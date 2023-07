Bayern-Schützenfest gegen Rottach-Egern – FCB-Star bei Sabitzer-Show verletzt ausgewechselt

Von: Christoph Klaucke

Marcel Sabitzer erzielte im Testspiel des FC Bayern in Rottach-Egern fünf Tore in Folge. © David Inderlied/Imago

Der FC Bayern feiert im Trainingslager am Tegernsee gegen Rottach-Egern ein Schützenfest. Das erste Testspiel der neuen Saison im Ticker zum Nachlesen.

FAZIT: Der FC Bayern feiert einen Testspiel-Auftakt nach Maß und gewinnt standesgemäß mit 27:0 gegen den FC Rottach-Egern. Marcel Sabitzer war der Mann des Spiels, dem fünf Tore in Folge gelangen – eins schöner als das andere. Jamal Musiala und Mathys Tel waren in der ersten Halbzeit ebenfalls fünfmal erfolgreich. Überschattet wurde das Bayern-Schützenfest von der verletzungsbedingten Auswechslung von Eric Maxim Choupo-Moting.

FC Bayern – FC Rottach-Egern 27:0 (18:0)

Aufstellung FC Bayern 1. HZ: Ulreich - Mazraoui, Pavard, Upamecano, Davies - Laimer - Kimmich, Musiala - Sané, Tel, Gnabry Aufstellung FC Bayern 2. HZ: Schenk - Kabadayi, Sarr, Stanisic, Guerreiro - Sabitzer, Gravenberch, Goretzka - Mané, Coman, Choupo-Moting (56. Wanner) Tore: 1:0 Musiala (3.), 2:0 Gnabry (5.), 3:0 Davies (8.), 4:0 Gnabry (12.), 5:0 Musiala (13.), 6:0 Laimer (20.), 7:0 Tel (22.), 8:0 Tel (25.), 9:0 Mazraoui (27.), 10:0 Tel (28.), 11:0 Upamecano (31.), 12:0 Tel (34.), 13:0 Sané (35.), 14:0 Musiala (36.), 15:0 Tel (41.), 16:0 Musiala (42.), 17:0 Gnabry (43.), 18:0 Musiala (44.), 19:0 Sabitzer (49.), 20:0 Sabitzer (64.), 21:0 Sabitzer (65.), 22:0 Sabitzer (70.), 23:0 Sabitzer (72.), 24:0 Guerreiro (74.), 25:0 Gravenberch (84.), 26:0 Coman (86.), 27:0 Mané (90.)

90. Minute: 27:0 für den FC Bayern. Sadio Mané bekommt auch noch sein Tor, nach einem schönen Übersteiger schießt der Senegalese flach ein. Dafür gibt es eine Umarmung von Leon Goretzka. Kurz danach ist das Spiel aus.

86. Minute: 26:0 für den FC Bayern. Kingsley Coman erzielt seinen Treffer.

84. Minute: 25:0 für den FC Bayern. Gravenberch schlenzt das Leder ins rechte Eck.

82. Minute: Sabitzer fast mit dem nächsten Treffer, diesmal zieht er knapp vorbei.

74. Minute: 24:0 für den FC Bayern. Raphael Guerreiro trifft direkt beim Debüt.

73. Minute: Sadio Mané schießt fünf Meter vor dem Tor vorbei. Das war kläglich.

Sabitzer-Show nach der Pause: Leih-Rückkehrer trifft fünfmal am Stück

72. Minute: 23:0 für den FC Bayern. Sabitzer kann es auch mit der Hacke. Der Österreicher ist on fire.

70. Minute: 22:0 für den FC Bayern. Sabitzer trifft zum vierten Mal in Folge.

65. Minute: 21:0 für den FC Bayern. Sabitzer erzielt einen lupenreinen Hattrick. Guerreiro gab diesmal die Vorlage.

64. Minute: 20:0 für den FC Bayern. Wieder ist es Sabitzer, der auf Vorlage von Mané, trifft.

61. Minute: Nach einer Viertelstunde wird der 59-jährige Markus Dolenga von Rottach-Egern ausgewechselt. Der Oldie wollte unbedingt nochmal gegen die Bayern spielen.

60. Minute: Erst ein Bayern-Tor nach einer Viertelstunde. Im Gegensatz zur ersten Halbzeit ist das nach der Pause von den neuen Bayern etwas dünn. Trainer Thomas Tuchel dürfte alles andere als zufrieden sein. Die Hausherren verteidigen nun aber aufmerksamer und werfen sich leidenschaftlich in jeden Ball.

57. Minute: Sadio Mané scheitert aus kurzer Distanz und schießt links daneben.

FCB-Star verletzt ausgewechselt: Choupo-Moting plagen wieder Knieprobleme

56. Minute: Tuchel wechselt erneut. Nach nur zehn Minuten hat Eric Maxim Choupo-Moting schon wieder Feierabend und wird durch Paul Wanner ersetzt. Der Kameruner hält sich nach einem Zusammenprall mit dem gegnerischen Torwart das Knie und verlässt verletzungsbedingt den Platz.

