Tuchel öffnet Türen: Welche Spieler ihm nahe stehen und nun automatisch Bayern-Kandidaten sind

Von: Johannes Skiba

Thomas Tuchel prägte einige Spieler in seiner Trainerkarriere. Mit einigen Weggefährten könnte es beim FC Bayern zum Wiedersehen kommen.

München – Die Entlassung von Julian Nagelsmann beim FC Bayern ist nun fix. Thomas Tuchel steht schon als Nachfolger in den Startlöchern. Der 49-Jährige hat eine klare Vorstellung seiner Spielidee und welche Fußballer er zur Umsetzung dieser Philosophie benötigt. Im Sommer könnten dann die ersten Wunschspieler von Tuchel nach München wechseln. Einige Profis, mit denen Tuchel besonders gern zusammenarbeitete, stehen folglich automatisch auf der Liste des FC Bayern München.

Thomas Tuchel Geboren: 29. August 1973 (Alter 49 Jahre), Krumbach (Schwaben) Bisherige Stationen: Mainz 05, Borussia Dortmund, PSG, FC Chelsea Welttrainer des Jahres: 2021

Tuchel verbesserte einige Spieler des FC Chelsea und könnte die alten Weggefährten zum FC Bayern locken

Antonio Rüdiger (Real Madrid): Der Innenverteidiger spielte unter Tuchel beim FC Chelsea. Schon damals war der Coach voll des Lobes für den Abwehrspezialisten: „Toni hat sich außergewöhnlich etabliert seit dem ersten Tag, an dem wir angekommen sind. Er ist absoluter Führungsspieler und spielt auf einem unglaublich hohen Niveau“, sagte der Cheftrainer damals zur Sport Bild.

Auch Rüdiger war sehr von Tuchel angetan: „Er weiß, was er will. Er hat seine Art Fußball zu spielen, was für viele Spieler positiv ist.“ Als deutscher Nationalspieler passt Rüdiger dazu perfekt in die Transferphilosophie des FC Bayern. Während der gemeinsamen Zeit in London drohte Tuchel seinem Schützling noch scherzhaft, sollte dieser zum deutschen Rekordmeister wechseln: „Dann kriegt er aber richtig, wenn er das macht.“ Diese Meinung wird sich spätestens jetzt geändert haben.

Thomas Tuchel und Antonio Rüdiger schätzen sich sehr. Beim FC Chelsea arbeiteten die beiden zusammen. © Shopland/imago

Mason Mount (FC Chelsea): Thomas Tuchel schaffte es, das große fußballerische Talent von Mason Mount auf die nächste Ebene zu heben. Der offensive Mittelfeldspieler wurde unter dem deutschen Coach ein besserer Fußballspieler, wie der Engländer selbst in einem Interview mit Sky erklärte: „Er hat mein Angriffsspiel definitiv verbessert. Ich habe in meiner Karriere noch nie so hochgespielt, wie unter ihm. Es geht darum, mehr in den Strafraum zu kommen, sachlicher zu spielen, den letzten Pass.“

Beim FCB könnte Mount den nächsten Schritt gehen und als Nachfolger von Thomas Müller installiert werden.

Tuchel hinterließ bei vielen Spielern Eindruck – der FC Bayern könnte davon bei Verhandlungen profitieren

Marquinhos (PSG): In Paris war der PSG-Kapitän Tuchels wichtigste Stütze. Er beschrieb den Brasilianer einmal als „das Herz und die Seele der Mannschaft“, und erklärte: „Deshalb muss er im Herzen des Geschehens spielen, auch weil er talentiert ist.“

In Krisenzeiten bei PSG war Marquinhos außerdem Tuchels größter Befürworter und sagte nach einer Champions-League-Niederlage bei Sky: „Ich stelle mich hinter den Trainer. Es ist nicht seine Schuld.“ Die L‘Équipe berichtete außerdem Ende 2021, dass Tuchel Marquinhos gleich im ersten Transfersommer beim FC Chelsea nach London lotsen wollte – jedoch ohne Erfolg. Beim FC Bayern könnte ein neuer Anlauf gestartet werden.

Ilkay Gündogan (Manchester City): „Was das Training, die Qualität der Trainings- und die Detailarbeit betrifft, (war er) vielleicht der beste Trainer, den ich je hatte“, sagte Ilkay Gündogan 2018 bei Sportbuzzer über seinen früheren Dortmunder Chef – mehr Lob geht kaum. Der Vertrag des 66-fachen deutschen Nationalspielers bei Manchester City läuft im Sommer aus.

Auch wenn eine Rückkehr zum BVB wahrscheinlicher ist und der FCB als großer Konkurrent nur Außenseiterchancen auf eine Verpflichtung hätte, könnte die neue Bayern-Personalie Thomas Tuchel eine neue Dynamik in das Buhlen um Gündogan bringen. Denn auch dem gebürtigen Gelsenkirchener verhalf Tuchel zu einer Weltkarriere.

Bei Borussia Dortmund waren Thomas Tuchel und Ilkay Gündogan ein gutes Team - bald auch beim FCB? © Avanti/imago

Keine Karriere beeinflusste Tuchel so sehr wie von Bayerns Choupo-Moting

Eric Maxim Choupo-Moting (FC Bayern): Die Karriere des Angreifers nahm erst spät Fahrt auf. Thomas Tuchel hat daran enormen Anteil. Beide kennen sich aus gemeinsamen Tagen bei Mainz 05. Als Tuchel Trainer von PSG wurde, suchten die Pariser noch einen Back-up für das Starensemble der Franzosen.

Tuchel empfahl Choupo-Moting, der in zwei Jahren beim Topklub einige wichtige Treffer erzielte und ihm letztlich einen Vertrag beim FC Bayern einbrachten. Förderer Tuchel und Choupo-Moting sind beim FCB wiedervereint. Wie passend, dass Choupos Vertrag erst kürzlich verlängert wurde. (jsk)