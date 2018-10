Französischer Nationalspieler für 60 Millionen angeblich im Bayern-Fokus

Der FC Bayern München soll Interesse an einem französischen Nationalspieler haben - nachdem Jürgen Klopp und der FC Liverpool im Sommer abblitzten.

Update vom 10. Oktober 2018

Nabil Fekir bleibt im Fokus des FC Bayern. Das will die Sport Bild erfahren haben. Laut dem Fachmagazin war Bayern-Chefscout Laurent Busser in der Champions League beim Spiel von Fekirs Klub Olympique Lyon gegen Donezk (2:2 am 2. Oktober) auf der Tribüne und beobachtete den 25-Jährigen, der laut transfermarkt.de einen Marktwert von 60 Millionen Euro haben soll.

Fekir überzeugte: Er lieferte einen Assist. Der Franzose kann auch auf dem Flügel agieren, wo der FC Bayern aktuell dringenden Bedarf hat. Dort suchen die Bayern Ersatz für die Altstars Arjen Robben (34) und Franck Ribery (35). Fekirs Vertrag in Lyon läuft bis zum Jahr 2020. Ein Sommer-Wechsel zum FC Liverpool war nicht zustande gekommen.

Update vom 8. Juni 2018

Die Zukunft von Nabil Fekir von Olympique Lyon scheint entschieden zu sein. Einem Bericht der französischen L'Equipe zufolge soll sich der 24-jährige Mittelfeldspieler zu einem Wechsel zum FC Liverpool entschieden haben und am Freitag den medizinischen Check absolvieren. Die Reds sollen 65 Millionen plus sieben Millionen Euro Boni für den Lyon-Kapitän zahlen. Damit wäre der FC Bayern, den das Blatt ebenfalls als Interessenten gehandelt hatte, aus dem Rennen.

Update vom 2. Juni 2018

Was ist dran am Fekir-Gerücht? Wie die L‘Équipe berichtet sollen die Münchner Olympique Lyon bereits über ihr Interesse informiert haben. Zu einem Gespräch mit dem 24 Jahre alten französischen Nationalspieler ist es aber noch nicht gekommen. Das stellte Fekirs Berater Jean-Pierre Bernès, der unter anderem auch Bayern-Star Franck Ribéry betreut, gegenüber der Bild klar: „Es gibt keinen Kontakt zu Bayern!“

FC Bayern schielt offenbar auf Nabil Fekir von Olympique Lyon

München - Nächster Mega-Transfer für den FC Bayern? Die Münchner sind laut der französischen L‘Èquipe an einer Verpflichtung von Shootingstar Nabil Fekir interessiert, der in der vergangenen Saison bei Olympique Lyon 23 Treffer in 40 Pflichtspielen erzielen konnte. Im Gegensatz zu den Teamkollegen Ribery und vermutlich Coman fährt der 24-jährige Fekir auch zur WM 2018 nach Russland.

Grand merci à @EA_FIFA_France pour l’item #TOTS Ligue 1 ! 94 de général ! pic.twitter.com/xwpfd0bSGM — Nabil Fekir (@NabilFekir) 30. Mai 2018

Um den offensiven Mittelfeldmann vom Drittplatzierten der vergangenen Saison loszueisen, müsste der FC Bayern tief in die Tasche greifen: Dessen Vertrag ist bis Sommer 2020 datiert, der Marktwert wird auf 50 Millionen Euro beziffert.

Nabil Fekir: „Es hilft, mit so großen Spielern zu spielen, wie Bayern sie hat“

Bereits im vergangenen Sommer bediente sich Bayern München bei dem französischen Klub und verpflichtete Mittelfeldmann Tolisso. Im Fall Fekir soll das Team von Neu-Trainer Niko Kovac dem Bericht zufolge bereits sein Interesse bei dessen aktuellem Arbeitgeber angemeldet haben.

+ Um Nabil Fekir aus Lyon loszueisen, müsste der FC Bayern tief in die Tasche greifen: Dessen Vertrag ist bis Sommer 2020 datiert, der Marktwert wird auf 50 Millionen Euro beziffert. © AFP / FRANCK FIFE

Als der Teamkollege Tolisso 2017 den Gang von Frankreich an die Isar vollzogen hatte, sagte Nabil Fekir laut Bild.de: „Er ist reifer geworden. Es hilft, mit so großen Spielern zu spielen, wie Bayern sie hat. Ich sage nicht, dass Lyon keine großen Spieler hat, aber Bayern ist etwas ganz anderes.“ Ein Statement, dass zumindest nicht gerade Abneigung durchsickern lässt...

Mehrere Spitzenklubs buhlen um Lyons Offensivmann Fekir

Im Werben um den Offensivmann aus Lyon ist der deutsche Seriensieger jedoch nicht alleine. Auch der FC Liverpool unter Trainer Jürgen Klopp soll an einer Verpflichtung interessiert sein. Diesbezüglich sagte Fekir erst kürzlich gegenüber dem TV-Sender TF1: "Ich stehe nicht kurz vor einem Wechsel zu den „Reds“. Es gibt Gespräche mit mehreren Vereinen, aber ich werde mir Zeit nehmen, um mir darüber Gedanken zu machen."

Bevor der nächste Neuzugang für die kommende Saison eingetütet werden soll, möchte der FC Bayern erstmal seinen Kader verkleinern. Von den vier potenziellen Abgängen sind auch zwei Mittelfeldspieler dabei, insgesamt könnte die spanisch sprechende Fraktion im Team deutlich reduziert werden.

