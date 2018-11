Berater plaudert über Interesse des FC Bayern: 18-jähriges Abwehr-Talent wohl auf der Liste

Der FC Bayern steckt in der Krise, überall ist das Wort „Umbruch“ zu hören. Deshalb häufen sich auch die Transfergerüchte an der Säbener Straße. Das Neueste davon: Ein französischer U20-Nationalspieler.

München - Selten geht ein Spielerberater zum Radio, um Plattitüden loszuwerden. Fast immer, wenn einer der Berater ein Interview gibt, hat er eine klare Agenda - und eine oft großspurige Ankündigung zu machen. So auch diesmal: Die Äußerungen des Franzosen Bruno Satin lassen aufhorchen. Es geht um eines seiner Talente und die Verbindungen zu Napoli, Schalke 04 - und dem FC Bayern.

"Es ist noch nichts klar, aber Bayern München und Schalke 04 gehören auch zu den Interessenten", sagte Satin dem italienischen Sender „Radio Kiss Kiss“. Gemeint war sein Klient Jean-Clair Todibo, an dem auch mehrere italienische Vereine dran sein sollen. Wenn man Satin Glauben schenken darf, bekommen diese nun Konkurrenz vom amtierenden deutschen Meister.

Gerücht um Interesse vom FC Bayern: Todibo ist U20-Nationalspieler

Der 18-jährige Todibo ist seit diesem Jahr Stammspieler beim französischen Erstligisten FC Toulouse. Der Innenverteidiger gehört außerdem zum Kader der französischen U20-Auswahl, gemeinsam etwa mit Dan-Axel Zagadou von Borussia Dortmund oder Evan N‘Dicka von Eintracht Frankfurt. Zu internationaler Bekanntheit brachte er es allerdings noch nicht. Sein Verein stellt außerdem die viertschlechteste Defensive der Ligue 1.

Was genau an dem Gerücht dran ist, ist noch im Unklaren. Möglich ist es auch, dass Satin lediglich den Marktwert von Todibo in die Höhe treiben will. Fakt ist jedoch: Bedarf hätte der FC Bayern durchaus.

Javi Martinez und Jerome Boateng womöglich Opfer des Umbruchs beim FC Bayern

Nur drei Innenverteidiger hat der Verein aktuell im Kader, einer davon - Jerome Boateng - liebäugelt schon seit Monaten mit einem Abschied aus München. Auch die Aktien von Javi Martinez, der die Position ebenfalls spielen könnte, scheinen in München derzeit nicht gut zu stehen. Dazu plant der FC Bayern ohnehin einen radikalen Umbau zur neuen Saison: Das Gesicht der Mannschaft solle sich total verändern, hatten die Vereinsbosse kürzlich angekündigt.

So lassen sich auch die immer hartnäckigeren Gerüchte um Fünf-Tore-Mann Luka Jovic oder Weltmeister Benjamin Pavard erklären. An Geld dürfte es den Bayern jedenfalls nicht mangeln, über 650 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftete der Verein in der vergangenen Saison. Todibo wäre da eher ein kleiner Fisch: Vier Millionen beträgt sein Marktwert gemäß transfermarkt.de.

Es lässt sich nur spekulieren, ob er den Ansprüchen des FC Bayern genügen könnte. Fest steht: Gebrauchen könnten die Bayern einen neuen Innenverteidiger. Dass Spieler und Berater Interesse haben, ist anzunehmen. Ob auch die Roten tatsächlich an ihm dran sind, steht noch in den Sternen.

