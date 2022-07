Müller kontert Reporter-Frage zu NFL-Spiel in München: „Falls Sie es vielleicht nicht wissen ...“

Von: Philipp Kuserau

Thomas Müller weiß nicht nur mit dem Fußball umzugehen. © Sven Hoppe/picture alliance/dpa

WM in Katar oder NFL in München? Thomas Müller wird im November 2022 hoffentlich nur für ersteres Zeit haben.

München - Im Herbst dieses Jahres bricht in München die Football-Mania aus. Am 13. November wird in der Allianz Arena nämlich erstmals ein reguläres Saisonspiel in der NFL (National Football League) ausgetragen. Der Karten-Vorverkauf für das Duell zwischen den Seattle Seahawks und den Tampa Bay Buccaneers startete am 19. Juni.

Ein Ticket für das Event zu ergattern, kam dabei der Wahrscheinlichkeit eines Lotto-Gewinns gleich. Nach nicht mal einer Stunde sollen alle 50.000 Tickets vergriffen gewesen sein. Laut der NFL soll die Nachfrage für das Match, bei dem auch Bucs-Quarterback und Football-Megastar Tom Brady erwartet wird, mit rund 1,5 Millionen Interessenten riesig gewesen sein.

NFL im November zu Gast in München - Müller: „Hab da hoffentlich keine Zeit“

Glaubt man den Aussagen von Thomas Müller, der sich aktuell mit dem FC Bayern auf Marketingtour in den USA befindet, dann hatte auch er sich um Karten für das NFL-Spiel in München bemüht, ging allerdings leer aus. Bei einem Interview in Washington DC wurde der 32-Jährige auf das NFL-Event in München angesprochen und gefragt, ob er denn auch plane, das Spiel vor Ort in der Allianz Arena zu verfolgen.

Der Nationalspieler, stets seinen Terminkalender im Kopf, antwortete auf die Frage des Reportes mit ironischem Unterton: „Na klar, absolut! Kommt eh zu einem guten Zeitpunkt. Falls Sie es vielleicht nicht wissen, da findet auch eine Weltmeisterschaft statt. Ich wollte mir nämlich Tickets holen, aber die waren erstens ausverkauft und zweitens hab ich da eventuell - hoffentlich - gar keine Zeit.“ Das kurze Video mit Müllers Interview-Aussagen ist bei sport.sky.de zu sehen.

WM in Katar startet am 21. November - Müller spielt in Flicks Planungen eine wichtige Rolle

Sollte Müller zu dieser Zeit keine schwerwiegende Verletzung außer Gefecht setzen oder er in ein episches Leistungsloch fallen, so dürfte seine Zeitrechnung aufgehen. WM-Start ist zwar erst am 21. November, die Vorbereitung auf das Turnier dürfte jedoch unmittelbar nach dem letzten Bundesliga-Spieltag vor der WM (11. - 13. November) beginnen. In den Planungen von Bundestrainer Hansi Flick spielt Müller, der früher als erwartet beim Trainingsauftakt der Bayern erschien, eine bedeutende Rolle.

Neben seinen spielerischen Qualitäten schätzt Flick vor allem Müllers Kommunikationsfähigkeiten auf dem Platz. Welche Position der Offensivspieler in der Nationalmannschaft einnehmen wird und ob er in der Startelf zu 100 Prozent gesetzt ist, wird sich zeigen. Nach dem Abgang von Robert Lewandowski könnte auf Müller bereits in der kommenden Saison beim FC Bayern eine neue Rolle zukommen. (kus)