Tuschel-Tuchel nach Hoffenheim-Blamage: Worüber sprach der Bayern-Coach da mit Pressesprecher Nickles?

Von: Florian Schimak

Teilen

Der FC Bayern lieferte gegen die TSG Hoffenheim eine ganz schwache Vorstellung ab. Im Anschluss an die Partie kam es zu einem kuriosen Vorfall zwischen Thomas Tuchel und Dieter Nickles.

München – Was war das denn für ein Auftritt?

Von wegen Wiedergutmachung und eine Reaktion zeigen. Der FC Bayern lieferte am Samstagmittag seine schlechteste Saisonleistung (5x tz-Note 5) ab und kam mit viel Glück zu einem 1:1 (1:0) gegen das Kellerkind TSG Hoffenheim.

Name: Thomas Tuchel Geburtsdatum: 29. August 1973 (49 Jahre) Bisherige Vereine: FSV Mainz 05 (2009-1014), Borussia Dortmund (2015-2017), PSG (2018-2020), FC Chelsea (2021-2022) Erfolge: 1x Champions League (2021), 1x- Klub-Weltmeister (2021), 2x Französischer Meister (2019, 2020) Bevorzugtes Spielsystem: 3-4-2-1

Thomas Tuchel zeigt sich erschrocken von seiner Mannschaft: „Müssen wir erstmal verdauen“

Selbst Thomas Tuchel zeigte sich maßlos enttäuscht von der Leistung seiner Mannschaft. „Es war nicht das, wo wir hinwollen“, sagte der Bayern-Coach nach Abpfiff bei Sky: „Ich habe es nicht kommen sehen. Das müssen wir erstmal verdauen.“

Doch auch der Trainer selbst legte nach Abpfiff noch einen kuriosen Auftritt hin. Nachdem sich Tuchel bei Sky zu seiner Mannschaft geäußert hatte, trat er kurz darauf zur obligatorischen Pressekonferenz an. Als der Bayern-Trainer an der Seite von Pressesprecher Dieter Nickles auf der Empore im Medienraum der Allianz Arena Platz nahm, dachten die Beteiligten offenbar, die Mikros seinen noch aus.

Thomas Tuchel (r.) und Dieter Nickles bei der PK nach dem Peinlich-Remis gegen die TSG Hoffenheim. © Screenshot / Youtube /@fcbayern

Tuschel-Tuchel nach Hoffenheim-Blamage: Worüber sprach der Bayern-Coach mit Pressesprecher Nickles?

Waren sie aber nicht! Tuchel und Nickles flüsterten noch, als die PK schon startete. „Okay, wir sprechen nochmal“, sagte der noch gehandicapte Nickles, der erstmals wieder nach seinem Radunfall mit Krücken die Medienrunde leitete zum Trainer. Der blickte in die spärlich besuchte Runde: „Kein Mensch da“, sagte Tuschel-Tuchel. „Sind alle in der Mixed Zone“, antwortete Nickles.

Zur Erklärung: In der Regel findet 45 Minuten nach Spielende die Spieltagspressekonferenz mit den beiden Trainern statt. Zeitgleich warten die Reporter vor Ort in der Mixed Zone auf Stimmen von den Spielern. Meist überschneidet sich der Ablauf, zudem ist der Weg von der Mixed Zone in PK-Raum etwas länger, weshalb zunächst weniger Journalisten bei der Medienrunde anwesend sind.

Thomas Tuchel und Dieter Nickles am Dienstag bei der nächsten Bayern-PK

Daher verfolgt man die Pressekonferenz meist noch in der Mixed Zone, weil man dort noch Reaktionen der Spieler einholt. So kam es am Samstag dazu, dass sich Tuchel bei der PK neben TSG-Coach Pellegrino Matarazzo fast schon vereinsamt vorkam. Gut aber, dass er Nickles an seiner Seite hatte, der ihm die Sachlage erklären konnte.

Am kommenden Dienstag steht die nächste PK in der Allianz Arena an. Da findet die Medienrunde vor dem Rückspiel gegen Manchester City an – und da werden aber alle Journalisten vor Ort sein, darauf kann sich Tuchel einstellen. (smk)