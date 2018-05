Alaba doch zu Real? Dieses Interview lässt aufhorchen

Bleibt David Alaba dem FC Bayern München treu, oder verlässt der Österreicher den Rekordmeister? Vater George Alaba befeuert Gerüchte über einen Wechsel zu Real...

News vom 19. Mai 2018

Es wird nicht ruhig um David Alaba! Zuletzt hatte es geheißen, der Außenverteidiger bleibe sicher beim FC Bayern - aber ausgerechnet Alabas Musikervater und Berater George hat der Gerüchteküche nun in einem Interview mit der spanischen Zeitung As neues Futter gegeben. „Wir werden sehen, was im Sommer passiert“, sagte George Alaba in dem Gespräch vieldeutig. Und fügte ganz nonchalant hinzu: „Jeder weiß, dass Real Madrid wirklich interessiert ist, das ist kein Geheimnis.“

Klar machte George Alaba auch, dass die Fans wohl noch etwas länger auf eine Entscheidung werden warten müssen. „Jetzt, in diesem Moment, gibt es nichts zu sagen. Er muss abwarten bis zum Ende der Saison.“

News vom 9. Mai 2018

Was wurde nicht alles spekuliert, wohin es David Alaba nach dieser Saison verschlagen könnte. Ganz Europa baggerte offenbar am Linksverteidiger, sogar von einem Mega-Tausch zwischen dem FC Bayern und dem FC Barcelona war die Rede. Doch nun soll feststehen: David Alaba, dessen Vertrag beim Rekordmeister noch bis 2021 läuft, wird den FC Bayern nicht verlassen. Das berichtet die SportBild. Ein Wechsel des 25-Jährigen zu einem anderen Klub soll laut des Sportmagazins ausgeschlossen sein.

„Wir werden wieder aufstehen“, sagte David Alaba nach dem Aus in der Königsklasse gegenüber der SportBild. „Nächste Saison wollen wir gemeinsam in der Champions League wieder angreifen.“ Gemeinsam - das impliziert auch David Alaba. Eine Aussage, die darauf schließen lässt, dass der Österreicher auch in der nächsten Saison im Dress der Roten spielen wird.

News vom 9. April 2018

Der Mega-Tausch zwischen dem FC Barcelona und dem FC Bayern München galt ohnehin nicht als der allerwahrscheinlichste Transfer des Sommers. Nun wird er scheinbar noch unrealistischer. Das ursprüngliche Gerücht fußte auf der Annahme, Andre Gomes wolle den FC Barcelona im Sommer auf jeden Fall verlassen. Grund dafür waren die geringen Spielanteile des Portugiesen. Nun hat sich Gomes aber nach der Partie gegen CD Leganés laut fussbaltransfers.com geäußert: „Für mich ist es ein Traum, bei Barca zu spielen. Es ist der Klub, den ich am meisten liebe. Ich werde mein Bestes geben, um hier zu bleiben und die Ziele zu erreichen.“

Das klingt nun nicht wirklich so, als ob der Portugiese die Katalanen im Sommer verlassen wird. Gut für den FC Bayern, dem David Alaba damit noch sicherer erhalten bleiben wird.

Alaba in ganz Europa begehrt

München - David Alaba ist ein polyvalenter Spieler, zählt auf der Position des Linksverteidigers zu den besten der Welt und ist gerade einmal 25 Jahre alt. Für den FC Bayern München dabei besonders erfreulich: Sein Vertrag läuft noch bis 2021 - kein Grund also für den Rekordmeister, David Alaba frühzeitig gehen zu lassen.

Das aber schreckt die Top-Klubs aus Spanien scheinbar nicht ab. Bereits seit Oktober 2017 ranken sich immer wieder Gerüchte um den Österreicher. So soll Real Madrid nach Informationen von Sport1 ein Angebot über 65 Millionen Euro für den Ösi-Nationalspieler abgegeben haben, wenig später habe dann laut AS auch der FC Barcelona über eine Verpflichtung nachgedacht.

Barcelona will angeblich Andre Gomes gegen David Alaba tauschen

Wird das nun die "neue Herausforderung" und der "nächste Schritt", wovon Alaba erst vor kurzem in einem Interview gesprochen hatte? Laut dem spanischen Sport-Portal donbalon ist das zumindest möglich: Denn laut deren Bericht soll der FC Barcelona weiter ernsthaft mit dem Gedanken einer Verpflichtung Alabas spielen und dafür sogar bereit sein, einen Mega-Tausch durchzuführen.

So sei der zentrale Mittelfeldspieler Andre Gomes ein geeigneter Tausch-Kandidat. Der Portugiese soll sich bei den „Blaugrana“ nicht wirklich wohl fühlen, die Zeit bei Barca sei gar eine „Qual“ für den 24-Jährigen. Daher möchten die Katalanen Gomes nutzen, um dem FC Bayern einen Wechsel von Alaba per Mega-Tausch schmackhaft zu machen - so berichtet es donbalon.

David Alaba zum FC Barcelona: Wie wahrscheinlich ist der Mega-Tausch?

Außerdem wolle man Real-Präsident Florentino Pérez ein Schnippchen schlagen, der den jungen Österreicher wohl gerne nach Madrid holen würde. Alaba sei einem Wechsel in die spanische Primera División nicht abgeneigt, habe aber keine Präferenz zwischen Real und Barca: Er soll geneigt sein, einfach das beste Angebot anzunehmen, so donbalon. Ob Barca bei einem etwaigen Tausch noch eine Ablösesumme bieten würde, verrät der Bericht nicht. Sollte dem aber nicht so sein, so dürften die „Blaugrana“ erleben, dass man in München für ein solches Tausch-Angebot noch nicht einmal den Hörer abnehmen würde. Der Marktwert von Andre Gomes liegt bei gerade einmal 15 Millionen Euro - David Alaba ist dagegen 50 Millionen Euro wert (Zahlen von transfermarkt.de). Ein solcher Tausch ist also mehr als unwahrscheinlich.

Außerdem: David Alaba hat sich erst Anfang März in Kirchberg im Bezirk Kitzbühel ein 3,5 Millionen Euro teures, ca. 380 Quadratmeter großes Penthouse gekauft. Der Clou dabei: Alaba muss aufgrund des unterzeichneten Kaufvertrages - solange er die Immobilie besitzt - seinen Lebensmittelpunkt in Tirol haben. Damit ist ein Wechsel des frisch gebackenen Meisters noch unwahrscheinlicher.

