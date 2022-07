Bayern-Stars von Thomas Müller genervt? Sané-Blick in Instagram-Video sagt alles

Von: Nico Scheck

Thomas Müller kann seine Mitspieler wie Leroy Sané auch durchaus mal nerven mit seiner Art. © IMAGO

Thomas Müller redet viel und gerne. Zu viel? Der Bayer hat auf Instagram ein Video geteilt. Der Inhalt: Ein gut gelaunter Müller und viele genervte Bayern-Stars.

Washington - Wenn Blicke töten könnten. Oder zumindest stumm schalten. Der FC Bayern München ist am Montagnachmittag zur USA-Tour gen Washington aufgebrochen. Logisch, dass Stimmungskanone Thomas Müller prompt ein Video aus dem Flieger auf Instagram teilen musste.

Doch im Video wird deutlich, dass Müller nicht nur gute Laune verbreiten kann, sondern seine Mitspieler offenbar auch manchmal nervt. Belege gefällig?

Thomas Müller teilt Instagram-Video aus Bayern-Flieger - Spieler sind genervt

Müller, der früher als erwartet ins Bayern-Training eingestiegen war, hält die Kamera zunächst auf Joshua Kimmich. Aus dem Off hört man Müller: „Und Joshua, are you ready for the USA?“ (zu dt.: „Bist du bereit für die USA?“) „Sowas von ready“, entgegnet Kimmich, nur mittelprächtig begeistert. Müllers Aufforderung, den Daumen doch mal nach oben zu machen, kommt der Blondschopf zwar nach. Sein genervter Blick sagt jedoch alles.

Müller schwenkt mit der Kamera weiter auf Kingsley Coman und Jamal Musiala. Mehr als ein kurzes „ja“ und „yes sir“ bekommt das Bayern-Urgestein auf seine „Bist du ready“-Frage jedoch nicht zu hören.

Sané reagiert genervt auf Müller-Video: Blick sagt alles

Deutlich genervter reagieren da schon Leroy Sané und Serge Gnabry. „Leroy, sag mal was Tolles auf Englisch. Du bist live im TV“, fordert Müller Sané auf. In diesem Moment erscheint auch Gnabry, ebenfalls mittelmäßig begeistert von Müllers Showeinlage. „Ja, ja du machst alles“, ist seine Reaktion.

Das Video endet mit einem letzten Schwenk auf Sané. Der Stürmer-Star schüttelt nur genervt den Kopf. Ein kurzes schelmisches Lachen von Müller ist noch zu hören. Dann ist das Video vorbei. Geliked hat es übrigens keiner der im Video auftauchenden Spieler.

FC Bayern startet USA-Tour: Testspiele gegen Washington und City geplant

Für den FC Bayern ist es die insgesamt fünfte US-Tour in Vorbereitung auf die neue Saison. Bis zum 24. Juli sind neben diversen Marketingaktionen auch zwei Testspiele geplant. Am 20. Juli tritt das Team von Trainer Julian Nagelsmann gegen Washington D.C. United an. Für den 23. Juli ist ein Testspiel gegen Manchester City angesetzt.

Nicht mehr mit dabei ist Robert Lewandowski, dessen Wechsel zum FC Barcelona seit wenigen Tagen perfekt ist. Auch Thomas Müller hatte sich von Lewa verabschiedet - selbstredend mit einem kuriosen Post auf Instagram. (nc)