Timo Werner zum FC Bayern? Münchner machen RB-Leipzig-Star klare Ansage

Der Vertrag von Timo Werner beim FC Bayern läuft 2020 aus. Kommt der Stürmer noch im Sommer zum FC Bayern? Jetzt soll es eine klare Ansage der Münchner gegeben haben.

Der FC Bayern soll Interesse an Timo Werner zeigen.

Der Vertrag des Nationalspielers bei RB Leipzig läuft 2020 aus.

Auch Klubs aus dem Ausland buhlen offenbar um den Stürmer.

RB-Trainer Nagelsmann hat Rat für Werner

Update vom 18. August, 19.21 Uhr: Offenbar steht der FC Bayern zu der Aussage von Uli Hoeneß, dass die „Transferplanungen abgeschlossen“ sind - auch im Fall von Timo Werner. Wie die Bild berichtet haben Bayern-Verantwortliche den Verhandlungspartnern von Timo Werner bereits am Freitag mitgeteilt, dass der RB-Stürmer in diesem Sommer nicht mehr nach München geholt werden soll. Das Gespräch soll im Rahmen des Bundesliga-Saisonstarts gegen Hertha stattgefunden haben.

Werner hat bei RB noch einen Vertrag bis zum Sommer 2020, wollte diesen bislang nicht verlängern und liebäugelte mit dem FCB. Die Bayern könnten nun darauf setzen Werner im kommenden Jahr ablösefrei zu holen. RB soll aber weiterhin versuchen den Vertrag zu verlängern - Ausgang offen.

Werner hat gegenüber RB Leipzig unterdessen wohl erneut eine vom Verein gestellte Frist verstreichen lassen. Bis zum Anpfiff des ersten Saisonspiels hätte RB demnach eine Entscheidung über seine sportliche Zukunft von Werner verlangt. Der DFB-Stürmer hatte sich nach einem Bericht der Bild aber nicht mit einer Entscheidung gemeldet.

Timo Werner: Nächstes Ultimatum läuft ab - Wechsel im Sommer wird wahrscheinlicher

Update vom 16. August, 13.42 Uhr: Am Sonntagabend wird das Ultimatum verstreichen: Timo Werner hat sich auch bis zu dem geforderten Zeitpunkt weder für einen Wechsel, noch für eine Verlängerung bei RB Leipzig entschieden.

Nach Informationen der Bild wird ein Treffen zwischen Klub-Boss Olaf Mintzlaff und Werners Berater nicht stattfinden. Werner wird also wohl aller Wahrscheinlichkeit nach im nächsten Sommer ablösefrei sein - es sei denn, er verlängert überraschend während der Saison.

Update vom 16. August, 8.15 Uhr: Timo Werner und der FC Bayern: Am Sonntag wird es spannend. Denn dann verstreicht das nächste Ultimatum beim Nationalspieler. Leipzig will, dass er seine Entscheidung bekannt gibt: Geht es nach RB, soll er verlängern.

Der lange Poker könnte dem FCB teuer zu stehen kommen, denn wenn der FCB keine anderen Optionen mehr wahnehmen kann (und es weiter Absagen hagelt), müssen sie den Preis zahlen, den Leipzig aufruft. Nach Informationen der Bild wollen die Sachsen 40 Millionen für Werner, der noch ein Jahr Vertrag hat. Bayern dagegen will nur 25 Millionen zahlen. Laut dem Blatt haben sich die Münchner noch nicht bei der Werner-Seite gemeldet.

Update vom 14. August, 14:38 Uhr: Julian Nagelsmann hat Timo Werner zu einer schnellen Entscheidung seiner Zukunft geraten. „Ich glaube, dass er sich selbst viel Druck wegnehmen könnte, wenn er eine baldige Entscheidung treffen würde. Das wäre im Sinne von Timo Werner selbst, im Sinne des Klubs und auch im Sinne seines Trainers", sagte der Trainer von RB Leipzig.

