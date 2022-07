Müller bewertet Dortmunder Transfer-Sommer: „Weiß nicht, ob der BVB zehn Punkte mehr holen wird“

Von: Philipp Kuserau

Thomas Müller kann der Dortmunder Transfer-Offensive etwas Gutes abverlangen. © IMAGO/Joe Robbins/Icon Sportswire

Sowohl Bayern als auch der BVB haben diesen Sommer kräftig auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Thomas Müller sieht darin jedoch keinen Zusammenhang.

München - Weiter, immer weiter! Das sportliche Mantra, einst vom heutigen Bayern-Vorstandschef Oliver Kahn geprägt, lässt sich aktuell auch auf die Transferperiode der Münchner übertragen. Erst am Wochenende wurde mit Mathys Tel von Stade Rennes der nächste vielversprechende Spieler an die Isar gelotst. Der erst 17-jährige Offensivspieler gilt als Ausnahmetalent und wurde für rund 20 Millionen Euro verpflichtet (die Summe kann unter bestimmten Bedingungen noch ansteigen).

Der Sommer des deutschen Rekordmeisters darf nach den Transfers von Sadio Mané, Noussair Mazraoui, Ryan Gravenberch, Matthjis de Ligt und nun eben Tel als ereignisreich eingestuft werden. Bisher investierten die Bayern damit rund 140 Millionen Euro in den Kader und setzten ein großes Ausrufezeichen hinter ihre Transferperiode - nicht nur liga-, sondern auch europaweit.

Hat der FC Bayern auf Transfer-Offensive des BVB reagiert? Müller: „Keine Antwort auf Dortmund“

Dabei war es zunächst so, dass ligaintern Borussia Dortmund die Schlagzeilen in Sachen Transfers bestimmte. Die Dominanz der Bayern soll nach zehn Meistertiteln in Serie endlich gebrochen werden. Mit Niklas Süle (ablösefrei von Bayern) und Nico Schlotterbeck (für 20 Millionen Euro von Freiburg) verstärkte man die Defensive. Dazu holte der BVB mit Karim Adeyemi (30 Mio. Euro / Salzburg) und Sébastien Haller (31 Mio. Euro / Amsterdam) Ersatz für Erling Haaland, den es nach England zu Manchester City zog. Für das Mittelfeld verpflichtete man Salih Özcan von Köln für fünf Millionen Euro. Kostenpunkt insgesamt: rund 86 Millionen Euro.

Die Shopping-Tour der Schwarz-Gelben wird auch dem FC Bayern München aufgefallen sein. War der bayerische Einkaufsrausch also womöglich sogar eine Reaktion auf das Transfergebaren der Dortmunder? Mitnichten - wenn es nach Thomas Müller geht. „Nach meinem Verständnis vom FCB sollte es immer darum gehen, vor der eigenen Haustüre zu kehren, als sich zu sehr um die anderen Gedanken zu machen“, sagte er gegenüber der Bild. „Das ist auch jetzt der Fall und darum keine Antwort auf Dortmund.“

Müller über Dortmund-Transfers: „Finde gut, dass sich auch beim BVB etwas rührt“

Müller, auf den in der kommenden Saison eine neue Rolle im Bayern-System zukommen könnte, sieht den Grund für die Transfer-Offensive seines Klubs woanders. „Ich sehe es eher als eine Reaktion darauf, dass wir mit unserer Rückrunde und mit dem Abschneiden in der Champions League nicht zufrieden waren. Das war nicht unser Anspruch.“ Mit den Abgängen von Robert Lewandowski und Haaland hat die Bundesliga zwei absolute Aushängeschilder verloren.

Nun haben die beiden größten Vereine Deutschlands mit Mane, de Ligt, Adeyemi und Haller wieder neue aufregende Namen in die Liga gebracht. Auch Müller, der früher als erwartet zum Trainingsauftakt der Bayern erschien, freut sich im Bild-Interview auf die neue Spielzeit. „Ich finde es gut, dass sich auch beim BVB etwas rührt. Man weiß nicht, ob der BVB deshalb jetzt zehn Punkte mehr holen wird. Aber es tut der Liga gut. Es liegen Vorfreude und Spannung in der Luft!“ (kus)