40 Millionen! Wechsel von Renato Sanches offenbar perfekt

München - Aus einem Transfergerücht scheint Realität zu werden: Renato Sanches hat offenbar einen neuen Arbeitgeber und verlässt den FC Bayern. Der deutsche Rekordmeister profitiert finanziell.

News vom 26. Juli 2017

Auf der Pressekonferenz in Singapur sagte Carlo Ancelotti noch, dass eine Entscheidung über die Zukunft von Renato Sanches erst in einigen Tagen fallen soll. Doch offenbar geht nun alles ganz schnell. Wie die französische L‘Equipe berichtet, sind sich der FC Bayern und der AC Mailand über einen Wechsel des jungen Portugiesen einig geworden. Demnach unterschreibt der Europameister bei den Rossoneri einen Vierjahresvertrag. Der Abgang des Mittelfeldspielers wird dem FC Bayern laut des Berichts mit einer Ablösesumme von rund 40 Millionen Euro versüßt.

News vom 16. Juli 2017

Vor dem China-Trip bestätigte Karl-Heinz Rummenigge das Interesse des AC Mailand an Renato Sanches. „ Ich habe aber den Eindruck, dass der AC Mailand nicht bereit ist, die wirtschaftlichen Vorstellungen zu erfüllen. Es ging da um ein Leihgeschäft. Wenn wir der Meinung sind, er bekommt hier nicht genug Zeit zum Spielen, sind wir bereit ihn auszuleihen oder im Zweifelsfall abzugeben. Er ist ein Spieler, der jetzt einfach kontinuierlich Fußball spielen muss.“

Rummenigges Sanches-Fazit fällt hart aus: „In dem einen Jahr, speziell in der Rückrunde, hat er zu wenig gespielt. Das lag aber nicht am Trainer, sondern an ihm selber.“

News vom 15. Juli 2017

Neben seinem Ex-Klub Benfica Lissabon, dem FC Barcelona und Juventus Turin soll jetzt ein weiterer Verein an Renato Sanches interessiert sein. Wie die portugiesischen Zeitung Record berichtet, meldet der AC Mailand Interesse an dem Bayern-Youngster an. Und die im Raum stehende Ablösesumme lässt aufhorchen: Nach einer zweijährigen Ausleihe soll Milan bereit sein, für Sanches 47 Millionen Euro nach München zu überweisen.

Das erinnert an das Leihgeschäft der Bayern mit James Rodriguez und Real Madrid. Der ehemalige Champions-League-Sieger aus Norditalien ist im Kaufrausch, hat schon 170 Millionen Euro in neue Spieler investiert.

News vom 14. Juli 2017

Nachdem Karl-Heinz Rummenigge eine Leihe von Renato Sanches angedeutet hatte, gibt es nun offenbar einen ersten Interessenten. Wie die portugiesische Zeitung A Bola auf ihrem Online-Portal berichtet, soll Sanches‘ Ex-Klub Benfica Lissabon an einer Rückholaktion des 19-Jährigen interessiert sein.

Benfica-Präsident Luís Filipe Vieira soll laut der Zeitung bereits die ersten Schritte eingeleitet haben, um den Portugiesen zurück ins Estadio da Luz zu holen. Laut A Bola steht eine Leihe im Raum. Da das junge Talent vor allen Dingen Spielzeit benötigt, könnte eine Leihe natürlich Sinn ergeben. Ob es Sanches‘ Eingewöhnung allerdings förderlich ist, wenn er nach nur einem Jahr in Deutschland wieder in die portugiesische Heimat zurückkehrt, darf zumindest bezweifelt werden.

News vom 10. Juli 2017

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge hat angedeutet, dass Renato Sanches in der neuen Saison tatsächlich verliehen werden könnte. „Er hat kein gutes erstes Jahr gehabt. Jetzt ist es wichtig, dass er in einer gewissen Kontinuität spielt“, sagte Rummenigge anlässlich der Präsentation von Neuzugang Corentin Tolisso. Allerdings sind die Transferplanungen bei den Bayern noch nicht abgeschlossen, weshalb über die kurzfristige Zukunft des Portugiesen noch nicht entschieden werden kann. Rummenigge machte aber deutlich, dass der Spieler auf jeden Fall öfters zum Einsatz kommen soll als in der Vergangenheit - egal ob bei Bayern oder anderswo. „Wir werden uns Gedanken machen, ob es sinnvoll ist, ihn hierzubehalten. Oder ob wir ihn verleihen, um ihm Einsatzminuten zu geben. Die braucht er dringend. Vor allem nach dem ersten Jahr, das für beide Seiten nicht befriedigend verlief.“

