigte sich Müller fassungslos. Dann wurde auch noch während des Champions-League-Spiels gegen den FC Barcelona in der Villa der Müllers eingebrochen. Nun stellte sich heraus: Der Schaden ist noch größer als bisher angenommen.

Zunächst war von einem Verlust in Höhe von ungefähr 500.000 Euro die Rede. Laut einem Bericht von Bild gibt es nun genauere Angaben über die Diebes-Beute: Beim Einbruch wurden mindestens 17 Uhren von Müller gestohlen, darunter Exemplare der Luxusmarke Rolex. Darüber hinaus seien auch andere Wertgegenstände entwendet worden sowie Bargeld. Die Polizei nimmt mittlerweile an, dass der Schaden über dem bisher angenommenen Wert liegt.

Thomas Müller ausgeraubt – der Zeitpunkt der Tat steht fest

Der Einbruch passierte ausgerechnet am 33. Geburtstag des Bayern-Spielers. Mittlerweile kann die Polizei die Uhrzeit noch genauer eingrenzen: Der Tatzeitpunkt soll 22 Uhr gewesen sein. Da hatte gerade die zweite Halbzeit im Spiel des FC Bayern gegen den FC Barcelona begonnen und Thomas Müller stand auf dem Platz in der Allianz Arena. Müllers Anwesen befindet sich in Wettlkam in der Gemeinde Otterfing südlich von München im Landkreis Miesbach.

Die Täter sind immer noch auf der Flucht

Bei ihrem Einbruch lösten die Täter einen stillen Alarm aus. Eine private Sicherheitsfirma informierte daraufhin die Polizei, die 10 Minuten später am Haus der Müllers eintraf. Die Täter – es sollen mindestens zwei gewesen sein – flohen zu Fuß über ein Feld. Derzeit dauert die Fahndung nach ihnen noch an. Polizeisprecher Martin Emig vom Polizeipräsidium Oberbayern Süd sagte gegenüber Bild: „Solche Verbrechen, bei denen Unbekannte in den privatesten Bereich eindringen, verunsichern natürlich das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung. Wir fahnden mit Hochdruck nach den Tätern.“

Thomas Müller befindet sich derzeit beim DFB in Frankfurt und bereitet sich auf die anstehenden Länderspiele vor. Für die deutsche Mannschaft geht es am Freitag in Leipzig gegen Ungarn und drei Tage später in London gegen England. Dann sind die letzten Gruppenspiele in der Nations League geschafft. Bleibt zu hoffen, dass es ab jetzt besser für Müller läuft – und er zusammen mit dem Bayern-Kader zur Euphorie des grandiosen Bundesliga-Starts zurückfindet. (cm)