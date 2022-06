Müller hofft im Lewandowski-Poker auf Ribéry-Wende

Von: Christoph Klaucke

Beim FC Bayern dreht sich alles um den Wechsel-Poker von Robert Lewandowski. Thomas Müller hofft auf einen ähnlichen Effekt wie einst bei Franck Ribéry.

München – Robert Lewandowski will den FC Bayern verlassen. Die Lage ist verzwickt, beide Parteien reden übereinander statt miteinander. Der deutsche Rekordmeister lehnt einen Wechsel seiner Torgarantie bislang kategorisch ab. Die einstige Liebesbeziehung ist zu einer öffentlichen Schlammschlacht verkommen. Jetzt schaltet sich Lewandowskis kongenialer Partner Thomas Müller ins Wechseltheater ein.

FC Bayern: Thomas Müller über Lewandowskis Wechsel-Poker

Robert Lewandowski drängt auf einen Abschied und sieht keine Zukunft mehr für eine weitere Zusammenarbeit beim FC Bayern München. Für Thomas Müller stellen sich die Dinge ganz anders dar. Der Ur-Bayer bleibt seiner Heimat treu und hat vor kurzem seinen Vertrag bis 2024 verlängert. Als Führungsspieler beim FC Bayern hat der 32-Jährige natürlich auch eine Meinung zum Lewandowski-Poker.

„Lewy hat einen gültigen Vertrag, und ich würde mir wünschen, dass mein langjähriger Offensivpartner bleibt, unsere Verbindung auf dem Platz ist ja hinlänglich bekannt“, sagte Müller im Kicker-Interview. Der gebürtige Oberbayer und Lewandowski bildeten in den letzten Jahren ein gefürchtetes Duo, Müller erwies sich dabei als Vorlagenlieferant für den Polen.

„Aber natürlich ist das Geschäft auch so, dass es anders kommen kann. Generell gilt: Der Verein ist größer als wir Spieler.“ Trotzdem hat Müller die Hoffnung auf einen Verbleib Lewandowskis noch nicht aufgegeben und verweist auf die Geschichte von Franck Ribéry beim FC Bayern.

FC Bayern: Thomas Müller erinnert im Lewandowski-Theater an Ribéry

„Es ist Spielpause, und in diesen Zeiten haben wir doch schon sehr viel erlebt, ich erinnere nur an den Wechselwunsch von Franck Ribery zu Real Madrid“, erklärte Müller mit Blick auf den früheren FCB-Star, der zwischen 2007 und 2019 eine Ära an der Säbener Straße prägte. Denn der Franzose wollte in seiner Anfangszeit auch wechseln und kokettierte wie Lewandowski mit einem Abschied nach Spanien.

„Mourinho wollte mich mal zu Real Madrid holen, aber Bayern ließ mich nicht gehen“, sagte Ribéry, der in seiner Karriere zahlreiche Anfragen von internationalen Spitzenklubs hatte, im April bei Tuttosport. „Aber ich bereue nichts, sondern bin stolz, zwölf Jahre bei einem riesigen Verein wie Bayern gewesen zu sein. Dort habe ich alles gewonnen und durfte wichtige Kapitel der Geschichte des Klubs mitschreiben.“

Thomas Müller schließt Lewandowski-Verbleib beim FC Bayern nicht aus

Lewandowski ist nun seit acht Jahren beim FC Bayern, will aber zum FC Barcelona. Ob sich der Pole wie Ribéry zu seinem Klub bekennt, ist mehr als fraglich. „Fest steht: Jeder Spieler, der am 1. September noch in München unter Vertrag ist, wird auch gut spielen wollen. Denn schlecht zu spielen macht keinem Spieler Spaß“, blickt Müller bereits auf die kommende Saison voraus. Gut möglich, dass er dann nicht mehr Lewandowski, sondern Sadio Mané mit Vorlagen füttert. (ck)