Auf die Frage, ob er für die kommende Saison zu 100 Prozent mit Werner plane, sagte Nagelsmann: "Ich bewerte ihn sportlich, und natürlich plane ich mit ihm. Er ist mein Spieler, er hat hier Vertrag. Alles andere sind Geschichten für den Sportdirektor, ich kümmere mich um meine Aufgaben als Trainer.

Neben Werner sollen die Bayern auch an Philippe Coutinho vom FC Barcelona interessiert sein.

Der FC Bayern ist weiterhin auf der Suche nach Verstärkungen. Trotz der Verpflichtung von Ivan Perisic hat der Rekordmeister noch Bedarf. Bedient sich Kovac bei der eigenen Jugend*?

Timo Werner: Julian Nagelsmann will „Entscheidung nicht aus ihm herausprügeln“

Nagelsmann habe auch schon Gespräche mit Werner geführt, bei denen es nicht darum ging, „eine Entscheidung aus ihm herauszuprügeln.“ Vielmehr wollte er ihm Druck nehmen, „damit er auch im Kopf befreit aufspielen kann.“

Anderer Klub zeigt Interesse an Timo Werner - verschlafen die Bayern den nächsten Transfer?

Update vom 13. August, 22.34 Uhr: Noch in dieser Woche soll sich die Zukunft von Timo Werner entscheiden (siehe Update um 9.59 Uhr). Ob es den Nationalspieler allerdings nach München zieht, ist weiterhin unklar.

Nun soll nämlich auch ein spanischer Klub beim 23-Jährigen angeklopft haben. Wie die spanische Sportzeitung As berichtet, beschäftigt sich der FC Valencia mit Werner. Beim Tabellenvierten der abgelaufenen Saison soll der Angreifer demnach Rodrigo ersetzen, den es wohl zu Atletico Madrid zieht.

Allerdings soll Werner nicht der einzige Spieler auf der Liste der „Blanquinegros“ sein. Auch Marseilles Florian Thauvin, an dem auch der FC Bayern interessiert schien, sowie André Silva vom AC Mailand sollen auf Valencias Liste stehen. Ob Spanien als nächster Karriereschritt für Werner allerdings überhaupt infrage kommt, bleibt offen. Ein Wechsel zum FC Bayern München ist also weiterhin möglich und alles in allem könnte die Posse um den Nationalspieler womöglich tatsächlich bald beendet sein.

Timo Werner: Transfer zum FC Bayern München in dieser Woche fix?

Update vom 13. August, 9.59 Uhr: In Kürze startet der FC Bayern München in die neue Bundesliga-Saison, im DFB-Pokal feierte man bereits einen ordentlichen Start. In der ersten Runde besiegte der Titelverteidiger Regionalligist Energie Cottbus mit 3:1.

Neben dem Spiel (Live-Ticker zum Nachlesen auf tz.de*) waren die Fans vor allem an zwei Dingen interessiert: Den Transferaktivitäten des FCB rund um Ivan Perisic, Philippe Coutinho, Leroy Sané und Timo Werner - und ARD-Co-Kommentator Thomas Broich, der bei der Übertragung mit Fachwissen glänzte.

Timo Werner zum FC Bayern München? Neue Frist im Transfer-Hickhack

In Sachen Perisic ist bereits alles fix - folgt ihm Werner auf dem Fuß? Offenbar gibt es eine neue Frist für den Nationalstürmer. Bis Sonntag, 18. August, soll er sich nach Informationen der Bild entscheiden müssen, wo er seine Zukunft sieht. Bei RB Leipzig hofft man weiterhin, dass der Angreifer seinen 2020 auslaufenden Vertrag verlängert. Und sollte er das nicht tun, dann möge Werner den Verein doch bitte für eine größtmögliche Ablösesumme verlassen.

