Müller fühlt sich nach Bayerns Transfer-Offensive an Triple-Saison erinnert

Von: Philipp Kuserau

Thomas Müller fühlt sich aktuell an die Triple-Saison 2012/13 erinnert. © via www.imago-images.de

Mit den zahlreichen Neuzugängen hat der FC Bayern auf dem Transfermarkt ein Ausrufezeichen gesetzt. Laut Thomas Müller ist jetzt das Team gefordert.

München - Triple-Kribbeln bei den Bayern? Ganz so weit ist es dann noch nicht. Die neue Saison in den Top-Ligen Europas hat ja noch nicht mal ihr erstes Pflichtspiel erlebt. Dennoch: Der FC Bayern München bläst nach der in Sachen Titel-Ausbeute etwas enttäuschenden vergangenen Spielzeit zum Angriff.

Mit der elften Meisterschaft infolge wären die Verantwortlichen an der Säbener Straße durchaus zufrieden. Ein Viertelfinal-Aus in der Champions League gegen ein Team wie Villarreal soll sich kommende Saison nicht wiederholen. Und auch im Pokal sind den Bayern-Stars generell andere Maßstäbe gesetzt als eine krachende 0:5-Pleite in der zweiten Runde gegen Gladbach.

Müller über Bayerns Transfer-Offensive: „Klub hat damit auch ein Statement abgegeben“

Um den diesjährigen Titelambitionen entsprechenden Nährboden zu geben, hat man im Sommer kräftig in den Kader investiert. Für knapp 70 Millionen Euro wurde Matthijs de Ligt verpflichtet. Die Dienste von Sadio Mané ließ man sich mehr als 30 Millionen Euro kosten - hinzu kommen noch Verstärkungen wie Noussair Mazraoui, Ryan Gravenberch und Mathys Tel.

Mit den Neuverpflichtungen wollen die Verantwortlichen wieder mehr Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaft sehen und für ein kräftezehrendes WM-Jahr gut aufgestellt sein. Dieses Signal ist auch bei der Mannschaft angekommen - es gibt keine Ausreden mehr. „Wir hatten nie Ausreden. Aber die Segel sind dadurch vielleicht noch klarer Richtung Erfolg gesetzt. Da gibt es kein links und kein rechts! Das muss uns Spielern klar sein“, erklärte Thomas Müller im Interview mit der Bild am Sonntag. „Man sieht deutlich, der Klub hat damit auch ein Statement abgegeben. Und dementsprechend sollte das uns Spielern ein Signal sein, unseren Beitrag zu leisten, damit wir am Ende den maximalen Erfolg haben.“

Müller: „Waren in diesem besonderen Triple-Jahr 2012/13 als Mannschaft schier unbesiegbar“

Nach dem Abgang von Robert Lewandowski, von dem sich Müller mit einem kuriosen Instagram-Post verabschiedete, steht der deutsche Rekordmeister vor allem in der Offensive vor einer Herausforderung. Müller macht keinen Hehl daraus, dass die Zukunft ohne Lewy anders sein wird.

Der Weilheimer vermag dennoch kleine Parallelen zu der Situation vor der Triple-Saison 2012/13 erkannt zu haben. „Vielleicht werden wir tatsächlich weniger Tore erzielen als bisher. Das heißt aber nicht, dass wir dadurch als Team weniger erfolgreich sein werden. Beispielsweise kam 2012 Mario Mandzukic und ersetzte im Zentrum Mario Gomez. Mandzukic war nicht der bessere Abschlussstürmer, er hatte keine besseren Torstatistiken als Mario, im Gegenteil. Aber irgendwie waren wir in diesem besonderen Triple-Jahr 2012/13 als Mannschaft schier unbesiegbar.“

Müller über Zusammenspiel mit Neuzugang Mané: „Das kann sehr gut werden zwischen uns“

Ob Müller mit dem Ex-Liverpooler Mané ein ähnlich gefährliches Offensiv-Gespann bilden kann wie mit Lewandowski, wird sich zeigen. Der deutsche Nationalspieler möchte erstmal keinen Druck aufbauen. „Das kann sehr gut werden zwischen uns, aber noch ist es zu früh, das abschätzen oder große Ankündigungen machen zu können. Sadio ist ein super Typ, das fällt auf“, sagte Müller im BamS-Gespräch. (kus)