News von 26. Juni 2017

Neue Wende in Sachen Zukunft von Renato Sanches: Wie der kicker in seiner aktuellen Ausgabe schreibt, scheint der FC Bayern München keinen interessierten Verein zu finden, der bereit ist, die geforderte Ablöse von mindestens 35 Millionen Euro zu investieren. Für diese Summer erwarb der Rekordmeister den jungen Europameister vor einem Jahr von Benfica Lissabon - und will laut kicker kein Verlustgeschäft machen. Daher scheint eine Leihe des talentierten Mittelfeldspielers am wahrscheinlichsten.

Und was möchte der 19-Jährige selbst? Gegenüber der portugiesischen Zeitung Record äußerte sich Sanches mit folgenden Worten: "Prinzipiell werde ich bei Bayern bleiben. Natürlich ist Bayern München ein großartiger Verein und ich genieße es wirklich, hier zu sein." Doch trotz seines noch jungen Alters kennt Sanches natürlich die Gesetze des Profifußballs und gibt sich realistisch: „Falls ich nicht bei Bayern bleibe, werde ich auch nicht entmutigt sein. Ich werde weiterhin und wie gewohnt arbeiten."

News von 23. Juni 2017

Der FC Bayern München hat den Youngster Renato Sanches (19) offenbar mit einem Preisschild versehen. Wie der kicker berichtet, wollen die Bayern den Portugiesen bei einem Angebot von 30 Millionen Euro ziehen lassen. Laut dem italienischen Portal Megaset Premium soll Juventus Turin dem deutschen Rekordmeister bereits ein Angebot unterbreitet haben. Juve will Sanches angeblich für zwei Jahre ausleihen, mit anschließender Kaufoption. In wenigen Tagen dürfte auch der Transfer von Douglas Costa vom FC Bayern zu Juventus Turin über die Bühne gehen.

Erst im vergangenen Sommer wechselte Sanches für 35 Millionen Euro von Benfica Lissabon an die Isar. Im Oktober wurde der Portugiese anschließend noch mit dem Golden Boy-Award ausgezeichnet. Bei den Bayern konnte er sich davon wenig kaufen, dort verbrachte das 19-Jährige Talent die meiste Zeit auf der Bank. Bisher galten Olympique Marseille und Monaco als potenzielle Leih-Ziele für den Europameister.

News von 13. Juni 2017

Jetzt interessiert sich offenbar der FC Barcelona für Renato Sanches. Nach Informationen des spanischen Portals diariogol.com soll Jorge Mendes, der Berater des Nachwuchskickers, bei Barça angeklopft haben. Der Verein sei, wie die englische Sun berichtet, nicht unbedingt abgeneigt. Die Transfergerüchte über Sanches, der beim FC Bayern noch außen vor ist und seine Eigenschaften vermissen lässt, weiten sich damit aus. Spekuliert wird, dass Bayern den Portugiesen bei einem entsprechenden Angebot eines anders Klubs ziehen lassen könnte.

Barça-Boss Ernesto Vlaverde sei anscheinend auf der Suche noch jungen Talenten, die den Kader verstärken. Sanches sei - anders als Liverpools Philippe Coutinho oder PSG-Star Marco Verratti - eine günstigere Option. Neben Barça würde, wie sport.de schreibt, auch Manchester United mit Sanches ins Gespräch gekommen sein. Der Teammanager José Mourinho gilt als großer Fan des Mittelfeldspielers. Bereist 2016 habe der ManUnited-Manager versucht, Sanches zu locken.

Denkbar wäre auch, das Sanches aus München verliehen wird, was der FC Bayern angeblich bevorzugen würde. Der Portugiese dagegen betonte jüngst, dass er sich an der Säbener Straße wohlfühle und hier „an der Seite von vielen Weltklasse-Spielern“ bleiben wolle. Er könne hier vieles lernen, besonders von dem Mittelfeldexperten wie „Arturo Vidal, Xabi Alonso oder Thiago Alcántara", zitiert die Sun den jungen Portugiesen. Bayern-Coach Carlo Ancelotti selbst sagt, dass Sanches definitiv nächste Saison in München sein werde.

News vom 25. Mai 2017

Renato Sanches steht bereits bei einigen europäischen Spitzenvereinen auf dem Zettel, nun kommt ein weiteres Angebot für den Portugiesen dazu. Juventus Turin hat die Entwicklung des Europameisters wohl genau beobachtet und die Fühler nach Sanches, wie die italienische Corrierre dello Sport berichtet. Der Champions-League-Finalist bekommt dabei allerdings Konkurrenz aus England.

