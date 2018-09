Back-up für Lewandowski? FC Bayern München beobachtet Sturm-Talent aus Angola

Medienberichten zu Folge beobachtet der FC Bayern München ein Sturm-Talent aus der portugiesischen Liga. Der 22-Jährige Mittelstürmer wäre als Back-up für Robert Lewandowski denkbar.

Lissabon - Die Suche nach einem Ersatz für Weltklasse-Stürmer Robert Lewandowski war das große Transfer-Unterfangen der vergangenen Saison in München. Nachdem mehrere internationale Stars in Verbindung mit dem FC Bayern gebracht wurden, entschieden sich die Münchner dann im Winter für die Verpflichtung eines alten Bekannten - Sandro Wagner.

Wagner noch ohne Liga-Einsatz - Bayern beobachtet Sturm-Talent

Doch der gebürtige Münchner steht mit knapp 31 Jahren schon eher im Herbst seiner Fußball-Karriere und wurde in der laufenden Saison noch nicht wirklich von Bayern-Trainer Niko Kovac berücksichtigt. Gegen Hoffenheim saß Wagner 90 Minuten lang auf der Bank und in Stuttgart fehlte der Stürmer komplett im Kader des Rekordmeisters. Suchen die Bayern etwa schon wieder nach einem Ersatz für ihren Lewandowski-Ersatz?

Gut möglich, denn nach einem Bericht des portugiesischen Portals A Bola hat der amtierende Deutsche Meister ein Auge auf Gelson Dala von Sporting Lissabon geworfen. Der 22-jährige Mittelstürmer, der noch bis 2019 an Liga-Konkurrent Rio Ave FC ausgeliehen ist, steht demnach im Fokus mehrerer europäischer Top-Klubs. Unter anderem beim FC Liverpool und eben beim FC Bayern München.

Ausstiegsklausel bei 60 Millionen: Sporting-Youngster Gelson Dala

Dala traf in der laufenden Saison schon zweimal in vier Ligaspielen für seinen Klub und auch in der Europa-League-Qualifikation war der Angolaner erfolgreich. Der mit 1,75 Meter für einen Mittelstürmer eher kleine Spieler würde bei einem Transfer jedoch ein großes Loch in das Budget des FC Bayern München reißen.

Trotz seines jungen Alters hat der portugiesische Hauptstadtklub Dala mit einer Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro versehen, welche die Bayern zahlen müssten, wenn man den Youngster vor dem Auslaufen seines Vertrages im Jahr 2022 verpflichten will. Dass man in München eine solch hohe Summe für ein vergleichsweise unbeschriebenes Blatt wie Gelson Dala ausgeben würde, ist jedoch eher als unwahrscheinlich einzustufen.

fd