Große Veränderungen bei Toni Kroos - Verdächtiger Post heizt Gerüchte an

München - Toni Kroos zählt aktuell zu den besten Fußballern der Welt, darüber gibt es keine zwei Meinungen. Dennoch hielt es der FC Bayern damals nicht für gerechtfertigt, das Gehalt des Mittelfeldspielers anzupassen. Karl-Heinz Rummenigge hatte in diesem Zusammenhang auf die fehlende Weltkasse des Spielers verwiesen.

Toni Kroos: Karl-Heinz Rummenigge mit großem Irrtum

Mittlerweile dürfte selbst dem Vorstandsvorsitzenden bewusst sein, dass er sich böse geirrt hat. Kroos belehrt seither die FCB-Bosse eines Besseren und sammelt nebenbei Trophäen im Überfluss. Insgesamt dreimal gewann der 28-Jährige bisher die Champions League mit Real Madrid. Zahlen, von denen man an der Säbener Straße nur träumen kann.

Toni Kroos wäre fast bei Manchester United gelandet

Doch die Weltkarriere des Mittelfeldspielers hätte beinahe im Sommer 2013, also ein Jahr vor seinem Transfer nach Madrid, eine andere Richtung eingeschlagen. Denn der deutsche Nationalspieler soll sich offenbar schon intensiv mit einem Wechsel zu Manchester United befasst haben - inklusive mündlicher Zusage. „Wir haben vereinbart, dass Toni Kroos nach Manchester wechseln wird. Ich habe mich mit ihm und seiner Frau getroffen und wir waren uns einig, als er in München war“, enthüllt der damalige Manchester-Trainer David Moyes gegenüber dem Radiosender ‚Talksport‘.

Angesichts der sportlichen Erfolge in Madrid dürfte Kroos heilfroh sein, dass er letztendlich in der spanischen Hauptstadt gelandet ist.

