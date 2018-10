Kommt er für 60 Millionen zum FCB? Englischer Top-Klub hat offenbar auch Interesse

Der FC Bayern ist auf der Suche nach einem langfristigen Erben für die alternden Flügel Franck Ribéry und Arjen Robben. Ein möglicher Kandidat kommt aus Rom. Nun hat wohl auch ein englischer Verein Interesse.

Update vom 21. Oktober - 13.35 Uhr: Bayern bekommt wohl Konkurrenz

Nach dem kolportierten Interesse des FC Bayern München an Cengiz Ünder von der AS Rom bekommt der deutsche Rekordmeister nun offenbar Konkurrenz aus England. Wie der Sunday Express berichtet, soll auch der FC Arsenal an dem türkischen Offensiv-Mann interessiert sein. Laut dem Bericht der englischen Zeitung haben die „Gunners“ im Rennen um das Talent sogar die Pole-Position inne.

Aufgrund einer Weiterverkaufsklausel im Vertrag soll die Roma 52 Millionen Pfund (umgerechnet etwa 59 Millionen Euro) fordern - denn Ünders Ex-Verein Istanbul Basaksehir soll 20 Prozent der Ablöse bei einem Weiterverkauf erhalten. Die englische Zeitung beruft sich bei ihrem Bericht auf die vereinsnahe Website forzaroma. Sollte der FC Bayern tatsächlich Interesse an Cengiz Ünder haben, dürfte - ganz gleich welche Vereine sonst noch Interesse zeigen - ein ordentlicher Batzen Geld fällig werden.

Präsident von Ex-Klub bestätigt Bayern-Interesse an Cengiz Ünder

Update vom 15.10. um 11.59 Uhr

München - Bereits vor zwei Wochen berichteten italienische Medien über das Interesse des FC Bayern München an Cengiz Ünder vom AS Rom. Nun wurde dieses Gerücht bestätigt. „Bayern beobachtet Cengiz seit langem. Alles, was ich sagen kann ist, dass er für viel Geld gehen könnte“, sagte Mehmet Özkan der Gazzetta dello Sport. Der 63-Jährige ist Präsident des türkischen Zweitligisten Altınordu Izmir, Ünders Jugend-Klub, für den der 21-Jährige bis 2016 auflief.

Der junge Türke macht aktuell mit starken Leistungen für die Roma in der Serie A und der Champions League auf sich aufmerksam. In München könnte der Linksfuß Arjen Robben (34) beerben, dessen Zeit beim deutschen Rekordmeister sich langsam aber sicher dem Ende zuneigt.

Was den Bayern allerdings etwas bitter aufstoßen dürfte, ist der Preis. 60 Millionen Euro sollen die Römer für den Flügelflitzer verlangen. Ünders Vertrag läuft noch bis 2022.

FC Bayern München: 60 Millionen für Robben-Ersatz?

News vom 06.10. um 16.25 Uhr

Die Mini-Krise des FC Bayern München - für einige Beobachter ist sie auch ein Zeichen dafür, dass viele der etablierten Stammkräfte ihren Zenit überschritten haben. Nun soll einer in den Fokus der Bayern-Bosse geraten sein, der das bisherige Beuteschema (jung, talentiert, aber billig - siehe Leon Goretzka und Serge Gnabry) durchbricht: Cengiz Ünder von AS Rom soll bis zu 60 Millionen Euro kosten und im Idealfall Arjen Robbens Nachfolger werden.

Cengiz Ünder wie Robben: Linksfuß mit Hang zum rechten Flügel

Das berichtet das italienische Fußballportal CalcioMercato. Die Bayern sind demnach stark an Cengiz Ünder interessiert und sollen auch bereit sein, viel Geld vom berühmten Festgeldkonto locker zu machen. Ünder ist 21 Jahre alt und kommt wie Robben als Linksfuß bevorzugt über Rechts. Robben ist 34 - seine Zeit in München ist vielleicht nach dieser Saison zu Ende.

Der 13-fache türkische Nationalspieler ist noch bis Juni 2022 an die Roma gebunden. Laut Transfermarkt.de beträgt sein Marktwert aktuell 27 Millionen Euro. 2017 kostete Ünder noch 13,4 Millionen, als er von Basaksehir nach Italien wechselte.

Zuletzt machte er auf der großen Bühne Champions League auf sich aufmerksam: Gegen Viktoria Pilsen erzielte er einen Treffer und bereitete zwei weitere vor, Rom gewann am Ende mit 5:0.

Cengiz Ünder zum FC Bayern? Konkurrenz aus der Bundesliga und aus England

Allerdings haben die Bayern bei Ünder Konkurrenz: Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund soll ebenfalls Interesse an Ünder haben, genauso wie einige internationale Top-Klubs. Genannt werden hier der FC Arsenal und Manchester City mit Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola.

Auf den Außenpositionen haben die Bayern aktuell Handlungsbedarf: Kingsley Coman ist erneut verletzt, Talent Alphonso Davies (kommt im Winter) soll perspektivisch aufgebaut werden.