49. Minute: 19:0 für den FC Bayern. Sadio Mané bringt den Ball von rechts in die Mitte, wo Marcel Sabitzer die Kugel über die Linie stochert.

46. Minute: Das Spiel in Rottach-Egern läuft wieder. Der FC Bayern hat die komplette Elf ausgewechselt. Choupo-Moting und Mané spielen nun im Angriff. Auch Neuzugang Raphael Guerreiro darf ran. Im Tor steht jetzt Youngster Johannes Schenk. Auch Bouna Sarr, der in der Innenverteidigung aushelfen muss, bekommt Einsatzzeit.

+++ Min-jae Kim ist bereits im Trainingslager des FC Bayern am Tegernsee angekommen. Der Südkoreaner absolvierte zunächst ein paar Runden auf dem Ergometer im Fitnessraum, bevor er sich zum Stadion am Birkenmoss machte, um seinen neuen Kollegen beim Testspiel gegen Rottach-Egern zuzusehen.

Schützenfest am Tegernsee: FC Bayern führt zur Pause 18:0

HALBZEIT: Der FC Bayern zeigt sich in der ersten Halbzeit in Bestbesetzung in Torlaune und schenkt den Lokalmatadoren aus Rottach-Egern 18 Treffer ein. In der Pause wird nun ordentlich durchgewechselt.

44. Minute: 18:0 für den FC Bayern. Musiala läuft am Torwart vorbei und schiebt ein.

43. Minute: 17:0 für den FC Bayern. Gnabry darf auch nochmal kurz vor der Pause.

42. Minute: 16:0 für den FC Bayern. Musiala erhöht.

41. Minute: 15:0 für den FC Bayern. Nach fünf Minuten ohne Treffer schlagen die Bayern wieder zu. Musiala marschiert über das halbe Feld und setzt Tel in Szene.

36. Minute: 14:0 für den FC Bayern. Im Minutentakt fallen jetzt die Treffer. Musiala legt nach. Der FC Rottach-Egern zeigt keinerlei Gegenwehr und muss einem wirklich leid tun.

35. Minute: 13:0 für den FC Bayern. Auch Leroy Sané darf sich in die Torschützenliste eintragen.

34. Minute: 12:0 für den FC Bayern. Das Dutzend ist voll! Tel trifft zum vierten Mal nach uneigennütziger Vorlage von Gnabry.

31. Minute: 11:0 für den FC Bayern. Jeder darf mal! Dayot Upamecano köpft nach einem Eckball an den Innenpfosten, von wo das Leder ins Tor springt.

28. Minute: 10:0 für den FC Bayern. Es wird zweistellig. Tel erzielt den Hattrick. Das Sturmjuwel wird von Musiala per Hacke in Szene gesetzt und zeigt keine Gnade.

27. Minute: 9:0 für den FC Bayern. Mazraoui schlenzt das Leder links oben ins Eck.

25. Minute: 8:0 für den FC Bayern. Tel wird von Musiala geschickt und der Torjäger schnürt seinen Doppelpack, indem er den Ball direkt am Torhüter vorbeilegt.

24. Minute: Thomas Tuchel scheint trotz des Schützenfests mit seiner Mannschaft unzufrieden. Auf der Bank lamentiert der Coach immer wieder und hat viel Redebedarf mit seinen Co-Trainern.

22. Minute: 7:0 für den FC Bayern. Jetzt ist der Knoten auch bei Mathys Tel geplatzt. Der 18-jährige Franzose fackelt nicht lange und vollstreckt flach ins Tor.

20. Minute: 6:0 für den FC Bayern. Konrad Laimer trifft direkt beim Debüt. Nach einem tollen Steckpass von Gnabry überlupft der österreichische Neuzugang den Torhüter.

17. Minute: Tel scheitert zum wiederholten Male im Duell mit Rottach-Egerns Torhüter Mario Weiß. Dem jungen Angreifer fehlt noch die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor.

13. Minute: 5:0 für den FC Bayern. Jamal Musiala dribbelt den Torwart aus und schnürt seinen Doppelpack. Rottach-Egern ist in der Anfangsphase komplett chancenlos. Die Bayern sind gierig auf Tore.

12. Minute: 4:0 für den FC Bayern. Serge Gnabry schnürt den Doppelpack. Musiala bereitet mustergültig vor.

8. Minute: 3:0 für den FC Bayern. Diesmal bereitet Sané über rechts vor und Davies schiebt ein.

5. Minute: 2:0 für den FC Bayern. Wieder geht es über die linke Seite von Davies. In der Mitte muss Serge Gnabry nur noch den Fuß hinhalten.

