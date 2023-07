Die Hüfte: Thomas Müller fliegt nicht mit dem FC Bayern nach Asien

Von: Florian Schimak

Thomas Müller verpasst die Asien-Reise des FC Bayern. © IMAGO/Kirchner-Media

Am Montag fliegt der FC Bayern nach Asien und bestreitet in Japan und Indonesien sein zweites Trainingslager. Thomas Müller wird nicht dabei sein.

München - Bittere News für den FC Bayern!

Thomas Müller wird am kommenden Montag nicht mit dem FC Bayern auf Asien-Tour gehen. Das bestätigte Jan-Christian Dreesen am Rande der Vorstellung von Neuzugang Minjae Kim.

„Aufgrund seiner Position und seines Standings auch in Asien hätte er uns gut getan aus kommerzieller Sicht“, sagte der Bayern-CEO, aber: „Wir wollen einen gesunden Thomas, der Sport steht im Vordergrund.“ Kapitän Neuer fehlt, um sich voll auf die Arbeit an seinem Comeback konzentrieren zu können.

Müller war bereits beim ersten Trainingslager vom Tegernsee am Sonntag abgereist. Der 33-Jährige hatte mit Hüftproblemen zu kämpfen. In München hatte der Routinier zuletzt individuell trainiert. Offenbar war dabei keine Besserung aufgetreten, weshalb Müller nun nicht an der Asien-Reise teilnehmen werden.

Mehr Infos folgen in Kürze...