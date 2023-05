Direkt nach Spielende: Kurioser Fan-Moment um Kimmich und Müller nach Schalke-Sieg

Von: Florian Schimak

Der FC Bayern fegt Schalke 04 aus der Arena. Trotzdem gab es nach Spielende einen kuriosen Fan-Moment. Mit dabei: Thomas Müller und Joshua Kimmich.

München – Endlich einmal wieder, so sahen es die Fans des FC Bayern nach dem Spiel gegen Schalke 04.

Thomas Müller Geburtsdatum: 13. September 1989 (33 Jahre) Verein: FC Bayern München (Vertrag bis 2024) Position: Hängende Spitze Marktwert: 18 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

FC Bayern feiert Gala gegen Schalke 04: Salihamidzic zeigt sich zufrieden

Mit 6:0 ist der Rekordmeister über die Königsblauen hinweggefegt – und lieferte nach den zuletzt spielerisch eher dürftigen Auftritten mal wieder eine Gala in der Allianz Arena ab (tz-Einzelkritik zum Nachlesen).

Zugegeben, die Gäste aus Gelsenkirchen machten es den Bayern auch in den 90 Minuten durchaus einfach. Aber trotzdem, auch so ein Spiel wurde in der Vergangenheit nicht immer so überzeugend und souverän gewonnen. Daher zeigten sich die Beteiligten nach Spielende auch mehr als zufrieden. Auch wenn kurz danach der BVB gegen Gladbach (5:2) im Kampf um die Meisterschaft nachzog.

Joshua Kimmich (M.) und Thomas Müller (l.) wollten nach dem Sieg über Schalke ein bisschen tanzen. © IMAGO/ULMER

Thomas Müller und Joshua Kimmich eröffnen Torreigen gegen Schalke

„Wir haben gleich von Anfang an losgelegt, sind ein hohes Tempo gegangen und haben uns viele Chancen herausgespielt“, fasste Hasan Salihamidzic nach Spielende in der Mixed Zone zusammen: „Wir waren immer einen Schritt schneller, genau so, wie man es machen muss. Dann kommen die Zuschauer“ und nannte anschließend einen wichtigen Grund: „Wenn am Anfang ein, zwei Tore fallen, spielt es sich leichter.“

Für diese ersten Treffer sorgten gegen Schalke Thomas Müller (21.) und Joshua Kimmich (31., Foulelfmeter). Gerade für den Routinier, über den in dieser Woche viel geschrieben wurde, war es wichtig, dass er nach zuletzt häufigen Bankplätzen endlich einmal wieder traf.

„Heute war das Herausspielen der Großchancen besser, es war schon ein kleines Fest heute“, fasste Müller in den Katakomben der Allianz Arena zusammen: „So hat es Spaß gemacht.“ Kimmich wollte sich nach Spielende nicht äußern, weil er mit seinem Sohnemann nach Hause musste. „Er hat sich zuletzt nicht benommen, deswegen sage ich heute nichts“, sagte er augenzwinkernd.

„So hat es Spaß gemacht“ – Müller freut sich über Bayern-Sieg gegen Schalke

Die beiden Bayern-Stars hatten direkt nach Abpfiff beste Laune, marschierten mit der Mannschaft in Richtung Südkurve, um sich dort von den Fans feiern zu lassen. Doch dort ereignete sich ein kurioser Vorfall.

Müller und Kimmich jubelten mit den Bayern-Anhängern, tanzten dabei ausgelassen und wollten die restlichen FCB-Stars auch dazu animieren. Einziges Problem: Weder Matthijs de Ligt, noch Leon Goretzka oder Serge Gnabry – kein anderer Bayern-Spieler wollte mittanzen.

Direkt nach Spielende: Kurioser Fan-Vorfall nach Schalke-Sieg um Kimmich und Müller

Und so tanzen und feierten Müller und Kimmich kurz alleine mit den Fans, während die anderen Stars lediglich etwas im Hintergrund applaudierten und sich bei den Anhängern für die Unterstützung bedankten. Ehe die beiden Tänzer auch davon absahen.

Am Ende wollten die Bayern-Fans dann sogar noch, dass Müller auf den Zaun kommt („Müller auf den Zaun, Müller auf den Zaun“). Dazu ließ sich der 33-Jährige nach seinem ersten 90-Minuten-Einsatz seit dem 1:1 gegen Hoffenheim aber dann doch auch nicht mehr überreden. (smk)

