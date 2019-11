Kommentar zum Trainer-Aus beim FC Bayern: Einer muss den Kopf hinhalten

Die Ära von Niko Kovac beim FC Bayern München hat ein jähes Ende gefunden. Ob die spielerische Misere beim Rekordmeister wirklich am Trainer gelegen hat, wird sich jedoch erst noch zeigen, meint Hanna Raif.

Das erklärte Ziel von Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß war es, adäquate Nachfolger in der Chefetage des FC Bayern zu finden. Und wenn man die Trennung von Niko Kovac als Maßstab nimmt, muss man den beiden Herren gratulieren: Sie haben es geschafft! In der Presseerklärung wurde Hasan Salihamidzic mit folgenden Worten zitiert: „Ich erwarte jetzt von unseren Spielern eine positive Entwicklung und absoluten Leistungswillen, damit wir unsere Ziele für diese Saison erreichen.“ Logische Worte, passend zu Trainerentlassungen. So passend, dass man sie glatt schon mal gelesen hatte.

Am 28. September 2017 hat der FC Bayern das letzte Mal eine Trainerentlassungs-E-Mail geschickt, damals hatte es Carlo Ancelotti erwischt, einen Mann, der – wenn auch aus anderen Gründen – ebenso wenig zum FC Bayern passte wie nun Kovac. Damals wurde Rummenigge zitiert, wortgleich wie nun Brazzo. Für die PR-Abteilung mag das peinlich sein, es zeigt aber auch, wie diese Branche funktioniert. Schema F, die normalen Mechanismen greifen nach einer Trennung. Genau wie der öffentliche Reflex: Endlich ist der Trainer weg – endlich geht’s bergauf.

Nun steht die Mannschaft des FC Bayern München in der Pflicht

Bleibt man bei diesem, haben die Herren Rummenigge und Salihamidzic ja recht. Jetzt, da Kovac beim FC Bayern München Geschichte ist, steht die Mannschaft und nicht mehr der Trainer in der Pflicht, die Kurve zu kriegen. Die Herren Coutinho und Thiago zum Beispiel, die alle Freiheiten bekommen, sie aber nicht genutzt haben. Jerome Boateng, der Zweikämpfe cleverer bestreiten könnte. Oder Serge Gnabry, David Alaba und Joshua Kimmich, die beim 1:5 in Frankfurt mit individuellen Fehlern Gegentore einleiteten. Sie alle stehen exemplarisch für ein Team, in dem wenig bis gar nichts funktioniert. Ob wegen oder trotz Kovac, ob mit, gegen oder für ihn – das wird sich erst noch zeigen.

+ Hanna Raif kommentiert das Trainer-Aus beim FC Bayern. © Markus Schlaf

Einer musste den Kopf hinhalten, und ein Trainer ist leichter auszutauschen als eine Mannschaft. Doch genauso wenig wie man Kovac frei von Schuld sprechen darf, sollte man es mit den sogenannten Stars auf dem Rasen tun. Die Frage, ob dieses Bayern-Team gut genug ist, um die unter Hoeneß und Rummenigge eingeleitete Erfolgsära fortzuführen, ist noch nicht beantwortet.

