Kommentar: Der letzte Warnschuss für den BVB

Eine Halbrunde lang spielte Borussia Dortmund am oberen Ende seiner Möglichkeiten, zuletzt jedoch zeigte der Tabellenführer ungewohnte Schwächen. Die Bayern halten sich aber aus gutem Grund zurück. Bisher konnten sie wenig Kapital daraus schlagen

Paco Alcacer ist am Samstag in der 70. Minute eingewechselt worden. In der Hinrunde hätte diese Maßnahme unweigerlich zur Folge gehabt, dass der spanische Stürmer in der 71. Minute ein Tor für Borussia Dortmunderzielt, an schlechteren Tagen vielleicht mal ein Minütchen später. Der Samstag aber war einer dieser Tage, an denen alte Gewissheiten keine Gültigkeit mehr besitzen. Selbst die volle Distanz reichte Alcacer nicht, um auch nur einen einzigen Treffer zu landen.

Großes Theater ist in Dortmund auch diesmal aufgeführt worden, halt auf eine andere Weise groß als in der bisherigen Saison. Dem Drama fehlte die Auflösung, anders als in den ungezählten Spielen der Hinrunde. Da war es noch so etwas wie ein Naturgesetz, dass der BVB die richtigen Entscheidungen trifft, wenn es eng wird. Nun ist es umgekehrt. Alles scheint klar zu sein, und die Borussen machen fortan alles falsch.

Noch ist es kein Trend, gegen den sie ankämpfen müssen, dafür müsste schon noch etwas mehr schiefgehen. Bezeichnenderweise versuchen nicht mal die Bayern, den Kontrahenten aus der Ferne zu verunsichern. Dafür haben sie zu viel mit sich selbst zu tun, dafür wäre die Argumentation auch zu wackelig. Das Dortmunder Remis neulich in Frankfurt war wie ein halber Sieg, weil zeitgleich der Rekordmeister in Leverkusen verlor. Und das Pokal-Aus gegen Bremen war so ärgerlich wie überflüssig, hat aber immerhin zur Folge, dass man im Frühling die Beine hochlegen kann, während die Bayern ran müssen.

Das sportliche Drama gegen Hoffenheim aber ist der letzte Warnschuss. Monatelang haben die Westfalen am oberen Ende ihrer Möglichkeiten gespielt, nun loten sie das andere Extrem aus. In einer Phase, wo erste Höhepunkte in der Champions League warten und kniffligste Aufgaben in der Liga (gegen Leverkusen, in Berlin), kann sich sehr schnell sehr viel ändern.

Es könnte allerdings auch sein, dass das desaströse Defensivverhalten die Dortmunder nun kräftig durchschüttelt und alle Sinne wieder geschärft sind. Nüchtern betrachtet ist herzlich wenig geschehen. Seit Beginn der Rückrunde haben die Bayern exakt einen Zähler gutgemacht.