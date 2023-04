Tuchel verteidigt Kahn und Salihamidzic: „Haben Siegeswillen in sich“

Von: Patrick Mayer

Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic stehen rund um den FC Bayern schwer in der Kritik. Trainer Thomas Tuchel springt den Münchner Bossen bei.

München - Die Debatte über die Arbeit der Münchner Bosse Oliver Kahn (CEO) und Hasan Salihamidzic (Sportvorstand) läuft, nachdem die Experten Lothar Matthäus („Nestwärme früher mehr gelebt“) und Thomas Helmer im Gespräch mit der tz („An so viele Baustellen wie aktuell kann ich mich eigentlich gar nicht erinnern“) diese angefacht hatten.

FC Bayern: Kritik an der Arbeit von Oliver Kahn und von Hasan Salihamidzic

So ist die Unruhe beim FC Bayern beinahe greifbar. Das Gerücht, dass Vorstandsboss Kahn vor der Ablösung stünde, musste Vereinspräsident Herbert Hainer nun sogar entkräften. Dennoch ist auch aus der Anhängerschaft deutliche Kritik zu vernehmen, beim Ausscheiden gegen ManCity (0:3, 1:1) in der Champions League hisste die stimmungsvolle „Südkurve“ sogar ein großes Transparent gegen Kahn und Salihamidzic.

Dennoch: Auf der Pressekonferenz zum Bundesliga-Auswärtsspiel der Bayern in Mainz (Samstag, 15.30 Uhr, hier im Live-Ticker) verteidigte Trainer Thomas Tuchel seine beiden Arbeitgeber, die ihn Ende März schließlich für den begehrten Job in der Isarmetropole verpflichtet hatten. Und die Tuchel nun mit Anthony Barry dessen absoluten „Wunsch“-Co-Trainer holen.

„Meine Zusammenarbeit mit Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic ist ruhig, zielorientiert und lösungsorientiert. Und in einer positiven Grundstimmung“, meinte Tuchel und erzählte von Auftraggebern, die „den Siegeswillen in sich“ haben. „Dass wir nicht zufrieden sind, ist klar, trotzdem sind die Gespräche von Vertrauen geprägt. Es hat sich nichts geändert“, erzählte der 49-jährige Coach weiter.

FC Bayern: Thomas Tuchel sieht keine Krise in München

Der bayerische Schwabe ordnete die jüngsten Rückschläge im DFB-Pokal (Aus im Viertelfinale) und in der Champions League (K.o. im Viertelfinale) ein: „Ich kann nachvollziehen, dass drei Jahre ohne Halbfinale im DFB-Pokal nicht genug sind. Aber ich kann drei Jahre Viertelfinale in der Champions League nicht als Krise erkennen. Wir sollten nicht vergessen, mit wem wir uns in Europa messen“, sagte er. Das könne man nicht „pauschal als Krise ansehen“. Dabei gilt als offenes Geheimnis, dass eine Saison ohne mindestens zwei Titel eine verkorkste Spielzeit für den Bundesliga-Rekordmeister ist. Gemäß eigenen Ansprüchen, die so in der Vergangenheit oft formuliert wurden.

Noch nach dem Königsklassen Rückspiel gegen ManCity (1:1) hatte Tuchel indes mit einem Satz über Bayern-Patron Uli Hoeneß aufhorchen lassen. „Ich habe dem Uli Hoeneß bei der Unterschrift versprochen, dass wir auf die Werte des Vereins aufpassen werden“, sagte er.

Markant: Hoeneß hatte sich im November 2019 aus dem operativen Geschäft zurückgezogen. Doch: Hat der Ehrenpräsident vom Tegernsee viel mehr Macht als nach außen kommuniziert? Was den Druck auf Kahn und Salihamidzic nur umso mehr steigert? Seit dem Manchester-Spiel hat sich der langjährige Spieler, Manager und Präsident des Klubs zumindest noch nicht öffentlich geäußert.

FC Bayern: Thomas Tuchel schwärmt von Uli Hoeneß

„Der FC Bayern ist Uli Hoeneß. Uli Hoeneß ist der FC Bayern. Deswegen war es mir ein hohes Anliegen vor meiner Unterschrift, mit ihm darüber telefonisch zu sprechen“, hatte Tuchel bereits nach seiner Bayern-Verpflichtung Ende März über Kontakt mit Hoeneß erzählt: „Ich hatte in dieser Woche die Möglichkeit, persönlich mit ihm zu sprechen. Ich wollte ihn wissen lassen, dass ich mein Bestes gebe, um gut auf seinen Klub aufzupassen.“ Jetzt verteidigt Tuchel Kahn und Salihamidzic. Deren Arbeit wird letztlich vom Aufsichtsrat kontrolliert und bewertet. In diesem sitzt übrigens Hoeneß. (pm)