News vom 11. Mai 2017

Der FC Bayern ist kein Verein, der sich einfach trennt von Spielern, die er nicht mehr gebrauchen kann. Doch wenn ein Profi unbedingt wegmöchte, weil er keine Zukunft mehr sieht beim Rekordmeister, werden ihm in der Regel keine Steine in den Weg gelegt. Aus dem aktuellen Kader der Münchner trifft dies allerdings nur auf sehr wenige Akteure. Einer von ihnen soll Renato Sanches sein. Wie der kicker in seiner aktuellen Ausgabe unter Berufung auf Stimmen in der Szene berichtet, könne der portugiesische Mittelfeldmann den Verein verlassen, sollte sich ein Abnehmer finden, der Bayerns bislang getätigte Investitionen ausgleicht: Heißt: Findet sich ein Interessent, der bereit ist, 35 Millionen Euro an die Säbener Straße zu überweisen - diese Ablösesumme zahlte der FC Bayern an Sanches‘ Ex-Klub Benfica Lissabon - , darf Sanches gehen.

News vom 10. Mai 2017

Mit dem Verleihen seiner Spieler hat der FC Bayern in der jüngeren Vergangenheit einige gute Erfahrungen gemacht. Philipp Lahm (beim VfB Stuttgart), David Alaba (bei der TSG 1899 Hoffenheim) und Toni Kroos (bei Bayer Leverkusen) sammelten Erfahrung und Spielpraxis, bevor sie an die Säbener Straße zurückkehrten und zu Weltstars aufstiegen. Kein Wunder also, dass auch im Fall von Renato Sanches eine Leihe eine Möglichkeit wäre, um dem jungen Portugiesen mehr Einsatzmöglichkeiten zu verschaffen. Neben Olympique Marseille und der AS Monaco hat nun offenbar auch Inter Mailand die Fühler nach dem 19-Jährigen ausgestreckt. Das berichtet die italienische Webseite tuttomercatoweb.com. Demnach haben die Verantwortlichen der Nerazzurri den deutschen Rekordmeister wegen einer Leihe im Sommer kontaktiert. Wie Hoeneß, Rummenigge und Co. darauf reagiert haben, wird leider nicht berichtet.

Renato Sanches: Zwei Top-Klubs haben FCB-Sorgenkind auf der Liste

Für Renato Sanches läuft es beim FC Bayern München noch nicht wirklich nach Wunsch. Der Portugiese gilt als Riesen-Talent, bleibt aber bislang noch weit hinter den Erwartungen vieler FCB-Anhänger zurück. Der Europameister wirkt meist engagiert, agiert dabei aber zu fahrig und zu unkonzentriert - was meist in Fehlpässen oder Ballverlusten endet.

Zuletzt hatte United-Trainer Jose Mourinho die Entwicklung des 19-Jährigen beim FC Bayern kritisiert: „Es gibt da ein portugiesisches Kind, Renato Sanches, das Europameister ist. Aber er spielt bei Bayern München nicht.“ Und weiter: „Das letzte Spiel, das er spielen durfte, haben sie gegen Hoffenheim verloren“, so „The Special One“.

Sanches-Ausleihe: Monaco und Marseille offenbar interessiert

Der Youngster war vor der Saison für die immens hohe Ablösesumme von 35 Millionen Euro von Benfica Lissabon zum deutschen Rekordmeister gewechselt - auch daraus ergeben sich die - bislang noch unerfüllten - hohen Erwartungen. Ein kleines Schlammassel - doch verkaufen wird der FC Bayern seinen Rohdiamanten sicherlich nicht.

Daher bietet sich bei Sanches augenscheinlich eine Leihe an. Und für eine eben solche gibt es offenbar bereits zwei Interessenten. So berichtet der TV-Sender BeIn-Sports, dass sowohl der Champions-League-Halbfinalist AS Monaco, als auch der derzeitige französische Tabellensechste Olympique Marseille an einer Leihe des Portugiesen ab Sommer 2017 interessiert sein sollen.

Für den FC Bayern wäre eine solches Ausleihe mit Sicherheit eine Überlegung wert - sofern der jeweilige ausleihende Klub dem Europameister ausreichend Spielzeit garantieren könnte. Ob das bei den beiden Top-Klubs aus Frankreich der Fall sein würde, scheint aber zumindest fraglich zu sein.