Zuletzt gab es anscheinend Anfragen aus Neapel und Rom, nach wie vor heißt der Wunschklub des 23-Jährigen aber FC Bayern München. Laut Bild haben sich die Verantwortlichen von der Säbener Straße aber noch nicht offiziell gemeldet. Und was passiert, wenn sich Werner nicht bis zum Leipziger Saisonauftakt am Sonntag (18 Uhr) gegen Union Berlin entschieden hat? Dann geht die Hängepartie wohl bis zum 2. September weiter - dann schließt in Deutschland das Transferfenster. Bis dahin muss der Rekordmeister dann auch entschieden haben, ob er dieses Gladbacher Mittelfeld-Juwel verpflichten möchte.

Greift der FC Bayern München jetzt zu? Timo Werner könnte zum Schnäppchen werden

Update vom 12. August, 10.52 Uhr: Der FC Bayern München könnte im Transfer-Sommer doch noch mit Timo Werner überraschen. Der Leipzig-Stürmer soll schon länger im Interesse des Rekordmeisters stehen. Fakt ist: Leipzig will entweder verlängern oder ihn gewinnbringend verkaufen. Sein Vertrag läuft im Sommer 2020 aus - dann wäre er ablösefrei.

Wie die Bild weiß, soll sich seine Ablöse zwischen 25 Millionen und 30 Millionen Euro bewegen, auch wenn RB eher 35 anstrebt. Das ist billiger als zunächst gedacht. Denn Werner sollte schon einmal bis zu 60 Millionen Euro in die Kassen spülen. Zum Vergleich: Der FC Bayern soll schon für den weit unerfahreneren Offensivspieler Dani Olmo 28 Millionen Euro geboten haben.

Timo Werner zum FC Bayern - Wird er jetzt zu einem Schnäppchen?

Vielleicht bekommen die Leipziger jetzt ein bisschen Bammel, dass er doch im kommenden Jahr für lau geht. Anscheinend gibt es aber immer noch keinen offiziellen Kontakt zwischen den beiden Vereinen. Leipzig soll aber bei Werner und einer Vertragsverlängerung auf Granit beißen.

Immerhin konnte der FC Bayern den Transfer von Ivan Perisic wohl fix machen. Im Transfer-Fenster ist bisher wenig passiert, deswegen werden die Bayern-Bosse von einem Spielerberater auch heftig kritisiert. Vielleicht würde die Kritik im Keim ersticken, sollte doch noch Sané kommen. Dank einer besonderen Konstellation bleibt das Bundesliga-Transferfenster dieses Jahr auch länger offen als üblich.

In der ersten Runde des DFB-Pokals muss der FC Bayern München am Montagabend, den 12. August, gegen Energie Cottbus ran. Sie können die Partie im Live-Ticker von tz.de mitverfolgen.

Timo Werner zum FC Bayern? Der aktuelle Stand dürfte manchen überraschen

Update vom 10. August, 12.00 Uhr: Der Transfer von Leroy Sané zum FC Bayern wird wegen einer Knie-OP immer unwahrscheinlicher, deswegen müssen nun neue Lösungen her. Schon seit langem wird als Ersatz Timo Werner gehandelt. Wie nun die Bild erfahren haben will, habe es aber noch immer keinen offiziellen Kontakt zwischen dem RB-Leipzig-Spieler und den Münchnern gegeben. Das ist durchaus überraschend, bei einem Spieler, der so lange gehandelt wurde.

Seit mehr als einem halben Jahr wird der 23-Jährige für den FCB gehandelt, passiert ist jedoch nichts. Selbst seine Fans fragen sich, wie es nun um die Zukunft Werners steht. „Wohin wechselst du jetzt?“, „Komm endlich nach Bayern!“ und „Mia san mia, komm zu uns“, kommentieren die Nutzer unter zahlreichen Instagram-Posts. Doch Bewegung scheint vorerst nicht in die Sache zu kommen. Was jedoch für einen Transfer sprechen könnte: Uli Hoeneß lege laut Bild Wert auf junge, deutsche Nationalspieler. Die ideale Chance also für Timo Werner?