3. Minute: TOOOOOOOR für den FC Bayern. Jamal Musiala zieht von links in die Minute, lässt mehrere Gegenspieler aussteigen und trifft links unten ins Eck zum 1:0.

ANPFIFF

Update vom 18. Juli, 18.35 Uhr: Beide Teams machen zusammen noch ein Foto und klatschen sich herzlich ab. Gleich kann es losgehen.

Update vom 18. Juli, 18.32 Uhr: Der Anpfiff verzögert sich etwas, jetzt kommen die beiden Mannschaften aber auf den Platz.

Bayern-Aufstellung da: Neuzugang Laimer in der Startelf

Update vom 18. Juli, 18.26 Uhr: Die Aufstellung des FC Bayern ist da. Sven Ulreich steht im Tor. Konrad Laimer gibt sein Debüt im Bayern-Trikot. Leon Goretzka und Sadio Mané, die intern als Verkaufskandidaten gelten, sitzen wie erwartet nur auf der Bank.

Update vom 18. Juli, 18.23 Uhr: In wenigen Minuten dürfte die Aufstellung des FC Bayern kommen. Es ist zu erwarten, dass Trainer Tuchel die beiden Neuzugänge Konrad Laimer und Raphael Guerreiro direkt in die Startelf beordert.

Update vom 18. Juli, 17.53: Nach tz-Informationen soll sich Kim bereits im Trainingslager des FC Bayern am Tegernsee befinden und heute Abend sogar das Testspiel gegen Rottach-Egern ansehen.

FC Bayern macht kurz vor Testspiel Kim-Transfer perfekt

Update vom 18. Juli, 17.45 Uhr: Kurz vor dem Testspiel des FC Bayern gegen Rottach-Egern, als alles mit der Aufstellung rechnete, gaben die Münchner den Transfer von Min-jae Kim offiziell bekannt. Der 26-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2028 und kostet dem Vernehmen nach 50 Millionen Euro, da die Bayern von der Ausstiegsklausel gebraucht machten. Beim Rekordmeister soll Kim die Lücke schließen, die Lucas Hernandez hinterlassen hat. Nach tz-Informationen wird Kim am Freitag offiziell vorgestellt.

Vorbericht: Rottach-Egern – Der Ball rollt wieder. Der FC Bayern bestreitet am Dienstagabend, um 18.30 Uhr, sein erstes Testspiel für die kommende Saison. Während des Trainingslagers am Tegernsee treffen die Münchner auf den heimischen Klub FC Rottach-Egern.

Schützenfest erwartet: FC Rottach-Egern spielt nur in der Kreisklasse

Der FC Bayern riegelt seine Stars rund um das Trainingslager am Tegernsee ab, bei der Partie im Stadion am Birkenmoos gegen den FC Rottach-Egern können die Fans vor Ort ihre Stars aber live in Aktion sehen. Auch auf den sozialen Kanälen des FC Bayern wird das Testspiel übertragen.

Der FC Rottach-Egern ist in der Kreisklasse zu Hause, mehr als eine Trainingseinheit unter Wettkampfbedingungen dürfte das Duell für den Deutschen Meister also nicht sein. Vielmehr wird ein Schützenfest erwartet. Im August 2019 feierten die Bayern einen 23:0-Kantersieg, als Corentin Tolisso einen Viererpack schnürte. Im Jahr zuvor gelangen dem Außenseiter beim 2:20 immerhin zwei eigene Treffer.

Trainingslager am Tegernsee: FC Bayern bestreitet erstes Testspiel

Sportlich hat die Partie also keine allzu große Aussagekraft. Nach den ersten Trainingstagen gilt es für Trainer Thomas Tuchel darum, die Belastung seiner Stars überlegt zu steuern.

Das heißt aber nicht, dass im Trainingslager oder der Partie gegen Rottach-Egern kein Zug im Bayern-Spiel drin sein wird. Tuchel hat mit seinen Ansagen, als er beispielsweise Sadio Mané und Leon Goretzka angezählt hat, bereits die Konkurrenzsituation verschärft. Seine Aufstellung und Wechsel könnten als nächster Fingerzeig in diese Richtung interpretiert werden.

FC Bayern gegen FC Rottach-Egern heute im Live-Ticker: Neuer und Müller nicht fit

Kapitän Manuel Neuer, der sich noch im Aufbautraining nach Verletzung befindet, und Thomas Müller, der aus dem Trainingslager mit Hüftproblemen abgereist ist, werden dem FC Bayern gegen Rottach-Egern fehlen. Zwei anderen Profis hatte Tuchel die Reise ins Trainingslager sogar verboten.

Mit der Verpflichtung von Christoph Freund als neuem Sportdirektor ist dem FC Bayern dagegen neben dem Platz ein echter Transfer-Coup gelungen. Verfolgen Sie das erste Testspiel der Saison zwischen dem FC Bayern und dem FC Rottach-Egern heute, um 18.30 Uhr, hier im Live-Ticker. (ck)