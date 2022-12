Torwart-Streit beim FC Bayern eskaliert: Neuer-Berater attackiert Nübel

Von: Christoph Klaucke

Teilen

Die Torhüter-Diskussion beim FC Bayern spitzt sich zu. Der Berater von Manuel Neuer geht auf Alexander Nübel los. Scheitert der Transfer am Torwarttrainer?

München – Wie geht es weiter beim FC Bayern auf der Torhüter-Position? Das ist die brennendste Frage, die den deutschen Rekordmeister in diesen Tagen umtreibt. Es muss dringend Ersatz für den verletzten Kapitän und Stammkeeper Manuel Neuer her.

Name: Alexander Nübel Geburtsdatum: 30. September 1996 (26 Jahre) Verein: AS Monaco (zur Leihe bis Sommer 2023) Position: Torhüter Marktwert: 10 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de)

FC Bayern: Neuer-Berater macht Nübel schwere Vorwürfe

Die Bayern haben eine Entscheidung über den Neuer-Ersatz gefällt und arbeiten an einer vorzeitigen Rückkehr des verliehenen Alexander Nübel. Doch dessen angeblich belastetes Verhältnis zu Torwarttrainer und Neuer-Intimus Toni Tapalovic könnte dem Transfer im Wege stehen.

Das bringt nun Neuers Berater auf die Palme, der schwere Vorwürfe gegen Nübel erhebt. Der Torwart-Streit beim FC Bayern eskaliert.

Alexander Nübel steht vor einer Rückkehr zum FC Bayern als Neuer-Ersatz. © Ulrich Wagner/Imago

Torwart-Frage beim FC Bayern: Neuer-Berater attackiert Nübel

„Warum ruft Alexander Nübel eigentlich nicht bei Manuel oder Toni Tapalovic einfach an und bespricht die Sachlage in aller Ruhe. Warum alles über die Öffentlichkeit?“, beschwerte sich Neuers Berater Thomas Kroth gegenüber Bild. „Die beiden kennen sich doch und außerdem waren es Tapalovic und Manuel, die frühzeitig dem FC Bayern die Empfehlung gaben, Nübel zu verpflichten. Sie haben also einen großen Anteil daran, dass Nübel 2020 zum FC Bayern wechselte.“

Hintergrund: Nübel kann sich mehreren Medienberichten zufolge eine Rückkehr zum FC Bayern unter dem Torwarttrainer Tapalovic nicht vorstellen. Die Beziehung gilt als zerrüttet. „Es gibt kein Verhältnis, weil beide keinen Kontakt haben und hatten“, sagte Nübel-Agent Stefan Backs dazu. Die Berater der beiden Torhüter beschießen sich mit Giftpfeilen und mittendrin ist der FC Bayern, der eine vernünftige und am besten für alle Seiten zufriedenstellende Lösung finden muss – eine Herkules-Aufgabe.

Wer verdient wie viel? Gehaltstabelle des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

FC Bayern: Scheitert der Nübel-Transfer an Neuers Torwarttrainer Tapalovic?

Doch auch Tapalovic selbst soll über die Aussagen der Nübel-Seite verwundert sein. Wie die Bild berichtet, war es der Gelsenkirchener, der den Ex-Schalker Nübel den Bayern-Bossen um Oliver Kahn empfohlen hatte. Auch beim Leihgeschäft mit Monaco hatte der 42-Jährige demnach seine Finger im Spiel und telefonierte mit dem damaligen Trainer Niko Kovac.

Nübel soll sich in der Anfangszeit bei Monaco sogar mit Tapalovic ausgetauscht haben, von Telefonaten und WhatsApp-Kontakt ist die Rede. Der 26-Jährige hatte zudem in einem Interview erklärt, dass er Feedback aus München nicht ständig brauche. Für eine München-Rückkehr stellen Nübel und AS Monaco Forderungen an den FC Bayern.

Torwart-Streit beim FC Bayern eskaliert: Neuer-Berater verwundert über Nübel

Welche Seite nun recht hat, ist schwer nachzuvollziehen. Fakt ist: Tapalovic ist Neuer-Vertrauter und bester Freund des Torhüters, die Beiden fahren sogar regelmäßig gemeinsam in den Urlaub. Neuers Trauzeuge dürfte seiner Nummer eins also loyal zur Seite stehen.

Das könnte zum Problem für Nübel werden, der Druck bei einer Rückkehr ins Bayern-Tor wäre ohnehin gewaltig. Umso wichtiger wäre es in dieser Phase eine Bezugsperson zu haben. Ein Torwarttrainer ist der wichtigste Ansprechpartner für einen Keeper. Vielleicht kommt aber alles ganz anders und der FC Bayern setzt als Neuer-Ersatz auf Plan B. (ck)