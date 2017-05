Müller lobt Liga-Konkurrenten: „Sensationell“

München - Thomas Müller hat mit den FC Bayern noch viel vor. Dabei schaut er vor allem auf einen Bestwert von Philipp Lahm. Diesen zu verpassen, wäre für ihn eine große Enttäuschung.

Mit seinem achten Meistertitel verabschiedet sich Philipp Lahm Ende dieser Woche in die Fußballer-Rente. Damit schließt der langjährige Kapitän im Rekordmeister-Ranking auf zu den Spitzenreitern Bastian Schweinsteiger, Oliver Kahn und Mehmet Scholl. Zweimal weniger durfte bislang Thomas Müller die Schale in die Höhe recken. Insofern dürfte er Lahms verhältnismäßig frühem Karriereende sogar etwas Positives abgewinnen. Denn im Interview mit der Sport Bild gesteht der Offensiv-Allrounder: „Ich müsste lügen, wenn ich jetzt sage, dass ich diesen Rekord nicht überbieten möchte.“

Müller geht sogar fest davon aus, dass er die Messlatte noch höher legen wird: „Mein Vertrag beim FC Bayern läuft bis 2021. Wenn ich in dieser Zeitspanne nicht mindestens eine Acht hinter meinen Meistertiteln habe, ist bei unseren Ansprüchen beim FC Bayern mit Sicherheit etwas falsch gelaufen.“ Von den nach dieser Saison noch aktiven Profis hat nur Franck Ribéry mit sieben Meistertiteln mehr auf dem Konto, Arjen Robben und David Alaba stehen ebenfalls bei sechs.

Alaba könnte Müller überflügeln

Die beiden Mittdreißiger aus Frankreich und den Niederlanden biegen bereits auf die Zielgerade ihrer Karriere ein - also müsste Müller wohl einzig den Österreicher „fürchten“. Jedenfalls mehr als die Konkurrenz - angesichts von nunmehr fünf Meisterschaften nacheinander, die mit einem zweistelligen Punktevorsprung eingefahren wurden. „Wir wollen und werden auf jeden Fall so weitermachen, damit wir in Deutschland den Ton angeben“, gibt sich Müller weiter hungrig.

Wobei er mit RB Leipzig schon einen ernstzunehmenden Gegner ausgemacht hat - nicht nur wegen des Spektakels vom vergangenen Samstag. „Was die Mannschaft in dieser Saison abgezogen hat, war sensationell. So etwas hat es in der Bundesliga seit der Meisterschaft von Aufsteiger Kaiserslautern 1998 nicht gegeben“, lobt Müller in der Sport Bild und erinnert zugleich an das Hinspiel gegen die Emporkömmlinge mit Brause-Power: „Kurz vor Weihnachten haben wir mit unserem souveränen 3:0-Heimsieg über Leipzig mit Sicherheit den Grundstein für die fünfte Meisterschaft in Folge gelegt.“

+ Müller mittendrin: Der Fan-Liebling (l.) feiert mit den Bayern-Kollegen den Last-Minute-Sieg in Leipzig. © AFP

„Wird kein großes Vakuum entstehen“

Aufgrund der Rücktritte von Lahm und Xabi Alonso muss die in der Bundesliga einzigartige Titelserie künftig ohne zwei wichtige Säulen verlängert werden. Müller versichert: „Es sind schon sehr starke Strukturen vorhanden, darum wird kein großes Vakuum entstehen.“ Außerdem stellt sich auch das Eigengewächs auf das eine oder andere neue Gesicht beim Trainingsauftakt ein - abgesehen von den bereits verpflichteten Hoffenheimern Niklas Süle und Sebastian Rudy: „Es ist anzunehmen, dass beim FC Bayern wie jede Saison auch für die nächste wieder etwas auf dem Transfermarkt passieren wird.“

Natürlich will auch Müller selbst wieder angreifen - nachdem er in dieser Saison „nur“ 32 mal den Anpfiff auf dem Feld erleben durfte: „Ich stand in einigen wichtigen Spielen nicht in der Startelf. Für die kommende Saison ist es deshalb umso mehr mein Ziel, dass ich in den großen Spielen wieder dabei bin.“ Entsprechend konnte er zahlenmäßig keinen so großen Beitrag zum erneuten Titel beitragen. Seine wettbewerbsübergreifend neun Treffer sind die schlechteste Ausbeute des 27-Jährigen in acht Profijahren.

Müllers Nervenspiel

Besonders die zwischenzeitliche Torflaute in der Liga mit nur einem Tor an den ersten 24 Spieltagen ging nicht spurlos an Müller vorbei. „Natürlich hat es mich irgendwann auch genervt. Es gab einfach zu viele Szenen, wo du dir sicher bist, der geht jetzt rein - und dann klatscht der Ball doch wieder nur an den Pfosten“, gesteht der WM-Torschützenkönig von 2010 und nennt ein Beispiel: „In Ingolstadt tanzte der Ball ja förmlich auf der Linie. Da könntest du verrückt werden. Geht das Ding im Oktober rein, kommt es gar nicht zu dieser Diskussion.“

So aber sei irgendwann der Punkt erreicht, „wo du leichte Verunsicherung verspürst“. Doch diese Phase hat die Frohnatur aus Pähl längst hinter sich gelassen: „Spätestens zur Rückrunde hatte ich diesen Punkt aber schon wieder überwunden.“ Gut für Müller, noch besser für den FC Bayern. Denn auf den 85-maligen Nationalspieler wird es künftig umso mehr ankommen - auch als Identifikationsfigur, denn nach Lahms Abschied hat niemand mehr Bayern-Jahre auf dem Buckel als Müller.

Der Fan-Liebling ist bereit, wobei für ihn die Kapitänsfrage nebensächlich ist. „Wir brauchen keinen Machtkampf“, betont Müller: „Entscheidend ist für mich, dass ich mich auch in Zukunft bei wichtigen Diskussionen einbringe, um das Bestmögliche für den FC Bayern zu erreichen.“ Der Titelhamster wird also weiter an Lahms Bestwert nagen.

+ Voller Einsatz in jedem Training: Thomas Müller packt die Grätsche aus. © sampics / Stefan Matzke

mg

