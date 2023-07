Tokio-Gouverneurin schmeichelt FC Bayern – Hainer gerät ins Schwärmen

Von: Manuel Bonke

Teilen

Der FC Bayern knüpft auf seiner Japan-Reise gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Kontakte. Ein besonderes Treffen gab es mit Tokios Gouverneurin Yuriko Koike.

Tokio – Tokio ist ein Highlight. Auch kulinarisch. Während Jamal Musiala (20) japanischen Journalisten ein Interview nach der Ankunft gab, besuchte Bayern-Neuzugang Konrad Laimer (26) am Dienstagabend ein traditionelles Ramen-Restaurant.

Ich, der tz-Reporter, tat es dem Österreicher gleich – und stärkte mich vor dem Testspiel am Mittwoch gegen Manchester City mit dem suppenartigen Nationalgericht und Bier in der Nähe der berühmten Einkaufsstraße Takeshita, wo es bereits das neue FCB-Auswärtstrikot zu kaufen gibt. Ein weiterer besonderer Moment gestern: Die Gouverneurin der Präfektur Tokio empfing eine elfköpfige Delegation des FC Bayern in deren Regierungsgebäude.

Mächtige Politikerin empfängt Bayern-Delegation in Tokio

Bereits im Vorfeld wurden Dutzende Mails versendet, um die Begegnung zwischen Gouverneurin Yuriko Koike (71) mit dem Bayern-Präsidium um Herbert Hainer (69) und seinem Stellvertreter Dieter Mayer (67) zu ermöglichen. Wichtig: die Kleiderordnung sowie das Mitbringen von Visitenkarten. Auf 13 Uhr war der Termin angesetzt und als die Uhr 12.58 Uhr anzeigte, forderte eine Stimme alle Anwesenden auf, sich von ihren Plätzen zu erheben.

Als Yuriko Koike pünktlich den Raum betrat, verbeugten sich die Gäste standesgemäß vor der mächtigen Politikerin. Und erst als sie das Zeichen zum Hinsetzen erteilte, nahmen alle wieder Platz. Hainer: „Ich bin immer wieder begeistert von der Organisation und der Disziplin, wie minutiös alles abläuft. Trotzdem ist man herzlich und freundlich.“ Der Club hätte die Reise nach Japan laut dem Vereinsoberhaupt auch angetreten, um gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Kontakte zu knüpfen.

Die Bayern-Delegation um Präsident Herbert Hainer trifft in Tokio Gouverneurin Yuriko Koike. © Klaus Bergmann/dpa

Tokio-Gouverneurin schmeichelt FC Bayern – Hainer gerät ins Schwärmen

Hainer geriet regelrecht ins Schwärmen: „Ich denke, die Welt kann insgesamt sehr viel von Japan lernen. Von einer Kultur, die nicht nur in ihrem Sport stets Perfektion, Harmonie und Ausgleich zum Ziel hat.“ Doch auch die Gouverneurin zeigte sich begeistert vom Bundesliga-Primus: „Ich habe gehört, der FC Bayern ist elfmal hintereinander deutscher Meister geworden? Sie müssen unbesiegbar sein!“

Diese Aussage von Yuriko Koike sorgte bei den Münchnern für zufriedene Gesichter. Die größte Freude bereitete sie jedoch Hideto Motoike und Kenichiro Ohara, die Vorsitzenden des Fanclubs „Mia san Japan“. Das Duo durfte mit der Politikern „Meishi“ tauschen. So werden in Japan Visitenkarten bezeichnet. Im Regierungsgebäude war alles glattgelaufen, allerdings unterlief Hainer zuvor wohl der nächste Tritt ins Kane-Fettnäpfchen. Manuel Bonke