Tuchel feiert Bayern-Vertrag in Münchner Edel-Restaurant

Von: Christian Németh

Der Vertrag ist unterschrieben, die offizielle Vorstellung erfolgt - das gehört gefeiert, dachte sich Thomas Tuchel und tat dies in einem Nobel-Restaurant.

München - Ein neuer Job, ein neuer Lebensabschnitt - solche Dinge müssen gefeiert werden. Was für normale Arbeitnehmer gilt, beherzigt auch Thomas Tuchel, neuer Cheftrainer des FC Bayern München. Nach seiner offiziellen Vorstellung beim deutschen Rekordmeister am vergangenen Samstag, berichtete zuerst die BILD, ist der Übungsleiter in ein Münchener Edel-Restaurant eingekehrt.

Thomas Tuchel Geboren am 29. August 1973 in Krumbach Stationen als Spieler: Stuttgarter Kickers, SSV Ulm Stationen als Profi-Trainer: 1. FSV Mainz 05, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, FC Chelsea, FC Bayern München Trainer-Erfolge: Champions-League-Sieger (2021), Klub-Weltmeister (2021), UEFA-Super-Cup-Sieger (2021), DFB-Pokal-Sieger (2017), Französischer Meister (2019/2020), FIFA-Welttrainer des Jahres 2021.

Thomas Tuchel feiert Vertragsabschluss mit japanischem Essen

Am frühen Samstagabend stattete der 49-Jährige dem Münchener Japan-Restaurant „Izakaya“ im „Rommers Hotel Munich“ in der Landsberger Straße einen Besuch ab. Bei den Stars des FC Bayern ist die moderne Variante traditioneller japanischer Restaurants bereits länger ein echter Geheimtipp. Unter anderem die Ex-Spieler Franck Ribéry und Jérôme Boateng sollen hier häufiger Sushi, Sashimi oder Osume genossen haben.

Auch Tuchel ließ es sich nun in dem schicken Ambiente kulinarisch gutgehen. Der neue FCB-Coach lebt bereits seit Januar wieder in München, wo er seit Jahren ein eigenes Domizil besitzt. Entsprechend dürfte er die hiesige Gastro-Szene gut kennen. Auch seine beiden Töchter leben nach wie vor in der bayerischen Landeshauptstadt. Bei seiner Vorstellung am Samstag erklärte der in Krumbach geborene Thomas Tuchel: „Für mich ist es auch ein persönlicher Grund, in dem Bundesland zu arbeiten, in dem ich geboren bin, und nah an meiner Familie zu sein.“

Thomas Tuchel ließ es sich nach erfolgreicher Vertragsunterzeichnung und offizieller Vorstellung in einem japanischen Edel-Restaurant gutgehen. © IMAGO / Ulrich Wagner

Tuchel startet am Dienstag mit Bayern-Training

Gewiss wird sich Thomas Tuchel nach dem kulinarischen Schmaus im „Izakaya“ weiter gewissenhaft mit den Vorbereitungen auf das anstehende Bundesliga-Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund (Samstag, 18:30 Uhr, Sky) beschäftigt haben - wenn vielleicht auch vom Flieger aus. Am späten Samstagabend soll der Ex-Chelsea-Coach nämlich, ebenfalls zuerst laut BILD, zunächst einmal nach London gereist sein, um wichtige Unterlagen zu holen. Sein erstes offizielles Bayern-Training wird daher nun auch erst am Dienstag, und nicht wie ursprünglich gedacht am Montag, steigen.

Derweil kündigte Tuchel bereits die eine oder andere Veränderung bei den Bayern an. „Es werden nicht alle Spieler super happy sein. Es passiert ein großer Umbruch. Da kann Unsicherheit entstehen“, so der FCB-Cheftrainer am Samstag.