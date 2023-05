Kickender Co-Trainer, spielender Sportdirektor? Kein Denkverbot bei Müller – aber Ehrlichkeit von den Bossen

Von: Manuel Bonke

Teilen

Welchem Titel wird Thomas Müller nach seinem Karriereende beim FC Bayern München gerecht? tz-Chefreporter Manuel Bonke kommentiert mögliche Szenarien.

München – Franck Ribéry wurde im Zuge einer Werbekampagne einst zum König von Bayern ausgerufen. Wenn der Franzose also bereits im Jahr seines Wechsels (2007) gekrönt wurde, welcher Titel stünde dann Thomas Müller zu? Immerhin hielt dieser schon als kleiner Bub seine Knochen für den FC Bayern hin und tut es auch mit 33 Jahren noch.

Thomas Müller Geburtsdatum: 13. September 1989 (33 Jahre) Verein: FC Bayern München Position: Hängende Spitze Marktwert: 18 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Trotz Erfolgskarriere beim FC Bayern: „Kaiser Thomas“ nicht möglich

Seine bajuwarische Leidenschaft für diesen Verein gepaart mit den unzähligen Trophäen – zweimal Champions League-Sieger, sechsmal DFB-Pokalsieger, elfmal Deutscher Meister– lässt nur einen Titel würdig erscheinen: Kaiser Thomas. Problem: In Fußball-Deutschland und weit darüber hinaus gibt es den schon – und der heißt Franz Beckenbauer.

Für Müller wurden im Laufe der Jahre daher andere Synonyme verwendet: Parade-Bayer, Ober-Bayer, Ur-Bayer, Vorzeige-Bayer. „Ich weiß, dass er eine besondere Rolle einnimmt“, bestätigte Trainer Thomas Tuchel im Vorlauf der Partie in Bremen. Kein Wunder: Müller ist stets ein guter Indikator, wie die Stimmung an der Säbener Straße ist.

Wer bleibt wie lang? Die Vertragslaufzeiten der FC-Bayern-Stars Fotostrecke ansehen

Minimalziel Meisterschaft: Müller stellt Ego hinten an

Köchelt er unzufrieden vor sich hin, brodelt es auch im Verein. Versprüht er Witz und Charme, ist auch die Stimmung im Club entsprechend gut. Alles natürlich im Kontext zur individuellen und mannschaftlichen Leistung. Und was bedeutet das für die aktuelle Situation beim Rekordmeister? Müller stellt sein Ego hintan, um das Minimalziel Meisterschaft nicht zu gefährden.

Dieses mustergültige Verhalten kann ihm nicht hoch genug angerechnet werden. Was man bei seiner Lausbub-Attitüde nämlich gerne vergisst: Müller ist ähnlich wie Ü 30-Kollege Manuel Neuer von Ehrgeiz zerfressen. Den Frust kann, will und wird er in den verbleibenden drei Partien runterschlucken.

Was macht der FC Bayern in Zukunft mit Thomas Müller? Ein Kommentar von Manuel Bonke. © IMAGO / Ulrich Wagner/tz

„Mister FC Bayern“: So könnte Thomas Müller später heißen

Für die kommende Saison müssen sich die Verantwortlichen um Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Trainer Tuchel etwas überlegen – und vor allem ehrlich mit Müller sein, was die Planung mit ihm als Eckpfeiler auf dem Platz betrifft. Möglichkeiten, das Empathie-Monster auch in Zukunft an den Club zu binden, gibt es genügend.

Kickender Co-Trainer, spielender Sportdirektor, müllernder Management-Praktikant. Bei Müller, dessen Vertrag im Sommer 2024 ausläuft, darf es keine Denkverbote geben. Wer weiß, vielleicht tritt er eines Tages sogar in die Fußstapfen von Uli Hoeneß. Der würde ihm den Titel „Mister FC Bayern“ sicherlich gerne vermachen. (bon)