Kommt Timo Werner zum FC Bayern? Trainer Nagelsmann spricht über möglichen Transfer

Update vom 9. August, 12.24 Uhr: Für den neuen Leipziger Trainer Julian Nagelsmann steht die Personalie Timo Werner wegen dessen ungewisser Zukunft vor dem ersten Pflichtspiel im Fokus. Auf der Pressekonferenz vor der Pokalpartie bei VfL Osnabrück am Sonntag erklärte der Coach: „Signale habe ich noch nicht empfangen. Ich habe eine klare Absprache mit Markus Krösche (RB-Sportdirektor, d. Red.), dass ich damit nichts zu tun haben will.“

Weiter betonte der jüngste Bundesligatrainer: „Natürlich kriege ich eine Wasserstandsmeldung, wenn etwas kommt. Aktuell habe ich noch keine bekommen.“ Derweil erläuterte Nagelsmann auch seine Pläne zum Nationalspieler: „Ich bewerte Timo sportlich und versuche, ihn zu verbessern. Alles, was da kommt, kann ich ohnehin nicht beeinflussen.“

Timo Werner zum FC Bayern München: Werner besitzt in Leipzig nur ein Jahr Vertrag

Erstmeldung vom 9. August, 10.50 Uhr: München - Eigentlich schien Leroy Sané die klare 1a-Lösung des FC Bayern bei der Suche nach einem Flügelspieler von internationaler Klasse zu sein. Doch dann verletzte sich der Profi von Manchester City im Community Shield gegen den FC Liverpool (6:5 n. E.) am Kreuzband. Damit müssen die Roten wohl umplanen.

Video: Die Alternativen für den FC Bayern München

Sané muss nun operiert werden und wird wohl, selbst wenn er komplett wiederhergestellt ist, erst in einem halben Jahr wieder auf dem Platz stehen können. Nun könnte Timo Werner, der schon seit mehr als einem halben Jahr als Zugang an der Säbener Straße gehandelt wird, wieder in den Fokus rücken. Der Stürmer von RB Leipzig hat seinen bis 2020 laufenden Vertrag noch immer nicht verlängert, was einen Transfer noch im Sommer 2019 realistisch erscheinen lässt.

Timo Werner zum FC Bayern München: Kommt er noch im Sommer 2019?

Den Bayern-Bossen waren in der Rückrunde der vergangenen Saison mehr und mehr Zweifel gekommen, ob der pfeilschnelle und torgefährliche Nationalspieler die Mannschaft wirklich verstärken würde. Immerhin hatte der frühere Stuttgarter die Bullen mit 19 Treffern in 37 Pflichtspielen zurück in die Champions League sowie ins Finale des DFB-Pokals geschossen. Doch in diversen Partien tauchte der Confed-Cup-Sieger von 2017 auch komplett ab.

Während Werner einen Transfer zum FC Bayern bevorzugen soll, verweisen die RB-Bosse auf Kontaktaufnahmen aus dem Ausland. „Es gibt zahlreiche Interessenten. Auch internationale Top-Vereine haben angefragt“, sagte Vorstandschef Oliver Mintzlaff zuletzt der Sport Bild.

Wegen Leroy Sanés Verletzung: Transfer von Timo Werner zum FC Bayern München?

Nach Informationen der tz könnte jetzt ein Sofort-Wechsel des Nationalspielers nach München wegen der Sané-Verletzung wieder gut möglich sein. In den vergangenen Wochen sah es eher danach aus, als würde Werner seinen Vertrag in Leipzig auslaufen lassen und 2020 ablösefrei zum FC Bayern wechseln.

Neben Werner gibt es weitere Offensiv-Kandidaten, die an die Isar wechseln könnten: Darunter Hakim Ziyech, Steven Bergwijn, Gareth Bale, Philippe Coutinho oder Ivan Perisic. Oder vielleicht sogar einer dieser ablösefreien Spieler?

